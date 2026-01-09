T20 వరల్డ్కప్ : టోర్నీలో భారత్ x బంగ్లాదేశ్ ఎన్నిసార్లు తలపడే అవకాశం ఉంది?
భారత్, బంగ్లాదేశ్ మధ్య పెరుగుతున్న ఉద్రిక్తతలు - టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026కు ముందు ముదురుతున్న వివాదం- తమ మ్యాచులన్నీ భారత్ వెలుపల నిర్వహించాలని ఐసీసీని కోరిన బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు
T20 World Cup 2026 : బంగ్లాదేశ్ ఆడే ఆటకు ఇచ్చే కౌంటర్లకు సంబంధం ఉండదు. అయితే 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ ప్రారంభానికి ముందే పలు నిర్ణయాలతో బంగ్లా క్రికెట్ బోర్డు హాట్టాపిక్గా మారింది. ఇరుదేశాల మధ్య దౌత్యపరమైన సంబంధాలు దెబ్బతినడంతో క్రికెట్లోనూ వివాదం ముదిరింది. బంగ్లాదేశ్లో హిందూ మైనారిటీలపై నేపథ్యంలో బీసీసీఐ ముస్తాఫిజుర్ను ఐపీఎల్ నుంచి తప్పించగా, దానికి ప్రతి చర్యగా తమ క్రికెట్ జట్టు వచ్చే నెలలో జరగనున్న టీ20 వరల్డ్కప్ కోసం భారత్కు పంపకూడదని బంగ్లా నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు తమ వేదికలను భారత్ను శ్రీలంకకు మార్చాలని ఐసీసీని బీసీబీ కోరింది. దీనిపై ఇంకా సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. ఈ క్రమంలో రానున్న వరల్డ్కప్ టోర్నీలో అసలు బంగ్లాతో టీమ్ఇండియా ఎన్నిసార్లు తలపడనుంది? ఏయే దశల్లో మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి? అనేది చూద్దాం!
గ్రూప్ దశలో ఇలా
ప్రస్తుత షెడ్యూల్ ప్రకారం టీ20 వరల్డ్ కప్లో 20 జట్లు పాల్గొంటున్నాయి. మొత్తం నాలుగు గ్రూపులుగా, గ్రూపునకు ఐదు జట్లను విభజించారు. ఇందులో భారత్, బంగ్లా వేర్వేరు గ్రూపుల్లో ఉన్నాయి. టీమ్ఇండియా గ్రూప్ Aలో ఉండగా బంగ్లాదేశ్ గ్రూప్ Cలో ఉంది. దీంతో భారత్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు తలపడే అవకాశం లేదు. వెస్టిండీస్, ఇటలీ, ఇంగ్లాండ్, నేపాల్ జట్లతో బంగ్లాదేశ్ తలపడాల్సి ఉంది. ఈ మ్యాచులు మొదట కోల్కతా, ముంబయి వేదికలుగా జరగాల్సి ఉన్నాయి. ఒకవేళ బంగ్లాదేశ్ బోర్డు కోరినట్లు ఐసీసీ వేదికలను మారిస్తే ఈ మ్యాచులు శ్రీలంకకు మారుతాయి. కానీ గ్రూప్ దశలో భారత్తో ఆడే పరిస్థితి ఉండదు.
సూపర్ 8లో ఇలా!
భారత్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు తలపడే మొదటి అవకాశం 'సూపర్ 8' దశలో ఉంటుంది. గ్రూప్ స్టేజ్ ముగిసేసరికి పాయింట్ టేబుల్లో టాప్ 2లో నిలిచిన జట్లు రెండో రౌండ్కు క్వాలిఫై అవుతాయి. ఒకవేళ భారత్, బంగ్లా సూపర్ 8కు అర్హత సాధిస్తే, ప్రస్తుత షెడ్యూల్ ప్రకారం మార్చి 1వ తేదీన కోల్కతా వేదికగా భారత్ వర్సెస్ బంగ్లాదేశ్ సూపర్ 8 మ్యాచ్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది. టోర్నీలో ఈ రెండు జట్లు తలపడే మొదటి సందర్భం ఇదే అవుతుంది. ప్రస్తుత ఫామ్ దృష్ట్యా ఈ రెండు జట్లు సూపర్ 8కు చేరడం దాదాపు ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. అయితే బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తిని ఐసీసీ ఆమోదిస్తే ఈ మ్యాచ్ కచ్చితంగా శ్రీలంకలోని తటస్థ వేదికకు మారుతుంది.
రెండోసారికీ ఛాన్స్ ఉంది
ఇరుజట్లు సూపర్ 8 దశను దాటి సెమీ ఫైనల్స్లో గెలిస్తే ఫైనల్కు చేరుకుంటాయి. దీంతో ఫైనల్లోనూ భారత్- బంగ్లాదేశ్ మ్యాచ్ చూసే ఛాన్స్ ఉంది. అయితే ఇక్కడే అసలైన చిక్కు వచ్చి పడింది. షెడ్యూల్ ప్రకారం ఈ మ్యాచ్ అహ్మదాబాద్లోనే జరగాల్సి ఉంది. అదే ఫైనల్కు పాకిస్థాన్ చేరితే కొలంబోలో నిర్వహిస్తారు. కానీ భారత్, బంగ్లాదేశ్ రెండు జట్లు ఫైనల్ చేరితే మాత్రం వేదిక విషయంలో సస్పెన్స్ నెలకొనే ఛాన్స్ ఉంది. భారత్ హోమ్ గ్రౌండ్ అహ్మదాబాద్లో ఆడాలని కోరుకుంటే బంగ్లాదేశ్ మాత్రం కొలంబోలోనే ఆడాలని పట్టుబట్టవచ్చు.
ఐసీసీ ముందు పెద్ద ఛాలెంజ్
బంగ్లాదేశ్ విజ్ఞప్తిని అంగీకరించడం ఐసీసీకి అంత సులభం కాదు. కేవలం సామాజిక కారణాల వల్ల వేదికలను మారిస్తే భవిష్యత్తులో మిగతా దేశాలు కూడా ఇలాంటి డిమాండ్లు చేస్తాయని ఐసీసీ ఆలోచిస్తోంది. దీనివల్ల షెడ్యూల్, టికెటింగ్, బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్లాన్స్ అన్నీ తలకిందులవుతాయి. అలాగే శ్రీలంక కో హోస్ట్ అయినప్పటికీ ఒక్కసారిగా అన్ని మ్యాచులను అక్కడికి తరలించడం లాజిస్టికల్గా పెద్ద సమస్య. ఉద్రిక్తతలను తగ్గించాలా లేక నిబంధనల ప్రకారం ముందుకు వెళ్లాలా అనే సందిగ్ధంలో ఐసీసీ ఉంది.
ఏదేమైనా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026లో భారత్, బంగ్లాదేశ్ జట్లు కనీసం రెండుసార్లు (ఒకసారి సూపర్ 8లో, ఒకసారి ఫైనల్లో) తలపడే ఛాన్స్ ఉంది. ఆ మ్యాచులు ఎక్కడ జరుగుతాయి అనేది ఐసీసీ త్వరలో తీసుకోబోయే నిర్ణయంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిణామాలు క్రికెట్ను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో చెప్పడానికి ఈ పరిస్థితి ఒక ఉదాహరణ. ఇప్పటికైతే ఒక్కొక్క దేశం తమతమ జట్లను ప్రకటిస్తున్నాయి.