ETV Bharat / sports

హాఫ్‌సెంచరీతో రాణించిన షెఫాలీ వర్మ- భారత్‌ ఘన విజయం

బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో విజయం సాధించిన భారత్

T20 Women World Cup IND Vs Ban
T20 Women World Cup IND Vs Ban (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telugu Team

Published : June 25, 2026 at 10:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 Women World Cup IND Vs Ban : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్‌లో బంగ్లాదేశ్‌తో జరిగిన మ్యాచ్‌లో భారత్ అదరగొట్టింది. 137 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్‌కు దిగిన భారత్‌, 16.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్‌ను ఛేదించి విజయం సాధించింది. షెఫాలీ వర్మ 53 పరుగులతో (34 బంతుల్లో) సత్తా చాటింది. యస్తిక భాటియా 23, జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ 26 రన్స్‌ చేశారు. బంగ్లాదేశ్‌ బౌలర్లలో రితు మోనీ 2 వికెట్లు, మరూఫా అక్తర్‌, నహీదా అక్తర్‌, రబేయా ఖాన్‌ తలో వికెట్‌ పడగొట్టారు.

TAGGED:

WOMEN WORLD CUP 2026
INDIA BANGLADESH MATCH
INDIAN WOMEN TEAM T20 WORLD CUP
T20 WOMEN WORLD CUP

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.