'బుమ్రా జాతీయ సంపద- అతడు తరానికి ఒకసారి వచ్చే బౌలర్'- కెప్టెన్ సూర్య ప్రశంసలు
ప్రపంచకప్ గెలిచిన అనంతరం మాట్లాడిన కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్
Published : March 9, 2026 at 10:20 AM IST
Suryakumar Yadav T20 World Cup : భారత స్టార్ పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రాపై ప్రశంసల జల్లు కురిపించారు కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్. టీ 20 ప్రపంచ కప్ గెలిచిన అనంతరం మాట్లాడిన సూర్య, బుమ్రాను జాతీయ సంపదగా అభివర్ణించారు. "బుమ్రా తరానికి ఒకసారి వచ్చే బౌలర్. నేను అతడిని జాతీయ సంపదగా భావిస్తాను. మ్యాచ్ను ఎలా మలుపు తిప్పాలో అతడికి బాగా తెలుసు. బుమ్రా ఈ రంగంలో అత్యుత్తముడు. అతడు తన పనిని సమర్ధంగా నిర్వర్తిస్తున్నాడు." అని కెప్టెన్ సూర్య కుమార్ యాదవ్ కొనియాడారు. ఈ క్రమంలోనే జట్టుకు అపూర్వమైన విజయాన్ని అందించిన ఆటగాళ్లను ప్రశంసించారు.
"నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇది చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం. 2024 ప్రపంచకప్ తర్వాత నా ప్రస్థానం ప్రారంభమైంది. అప్పటి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు జై షా, కెప్టెన్ రోహిత్ సహా వారందరూ నాపై నమ్మకం ఉంచి నాకు నాయకత్వం వహించే అవకాశం ఇచ్చారు. అక్కడి నుంచి చాలా సుదీర్ఘ ప్రయాణం చేసి దీనిని సాధించాను. గత రెండు సంవత్సరాలుగా మేము మంచి క్రికెట్ ఆడుతున్నాము. 2024 ప్రపంచకప్లో అలవాటు చేసుకున్న మంచి క్రికెట్ అలవాట్లను అనుసరించాలని మేము కోరుకున్నాము. నిజంగానే మా జట్టు అంతా వాటిని బాగా పాటించారు. ముఖ్యంగా ఆటగాళ్ల సామర్థ్యం ఏమిటో అర్థం చేసుకోవడం నిజంగా ముఖ్యమని నేను భావిస్తున్నాను. శాంసన్, అభిషేక్, వరుణ్ మ్యాచ్ విన్నర్లు అని నాకు తెలుసు. సంజు శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ వంటే అగ్రశ్రేణి ఆటగాళ్లు ఏదైనా చేస్తారని మాకు తెలుసు. వారు ఫైనల్లో దానిని చేసి నిరూపించారు."
--సూర్య కుమార్ యాదవ్, భారత కెప్టెన్
కాగా, టీ-20 ప్రపంచకప్లో భారత్ విశ్వవిజేతగా నిలిచింది. ఫైనల్ పోరులో న్యూజిలాండ్పై 96 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయాన్ని సొంతం చేసుకుంది. సంజూ శాంసన్, అభిషేక్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ మెరుపు బ్యాటింగ్, బుమ్రా, అక్షర్ పటేల్ అద్భుత బౌలింగ్తో జట్టుకు చిరస్మరణీయమైన విజయాన్ని అందించారు. డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్గా టోర్నీ బరిలో దిగిన టీమిండియా టైటిల్ను నిలబెట్టుకోవడం సహా సొంతగడ్డపై తొలిసారి ట్రోఫీని ముద్దాడింది.