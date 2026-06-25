హాఫ్సెంచరీతో రాణించిన షెఫాలీ వర్మ- భారత్ ఘన విజయం
బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన భారత్
T20 Women World Cup IND Vs Ban (EENADU)
Published : June 25, 2026 at 10:24 PM IST
T20 Women World Cup IND Vs Ban : మహిళల టీ20 ప్రపంచకప్లో బంగ్లాదేశ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో భారత్ అదరగొట్టింది. 137 పరుగుల లక్ష్యంతో బ్యాటింగ్కు దిగిన భారత్, 16.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి టార్గెట్ను ఛేదించి విజయం సాధించింది. షెఫాలీ వర్మ 53 పరుగులతో (34 బంతుల్లో) సత్తా చాటింది. యస్తిక భాటియా 23, జెమీమా రోడ్రిగ్స్ 26 రన్స్ చేశారు. బంగ్లాదేశ్ బౌలర్లలో రితు మోనీ 2 వికెట్లు, మరూఫా అక్తర్, నహీదా అక్తర్, రబేయా ఖాన్ తలో వికెట్ పడగొట్టారు.