సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీలో 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' ప్లేయర్లు- టోర్నీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
Syed Mushtaq Ali Trophy : నేటి నుంచే సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీ గురించి పూర్తి విషయాలు మీ కోసం.
Published : November 14, 2026 at 10:51 AM IST
భారత దేశవాళీ టీ20 టోర్నమెంట్ సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీకి వేళైంది. శనివారం ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. తమ ప్రతిభ చాటుకునేందుకు కుర్రాళ్లకు ఇదొక చక్కని టోర్నీ. అయితే యువ ఆటగాళ్లకే కాదు, టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్న స్టార్లకు కూడా ఫామ్ చాటుకోవడానికి ఇది మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పవచ్చు. అందుకే కుర్రాళ్లతోపాటుగా పలువురు సీనియర్లు కూడా ఇందులో పోటీలో ఉన్నారు. మరి ఏయే ప్లేయర్లు ఈ టోర్నీలో ఆడుతున్నారు? లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ చూడవచ్చు? షెడ్యూల్ ఏంటి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!
బరిలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్లు
ఈ టోర్నీలో తెలంగాణ టీజీ20 తొలి ఎడిషన్ విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఆటగాళ్లు బరిలో ఉన్నారు. కెప్టెన్ అభిరధ్ రెడ్డి, ఆల్రౌండర్ అజయ్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ ఆడుతున్నారు. వీళ్లతోపాటు టీజీ20 ప్లేయర్లు సీవీ మిలింద్, పేరాల అమన్ రావు, వేద్ రెడ్డి, హిమతేజ కొడిమెల, తన్మయ్ అగర్వాల్ కూడా హైదరాబాద్ జట్టులో ఉన్నారు. ఈటీమ్కు సీవీ మిలింద్ కెప్టెన్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. టోర్నీలో హైదరాబాద్ జట్టు ఎలైట్ డీ గ్రూప్లో ఉంది. గ్రూప్ స్టేజ్లో భాగంగా ముంబయి, ఛత్తీస్గఢ్, విదర్భ, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, ఒడిశా జట్లతో వరుసగా ఆడాల్సి ఉంది.
Get ready for a truly exciting few weeks of domestic T20 action 👌 #SMAT 2026-27 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗦 𝗧𝗢𝗠𝗢𝗥𝗥𝗢𝗪! 🙌 @mflone_ https://t.co/8J3GAetWM1— BCCI Domestic (@BCCIdomestic) November 13, 2026
టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు కూడా
టీమ్ఇండియా స్టార్ సూర్యకుమార్ యాదవ్తోపాటు, యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్ సూర్యవంశీ, మహ్మద్ షమీ, వెటరన్ ఆటగాళ్లు దీపక్ చాహర్, మనీశ్ పాండే బరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ సత్తా చాటుకొని టీమ్ఇండియాలో మళ్లీ చోటు సంపాదించాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇందులో సూర్య ముంబయి జట్టుకు కెప్టెన్గా ఆడనున్నాడు. ఇక వైభవ్ బిహార్ జట్టుకు తొలి రెండు మ్యాచ్లకు సారథిగా ఉంటాడు.
కుర్రాళ్లు ఆకట్టుకుంటారా?
వచ్చే నెల 16న ఐపీఎల్ మినీ వేలం ఉండనుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త కుర్రాళ్లుకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ఇందులో రాణించి ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో పడాలని భావిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఆకట్టుకుంటే వేలంలో అమ్ముడయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో యువ ఆటగాళ్లు సత్తా చాటుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో ఆడుతున్న ప్రశాంత్ వీర్, శశాంక్ సింగ్, దిగ్వేశ్ రాఠి, పృథ్వీ షా, కార్తిక్ శర్మ లాంటి కుర్రాళ్లు ఫామ్ నిరూపించుకోవాలని చూస్తున్నారు.
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కీలక విషయాలు
- నవంబర్ 14న ప్రారంభమైన ఎలైట్ టోర్నీ, డిసెంబర్ 06న ఫైనల్తో ముగుస్తుంది. నాలుగు గ్రూపుల్లోని జట్టు తొలుత రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్లు ఆడతాయి. ఆ తర్వాత అత్యుత్తమ జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి సూపర్ లీగ్ మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తారు. రెండు గ్రూపుల్లో టాప్లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఫైనల్ ఉంటుంది. మొత్తం 125 మ్యాచ్లు ఉండనున్నాయి
- హైదరాబాద్ జట్టు గ్రూప్ డీలో ఉంది. ఈ టీమ్కు సీవీ మిలింద్ కెప్టెన్గా ఉన్నాడు. ఆంధ్ర జట్టు గ్రూప్ సీలో ఉంది. ఈ టీమ్కు రికీ భుయ్ సారిథిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు
- ఈ టోర్నమెంట్లో లైవ్ మ్యాచ్లను జియోస్టార్ ఓటీటీలో చూడవచ్చు. బ్రాడ్కాస్టింగ్లో స్టార్స్పోర్ట్స్ నెట్వర్క్ ఛానెళ్లలో వీక్షించవచ్చు
- శరద్ పవార్ స్టేడియం (ముంబయి), డెలీ కాలేజీ గ్రౌండ్ (ఇందౌర్), ఐఎస్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలి), జాదవ్పుర్ యూనివర్సటీ క్యాంపస్ (కోల్కతా), వాంఖడే స్టేడియం (ముంబయి), హోల్కర్ స్టేడియం (ఇందౌర్), పీసీఏ గ్రౌండ్స్ (మొహాలీ), ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్కతా) వేదికల్లో మ్యాచ్లు నిర్వహిస్తున్నారు
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