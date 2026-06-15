'సూర్య- అయ్యర్- గిల్'- ముగ్గురికీ అలా జరిగిన తర్వాతే కెప్టెన్లుగా ప్రమోషన్!- ఈ కామన్ పాయింట్ గుర్తించారా?
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్లు గిల్, అయ్యర్, మాజీ సారథి సూర్య మధ్యలో ఓ పోలిక- మీరు ఆ పాయింట్ను గమనించారా?
Published : June 15, 2026 at 11:35 AM IST
Iyer Surya Gill Captaincy : మరో రెండు వారాల్లో కొత్త కెప్టెన్ నేతృత్వంలో టీమ్ఇండియా టీ20 సిరీస్ ఆడబోతోంది. ఈ నెల చివరి వారంలో ఐర్లాండ్తో భారత్ రెండు మ్యాచ్ల టీ20 సిరీస్లో తలపడనుంది. ఇటీవల టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్గా ఎన్నికైన శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ సిరీస్లో భారత్ను నడిపించనున్నాడు. దాదాపు రెండేళ్లు టీ20ల్లో భారత్ను నడిపించిన సూర్యకుమార్ యాదవ్ను సెలక్టర్లు ఇటీవల తప్పింది ఆ బాధ్యతలు అయ్యర్కు అప్పగించారు. దీంతో మాజీ కెప్టెన్ సూర్య, ప్రస్తుత టీమ్ఇండియా సారథులు గిల్, అయ్యర్ మధ్యలో ఓ పోలిక ఉంది. అందేటంటే?
ఇదే ఆ పాయింట్!
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్లలో శుభ్మన్ గిల్ టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహిస్తుండగా, టీ20ల్లో అయ్యర్ కెప్టెన్గా వ్యవహరించనున్నాడు. అయితే ఇక్కడ 'సూర్యకుమార్ యాదవ్- శ్రేయస్ అయ్యర్- శుభ్మన్ గిల్' ముగ్గురిలో ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. అందేంటంటే? ఈ ముగ్గురు కూడా గతంలో ఐపీఎల్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టుకు ఆడినవాళ్లు. అంతేకాకుండా ఆ ఫ్రాంచైజీ ఈ ఆటగాళ్లను వదులుకున్న తర్వాతే వీళ్లు భారత్కు కెప్టెన్లుగా ప్రమోట్ అయ్యారు. దీంతో ఈ కామన్ పాయింట్ను సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు హైలైట్ చేస్తున్నారు.
తొలుత గిల్!
శుభ్మన్ గిల్ తన ఐపీఎల్ కెరీర్ను కేకేఆర్ జట్టుతోనే ప్రారంభించాడు. రూ.1.8 కోట్లకు కోల్కతాతో చేరిన అతడు నాలుగు సీజన్లు అంటే 2021 దాకా కేకేఆర్కే ఆడాడు. అయితే అప్పుడు అతడికి పెద్దగా పేరు దక్కలేదు. ఆ తర్వాత ఏడాది 2022లో కొత్త ఫ్రాంచైజీ గుజరాత్తో చేరిన తర్వాత గిల్ పేరు ఎక్కువగా వినిపించింది. అప్పటికే టీమ్ఇండియాలో యాక్టీవ్ ప్లేయర్గా ఉండడంతో అతడికి రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ తర్వాత టెస్టు బాధ్యతలు దక్కాయి. ఇక గతేడాది ఆక్టోబర్లో రోహిత్ ఉన్నప్పటికీ గిల్కే వన్డే ఫార్మాట్ నాయకత్వం బాధ్యతలు అప్పగించారు. అలా ప్రస్తుతం ఈ రెండు ఫార్మాట్లకు గిల్ కెప్టెన్గా కొనసాగుతున్నాడు.
Here's what we are playing for 🏆— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
The @IDFCFIRSTBank trophy for the #INDvAFG Test in all its glory 👌
Updates ▶️ https://t.co/Au50EfVM30#TeamIndia pic.twitter.com/UYnDjdoBgM
సూర్యకుమర్ ఇలా!
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా గతంలో కోల్కతాకు ఆడినవాడే. అతడు 2014 నుంచి 2017 దాకా నాలుగు సీజన్లు కేకేఆర్కు ఐపీఎల్లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే 2018 వేలంలో ముంబయి ఇండియన్స్కు వెళ్లాడు. అప్పట్నుంచి సూర్య కెరీర్ మారిపోయింది. ఆ తర్వాతే 30ఏళ్ల వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇక 2024 టీ20 వరల్డ్కప్ విజయం తర్వాత రోహిత్ పొట్టిఫార్మాట్కు గుడ్ బై చెప్పడంతో సూర్యను కెప్టెన్సీ వరించింది. రెండేళ్లు టీమ్ఇండియాను నడిపించాడు. ఈ ఏడాది టీ20 వరల్డ్కప్లో భారత్ను ఛాంపియన్గానూ నిలబెట్టాడు. అయితే వ్యక్తిగత ఫామ్ పేలవంగా ఉండడంతో అతడిని తప్పించి అయ్యర్ను కెప్టెన్గా ఎంపిక చేశారు.
A momentous occasion to cherish forever 🙌🏆— BCCI (@BCCI) March 9, 2026
ICC Chair Mr. @JayShah handed over the ICC Men's T20 World Cup 2026 winners' trophy to Captain Surya Kumar Yadav and #TeamIndia on a special night in Ahmedabad 👏@surya_14kumar | #MenInBlue | #Final pic.twitter.com/B0AB5WxZAD
అయ్యర్ ఛాంపియన్ కెప్టెన్
పైన ఇద్దరు కేవలం కేకేఆర్కు ఆడితే శ్రేయస్ అయ్యర్ మాత్రం ఆ జట్టుకు కెప్టెన్గా టైటిల్ అందించాడు. 2022 నుంచి 2024 దాకా అయ్యర్ కేకేఆర్కు ఆడాడు. ఇక దాదాపు 10ఏళ్ల తర్వాత ఆ జట్టును (2024లో) ఐపీఎల్లో ఛాంపియన్గా నిలిపాడు. అతడిపై నిలిపిన ఆశలన్నింటింనీ అయ్యర్ నిలబెట్టుకున్నాడు. అంచనాలకు తగ్గట్లుగానే టైటిల్ అందించాడు. కానీ, 2025 సీజన్కు మాత్రం కేకేఆర్ అతడిని వదిలేసింది. దీంతో 2025లో అయ్యర్ పంజాబ్కు వెళ్లాడు. ఆ సీజన్తోపాటు 2026లోనూ పంజాబ్ను అద్భుతంగా నడిపించాడు. బ్యాటర్గానూ ఆకట్టుకున్న అతడు మళ్లీ సెలక్టర్ల పిలుపు అందుకున్నాడు. ఈసారి టీ20 జట్టులో స్థానం సంపాదించడమే కాదు ఏకంగా కెప్టెన్గా ప్రమోషన్ పొందాడు.
Presenting #TeamIndia's newest T20I captain 🇮🇳— BCCI (@BCCI) June 6, 2026
Congratulations to Shreyas Iyer as he takes the helm in the shortest format of the game 👏@ShreyasIyer15 pic.twitter.com/frfAXAOkTA
ఇలా ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు కూడా తమతమ కెరీర్లో ఐపీఎల్లో కేకేఆర్తో జర్నీ చేసినవారే. అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికి అప్పటి సమీకరణాల వల్ల వీళ్లను ఆ ఫ్రాంచైజీ వదులుకుంది. అయితే ఆ జట్టులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఈ ముగ్గురూ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్లు కావడం మాత్రం విశేషం.
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