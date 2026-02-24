ఆసక్తికరంగా వరల్డ్ కప్ సూపర్ 8 సమీకరణాలు- భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే ఇలా జరగాల్సిందే!
Published : February 24, 2026 at 12:37 PM IST
T20 World Cup Super 8 : టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 ఇప్పుడు అత్యంత ఆసక్తికరమైన దశకు చేరుకుంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో పాకిస్థాన్, అమెరికా వంటి జట్లపై వరుస విజయాలు సాధించిన భారత్ సూపర్ 8 రౌండ్లో మాత్రం తడబడింది. సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన తొలి మ్యాచులో ఓడిపోవడంతో సెమీస్ సమీకరణాలు ఒక్కసారిగా మారిపోయాయి. అభిమానులందరూ భారత్ సులువుగా సెమీస్ చేరుతుందని ఆశించినా, ఇప్పుడు ప్రతి మ్యాచ్ చావోరేవో అన్నట్లుగా తయారైంది. ముఖ్యంగా నెట్ రన్ రేట్ భారీగా దెబ్బతినడం టీమ్ఇండియాకు పెద్ద మైనస్గా మారింది. అయితే భారత జట్టుకు ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల నుంచి తిరిగి పుంజుకోవడం కొత్తేమీ కాదు. మరి స్కై సేన మళ్లీ తన విశ్వరూపం చూపిస్తుందా? సెమీస్ చేరాలంటే భారత్ ముందున్న మార్గాలేంటో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం.
దెబ్బతిన్న రన్ రేట్
సూపర్ 8లో భాగంగా ఇటీవల సౌతాఫ్రికాతో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్కు చేదు అనుభవం ఎదురైంది. సఫారీలు నిర్దేశించిన లక్ష్యాన్ని ఛేదించలేక భారత్ 76 పరుగుల తేడాతో ఓటమిని చవిచూసింది. ఈ ఓటమి వల్ల భారత్ ప్రస్తుతం 0 పాయింట్లతో గ్రూప్ 1లో మూడో స్థానంలో ఉంది. నెట్ రన్ రేట్ కూడా -3.800 కు పడిపోవడం ఆందోళన కలిగించే విషయం. మరోవైపు వెస్టిండీస్ (+5.350), సౌతాఫ్రికా (+3.800) నెట్ రన్ రేట్లో చాలా మెరుగ్గా ఉండి మొదటి రెండు స్థానాల్లో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ స్థితిలో భారత్ తన తదుపరి మ్యాచుల్లో కేవలం గెలవడమే కాకుండా భారీ ఆధిక్యంతో విజయం సాధించాల్సి ఉంటుంది.
చావోరేవో తేల్చుకోవాల్సిన సమయం
భారత్ తన తదుపరి సూపర్ 8 మ్యాచ్ను ఫిబ్రవరి 26న చెన్నై వేదికగా జింబాబ్వేతో ఆడనుంది. జింబాబ్వే కూడా తన తొలి మ్యాచులో వెస్టిండీస్ చేతిలో ఓడిపోయి పాయింట్ల పట్టికలో చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈ మ్యాచ్ భారత్కు ఎంతో కీలకం. సెమీస్ రేసులో నిలవాలంటే ఈ మ్యాచులో భారత్ కచ్చితంగా గెలవాలి. జింబాబ్వే జట్టు గ్రూప్ స్టేజ్లో ఆస్ట్రేలియా, శ్రీలంకలను ఓడించి మంచి ఫామ్లో ఉండటంతో టీమ్ఇండియా ఏ మాత్రం అశ్రద్ధ వహించినా ఫలితం దారుణంగా ఉంటుంది. భారీ రన్ రేట్తో గెలిస్తేనే వెస్టిండీస్తో జరగబోయే ఆఖరి పోరుకు టీమ్ఇండియాకు కలిసొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
సెమీస్ బెర్త్ ఎవరిదో తేల్చే మ్యాచ్
ప్రస్తుతం గ్రూప్ 1లో వెస్టిండీస్ జట్టు అత్యంత బలంగా కనిపిస్తోంది. జింబాబ్వేపై సాధించిన భారీ విజయంతో 2 పాయింట్లను సాధించడమే కాకుండా +5.350తో అత్యుత్తమ నెట్ రన్ రేట్ను కలిగి ఉంది. గ్రౌండ్ ఏదైనా విండీస్ ఆటగాళ్లు రెచ్చిపోతున్నారు. మార్చి 1న ఈడెన్ గార్డెన్స్లో భారత్ తన చివరి సూపర్ 8 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్తో తలపడనుంది. బహుశా ఈ మ్యాచే సెమీస్ బెర్త్ ఎవరిదో తేల్చే ఫైనల్ మ్యాచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఈ మ్యాచులో గెలిచి సెమీస్కి వెళ్లాలంటే భారత్ బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో మరింత బలంగా పోరాడాలి.
గ్రూప్ 2 ఇది పరిస్థితి
గ్రూప్ 2లో ఇంగ్లాండ్ జట్టు శ్రీలంకపై గెలిచి 2 పాయింట్లతో టేబుల్ టాపర్గా ఉంది. అయితే న్యూజిలాండ్, పాకిస్థాన్ మధ్య జరగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో ఇరు జట్లకు తలో పాయింట్ లభించింది. ప్రస్తుతం పాక్, కివీస్ రెండో స్థానంలో ఉన్నాయి. శ్రీలంక మాత్రం ఇంగ్లాండ్ చేతిలో ఓడిపోయి పాయింట్లు లేకుండా చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈ గ్రూప్లో కూడా సెమీస్ బెర్త్ కోసం గట్టి పోటీ నెలకొంది. భారత్ ఒకవేళ సెమీస్ చేరితే ఇక్కడి టాప్ టూ జట్లలో ఒకరితో తలపడాల్సి ఉంటుంది.
భారత్ సెమీస్ చేరాలంటే పక్కా సమీకరణాలివే
- భారత్ సెమీ ఫైనల్స్కు అర్హత సాధించాలంటే రాబోయే రెండు మ్యాచుల్లో (జింబాబ్వే, వెస్టిండీస్) కచ్చితంగా గెలవాలి.
- ఒకవేళ భారత్ రెండు మ్యాచుల్లో గెలిస్తే 4 పాయింట్లు సాధిస్తుంది.
- అప్పుడు సౌతాఫ్రికా లేదా వెస్టిండీస్ తమ తదుపరి మ్యాచుల్లో ఓడిపోతే భారత్ సులువుగా సెమీస్కి వెళ్తుంది.
- ఒకవేళ పాయింట్లు సమమైతే నెట్ రన్ రేట్ కీలకం అవుతుంది.
- ప్రస్తుతం భారత్ రన్ రేట్ మైనస్లో ఉన్నందున, జింబాబ్వేపై కనీసం 100 పరుగుల తేడాతో లేదా భారీ ఓవర్ల తేడాతో గెలవాలి.
- అలాగే వెస్టిండీస్తో కూడా భారీ తేడాతో గెలిస్తేనే అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది.
- ఏదేమైనా టీమ్ఇండియాకు సూపర్ 8 ప్రయాణం అగ్నిపరీక్షలా మారింది. మరి జింబాబ్వేపై గెలిచి భారత్ మళ్లీ పాత వైభవాన్ని చాటుతుందో లేదో చూడాలి.