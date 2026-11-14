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సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీలో 'హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్' ప్లేయర్లు- టోర్నీ ఫుల్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

Syed Mushtaq Ali Trophy : నేటి నుంచే సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ టీ20 టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ టోర్నీ గురించి పూర్తి విషయాలు మీ కోసం.

Syed Mushtaq Ali Trophy
సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీ టీ20 (Source : BCCI Domestic 'x' Post)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 14, 2026 at 10:51 AM IST

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భారత దేశవాళీ టీ20 టోర్నమెంట్ సయ్యద్‌ ముస్తాక్‌ అలీకి వేళైంది. శనివారం ఈ టోర్నమెంట్ ప్రారంభం కానుంది. తమ ప్రతిభ చాటుకునేందుకు కుర్రాళ్లకు ఇదొక చక్కని టోర్నీ. అయితే యువ ఆటగాళ్లకే కాదు, టీమ్ఇండియాలో చోటు కోసం ఎదురుచూస్తున్న స్టార్లకు కూడా ఫామ్​ చాటుకోవడానికి ఇది మంచి ప్లాట్​ఫామ్​ అని చెప్పవచ్చు. అందుకే కుర్రాళ్లతోపాటుగా పలువురు సీనియర్లు కూడా ఇందులో పోటీలో ఉన్నారు. మరి ఏయే ప్లేయర్లు ఈ టోర్నీలో ఆడుతున్నారు? లైవ్ స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడ చూడవచ్చు? షెడ్యూల్ ఏంటి? అనే పూర్తి వివరాలు ఇప్పుడు చూద్దాం!

బరిలో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ ఆటగాళ్లు
ఈ టోర్నీలో తెలంగాణ టీజీ20 తొలి ఎడిషన్ విజేత హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ జట్టు ఆటగాళ్లు బరిలో ఉన్నారు. కెప్టెన్ అభిరధ్ రెడ్డి, ఆల్​రౌండర్ అజయ్ గౌడ్, ప్రణవ్ వర్మ ఆడుతున్నారు. వీళ్లతోపాటు టీజీ20 ప్లేయర్లు సీవీ మిలింద్, పేరాల అమన్ రావు, వేద్ రెడ్డి, హిమతేజ కొడిమెల, తన్మయ్ అగర్వాల్ కూడా హైదరాబాద్​ జట్టులో ఉన్నారు. ఈటీమ్​కు సీవీ మిలింద్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. టోర్నీలో హైదరాబాద్ జట్టు ఎలైట్ డీ గ్రూప్​లో ఉంది. గ్రూప్ స్టేజ్​లో భాగంగా ముంబయి, ఛత్తీస్​గఢ్, విదర్భ, గోవా, ఉత్తరాఖండ్, గుజరాత్, ఒడిశా జట్లతో వరుసగా ఆడాల్సి ఉంది.

టీమ్ఇండియా ప్లేయర్లు కూడా
టీమ్ఇండియా స్టార్ సూర్యకుమార్ యాదవ్​తోపాటు, యంగ్ సెన్సేషన్ వైభవ్‌ సూర్యవంశీ, మహ్మద్‌ షమీ, వెటరన్‌ ఆటగాళ్లు దీపక్‌ చాహర్, మనీశ్ పాండే బరిలో ఉన్నారు. ఇక్కడ సత్తా చాటుకొని టీమ్ఇండియాలో మళ్లీ చోటు సంపాదించాలని ఎదురుచూస్తున్నారు. ఇందులో సూర్య ముంబయి జట్టుకు కెప్టెన్​గా ఆడనున్నాడు. ఇక వైభవ్ బిహార్ జట్టుకు తొలి రెండు మ్యాచ్​లకు సారథిగా ఉంటాడు.

కుర్రాళ్లు ఆకట్టుకుంటారా?
వచ్చే నెల 16న ఐపీఎల్ మినీ వేలం ఉండనుంది. ఈ క్రమంలో కొత్త కుర్రాళ్లుకు ఇదొక గొప్ప అవకాశం. ఇందులో రాణించి ఫ్రాంచైజీల దృష్టిలో పడాలని భావిస్తుంటారు. ఇక్కడ ఆకట్టుకుంటే వేలంలో అమ్ముడయ్యే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో యువ ఆటగాళ్లు సత్తా చాటుకునేందుకు ఎదురుచూస్తున్నారు. అంతేకాకుండా ఇప్పటికే ఐపీఎల్​లో ఆడుతున్న ప్రశాంత్‌ వీర్, శశాంక్‌ సింగ్, దిగ్వేశ్‌ రాఠి, పృథ్వీ షా, కార్తిక్ శర్మ లాంటి కుర్రాళ్లు ఫామ్‌ నిరూపించుకోవాలని చూస్తున్నారు.

కీలక విషయాలు

  • నవంబర్ 14న ప్రారంభమైన ఎలైట్ టోర్నీ, డిసెంబర్ 06న ఫైనల్​తో ముగుస్తుంది. నాలుగు గ్రూపుల్లోని జట్టు తొలుత రౌండ్ రాబిన్ పద్ధతిలో మ్యాచ్​లు ఆడతాయి. ఆ తర్వాత అత్యుత్తమ జట్లను రెండు గ్రూపులుగా విభజించి సూపర్ లీగ్ మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తారు. రెండు గ్రూపుల్లో టాప్​లో నిలిచిన జట్ల మధ్య ఫైనల్ ఉంటుంది. మొత్తం 125 మ్యాచ్​లు ఉండనున్నాయి
  • హైదరాబాద్ జట్టు గ్రూప్ డీలో ఉంది. ఈ టీమ్​కు సీవీ మిలింద్ కెప్టెన్​గా ఉన్నాడు. ఆంధ్ర జట్టు గ్రూప్ సీలో ఉంది. ఈ టీమ్​కు రికీ భుయ్​ సారిథిగా వ్యవహరిస్తున్నాడు
  • ఈ టోర్నమెంట్​లో లైవ్ మ్యాచ్​లను జియోస్టార్​ ఓటీటీలో చూడవచ్చు. బ్రాడ్​కాస్టింగ్​లో స్టార్​స్పోర్ట్స్ నెట్​వర్క్ ఛానెళ్లలో వీక్షించవచ్చు
  • శరద్ పవార్ స్టేడియం (ముంబయి), డెలీ కాలేజీ గ్రౌండ్ (ఇందౌర్), ఐఎస్ బింద్రా స్టేడియం (మొహాలి), జాదవ్​పుర్ యూనివర్సటీ క్యాంపస్ (కోల్​కతా), వాంఖడే స్టేడియం (ముంబయి), హోల్కర్ స్టేడియం (ఇందౌర్), పీసీఏ గ్రౌండ్స్ (మొహాలీ), ఈడెన్ గార్డెన్స్ (కోల్​కతా) వేదికల్లో మ్యాచ్​లు నిర్వహిస్తున్నారు

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