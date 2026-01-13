ETV Bharat / sports

బంగ్లాదేశ్ వాదనలకు ఐసీసీ అదిరిపోయే కౌంటర్- అసలు ఆ గొడవేంటి?

టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 భద్రతపై ఐసీసీని ఇరుకున పెట్టాలని చూసిన బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ సలహాదారు- భారత్​లోని పరిస్థితులు బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లకు అనుకూలంగా లేవంటూ సంచలన వ్యాఖ్యలు

ICC Counter To Bangladesh
ICC Counter To Bangladesh (AFP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 13, 2026 at 2:04 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ICC Counter To Bangladesh : క్రికెట్ గ్రౌండ్​లో టీమ్​ఇండియాను ఎదుర్కోవడం కంటే బయట గొడవలు సృష్టించడమే లక్ష్యంగా బంగ్లాదేశ్ అడుగులు వేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వచ్చే ఏడాది భారత్ ఆతిథ్యమివ్వబోయే టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 షెడ్యూల్ విడుదలైనప్పటి నుంచే ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు, అలాగే ప్రభుత్వం ఏదో ఒక వంకతో భారత్ పై విమర్శలు చేస్తూనే ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా తమ ఆటగాళ్లకు భారత్​లో భద్రత లేదని, మ్యాచులను వేరే చోటికి మార్చాలని ఐసీసీని కోరుతూ వస్తున్నారు. అయితే ఈ గొడవను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూసిన బంగ్లాదేశ్ ప్రభుత్వ క్రీడా సలహాదారు ఆసిఫ్ నజ్రుల్​కు అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ICC) గట్టి షాక్ ఇచ్చింది. ఆయన చేసిన వాదనలన్నీ పచ్చి అబద్ధాలని కొట్టిపారేయడంతో ఇప్పుడు బంగ్లాదేశ్ బోర్డు తలదించుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది.

నజ్రుల్ చేసిన ఆ వింత వాదనలేంటి?
అసలు విషయం ఏంటంటే, సోమవారం జరిగిన ఒక ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్​లో ఆసిఫ్ నజ్రుల్ మాట్లాడుతూ ఐసీసీ భద్రతా బృందం తమకు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చిందని చెప్పుకొచ్చారు. భారత్​లో కొన్ని పరిస్థితులు బంగ్లాదేశ్​కు విరుద్ధంగా ఉన్నట్లు చెబుతూ, ఆటగాళ్లకు, ఫ్యాన్స్​కు ప్రాణహాని ఉంటుందని ఐసీసీ హెచ్చరించినట్లు ఆయన నమ్మబలికారు. ఒకవేళ ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ జట్టులో ఉన్నా, బంగ్లాదేశ్ ఫ్యాన్స్ తమ దేశ జెర్సీలు వేసుకుని బయట తిరిగినా లేదా బంగ్లాదేశ్​లో ఎలక్షన్లు జరిగే సమయంలో మ్యాచ్​లు ఉన్నా సెక్యూరిటీ రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుందని ఐసీసీ చెప్పినట్లు ఆయన వాదించారు. అంటే పరోక్షంగా భారత్​లో బంగ్లాదేశ్ వ్యతిరేక పవనాలు ఉన్నాయని ప్రపంచానికి చెప్పాలనేది ఆయన అసలు ప్లాన్.

ఐసీసీ అసలు నిజం బయటపెట్టడంతో సీన్ రివర్స్
బంగ్లాదేశ్ సలహాదారు చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలపై ఐసీసీ వెంటనే స్పందించింది. అసలు బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డుకు (BCB) తాము ఎలాంటి సెక్యూరిటీ రిపోర్టును షేర్ చేయలేదని స్పష్టం చేసింది. నజ్రుల్ చెబుతున్న వాదనలన్నీ అవాస్తవాలని, భారత్ లో భద్రత విషయంలో ఎలాంటి ఇబ్బందులు లేవని ఐసీసీ ఫ్యాక్ట్ చెక్ తో తేల్చేసింది. వరల్డ్ కప్ జరిగే సమయంలో భారత్ లో భద్రతా అనేది అనుకూలంగానే ఉందని ఐసీసీ వివరించింది. దీంతో ఐసీసీ పేరుతో తప్పుడు ప్రచారం చేయాలని చూసిన నజ్రుల్ ఇప్పుడు అడ్డంగా దొరికిపోయారు.

ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్​ను టార్గెట్ చేయడం వెనుక కుట్ర?
ముఖ్యంగా ముస్తాఫిజుర్ రెహమాన్ జట్టులో ఉంటే ప్రమాదం అని ఐసీసీ చెప్పిందంటూ నజ్రుల్ చేసిన వ్యాఖ్యలు క్రికెట్ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశమయ్యాయి. తమ బెస్ట్ బౌలర్​ను జట్టు నుంచి తీసేయాలని ఐసీసీ ఎలా చెబుతుందని ఆయన ప్రశ్నించడం వెనుక ఒక పెద్ద రాజకీయ కుట్ర దాగి ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. ఇటీవలే ఐపీఎల్ 2026 నుంచి ముస్తాఫిజుర్​ను తొలగించాలని బీసీసీఐ నిర్ణయం తీసుకున్న నేపథ్యంలో దాన్ని సాకుగా చూపి భారత్​పై ద్వేషాన్ని పెంచాలని నజ్రుల్ ప్రయత్నించారు. కానీ ఐసీసీ ఇచ్చిన క్లారిటీతో బంగ్లాదేశ్ క్రీడా నాయకత్వం ఇప్పుడు తీవ్ర ఇబ్బందుల్లో పడింది.

షెడ్యూల్​లో ఎలాంటి మార్పులు ఉండవు
బంగ్లాదేశ్ ఎన్ని కుతంత్రాలు చేసినా టీ20 వరల్డ్ కప్ 2026 పక్కాగా షెడ్యూల్ ప్రకారమే జరుగుతుందని ఐసీసీ తేల్చి చెప్పింది. స్వతంత్ర భద్రతా సంస్థల ద్వారా నిర్వహించిన తనిఖీల్లో బంగ్లాదేశ్ ఆటగాళ్లకు గానీ, అధికారులకు గానీ ఎలాంటి ప్రత్యేక ముప్పు లేదని ఐసీసీ నివేదికలు స్పష్టం చేశాయి. ప్రతి దేశం ఐసీసీ నియమ నిబంధనలకు కట్టుబడి ఉండాలని, టోర్నీలో పాల్గొనాల్సిందేనని ఐసీసీ ఖరాఖండిగా చెప్పింది. వేదికలను మార్చే ప్రసక్తే లేదని చెప్పడం ద్వారా బంగ్లాదేశ్​కు ఐసీసీ చెక్ పెట్టినట్లయింది.

త్వరలోనే ఈ విషయంపై ఐసీసీ నుంచి మరింత క్లారిటీతో కూడిన అధికారిక ప్రకటన వచ్చే అవకాశం ఉంది. బంగ్లాదేశ్ సలహాదారు చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు రెండు దేశాల మధ్య సంబంధాలను మరింత దెబ్బతీసేలా ఉన్నాయి. మరి ఈ పరిణామాల నేపథ్యంలో బంగ్లాదేశ్ క్రికెట్ బోర్డు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటుందో వేచి చూడాలి. క్రికెట్​ను క్రికెట్​లా చూడకుండా ఇలాంటి ప్రచారాలు చేయడం వల్ల చివరకు నష్టపోయేది ఆ దేశ ఆటగాళ్లే అని క్రీడాభిమానులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.

అలా చేస్తే బంగ్లాకే నష్టం
ఇక ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం వేదిక ఖరారైన తర్వాత ఏ జట్టయినా మ్యాచ్ ఆడటానికి నిరాకరిస్తే, ఆ మ్యాచ్ పాయింట్లు ప్రత్యర్థి జట్టుకు కేటాయిస్తారు. ఒకవేళ బంగ్లాదేశ్ తన గ్రూప్ మ్యాచులు అన్నింటికీ భారత్ రాకపోతే, ఆ దేశ ప్రయాణం అక్కడితోనే ముగిసిపోవడమే కాకుండా భారీ జరిమానాలు ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుంది. మెగా ఈవెంట్​లో పాల్గొంటామని సంతకం చేశాక తప్పుకుంటే ఐసీసీ నుండి వచ్చే నిధులు నిలిచిపోవడంతో పాటు, భవిష్యత్తులో జరిగే ఇతర వరల్డ్ కప్​ల నుంచి కూడా బంగ్లాదేశ్​ను తాత్కాలికంగా నిషేధించే అవకాశం ఉంటుంది. ఐసీసీ ఆదేశాలను ధిక్కరిస్తే టీవీ రైట్స్, స్పాన్సర్ షిప్​ల రూపంలో వచ్చే కోట్ల రూపాయల ఆదాయాన్ని బంగ్లాదేశ్ కోల్పోవాల్సి వస్తుంది. ఇలాంటి నిర్ణయం తీసుకుంటే అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో బంగ్లాదేశ్ ఏకాకి అయ్యే ప్రమాదం ఉందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

గర్ల్​ఫ్రెండ్​ సోఫీతో ధావన్ ఎంగేజ్​మెంట్- ఫొటోలు షేర్ చేసిన గబ్బర్

ఖాళీ స్టేడియాలతో WPL మ్యాచ్​లు- ప్రేక్షకులకు నో ఎంట్రీ- ఎందుకంటే?

TAGGED:

ICC COUNTER TO BANGLADESH
ICC SECURITY ASSESSMENT INDIA
MUSTAFIZUR RAHMAN IPL 2026
INDIA BANGLADESH CRICKET TENSIONS
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.