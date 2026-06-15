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'సూర్య- అయ్యర్- గిల్'- ముగ్గురికీ అలా జరిగిన తర్వాతే కెప్టెన్లుగా ప్రమోషన్!- ఈ కామన్ పాయింట్ గుర్తించారా?

టీమ్ఇండియా కెప్టెన్లు గిల్, అయ్యర్, మాజీ సారథి సూర్య మధ్యలో ఓ పోలిక- మీరు ఆ పాయింట్​ను గమనించారా?

Surya Iyer Gill
Surya Iyer Gill (Source : IANS, ANI, AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 15, 2026 at 11:35 AM IST

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Iyer Surya Gill Captaincy : మరో రెండు వారాల్లో కొత్త కెప్టెన్ నేతృత్వంలో టీమ్ఇండియా టీ20 సిరీస్​ ఆడబోతోంది. ఈ నెల చివరి వారంలో ఐర్లాండ్​తో భారత్ రెండు మ్యాచ్​ల టీ20 సిరీస్​లో తలపడనుంది. ఇటీవల టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్​గా ఎన్నికైన శ్రేయస్ అయ్యర్ ఈ సిరీస్​లో భారత్​ను నడిపించనున్నాడు. దాదాపు రెండేళ్లు టీ20ల్లో భారత్​ను నడిపించిన సూర్యకుమార్ యాదవ్​ను సెలక్టర్లు ఇటీవల తప్పింది ఆ బాధ్యతలు అయ్యర్​కు అప్పగించారు. దీంతో మాజీ కెప్టెన్ సూర్య, ప్రస్తుత టీమ్ఇండియా సారథులు గిల్, అయ్యర్​ మధ్యలో ఓ పోలిక ఉంది. అందేటంటే?

ఇదే ఆ పాయింట్!
ప్రస్తుతం అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో వన్డే, టెస్టు ఫార్మాట్లలో శుభ్​మన్ గిల్ టీమ్ఇండియాకు నాయకత్వం వహిస్తుండగా, టీ20ల్లో అయ్యర్ కెప్టెన్​గా వ్యవహరించనున్నాడు. అయితే ఇక్కడ 'సూర్యకుమార్ యాదవ్- శ్రేయస్ అయ్యర్- శుభ్​మన్ గిల్' ముగ్గురిలో ఓ కామన్ పాయింట్ ఉంది. అందేంటంటే? ఈ ముగ్గురు కూడా గతంలో ఐపీఎల్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ జట్టుకు ఆడినవాళ్లు. అంతేకాకుండా ఆ ఫ్రాంచైజీ ఈ ఆటగాళ్లను వదులుకున్న తర్వాతే వీళ్లు భారత్​కు కెప్టెన్లుగా ప్రమోట్ అయ్యారు. దీంతో ఈ కామన్ పాయింట్​ను సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు హైలైట్ చేస్తున్నారు.

తొలుత గిల్!
శుభ్​మన్ గిల్ తన ఐపీఎల్​ కెరీర్​ను కేకేఆర్ జట్టుతోనే ప్రారంభించాడు. రూ.1.8 కోట్లకు కోల్​కతాతో చేరిన అతడు నాలుగు సీజన్లు అంటే 2021 దాకా కేకేఆర్​కే ఆడాడు. అయితే అప్పుడు అతడికి పెద్దగా పేరు దక్కలేదు. ఆ తర్వాత ఏడాది 2022లో కొత్త ఫ్రాంచైజీ గుజరాత్​తో చేరిన తర్వాత గిల్​ పేరు ఎక్కువగా వినిపించింది. అప్పటికే టీమ్ఇండియాలో యాక్టీవ్ ప్లేయర్​గా ఉండడంతో అతడికి రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ తర్వాత టెస్టు బాధ్యతలు దక్కాయి. ఇక గతేడాది ఆక్టోబర్​లో రోహిత్ ఉన్నప్పటికీ గిల్​కే వన్డే ఫార్మాట్ నాయకత్వం బాధ్యతలు అప్పగించారు. అలా ప్రస్తుతం ఈ రెండు ఫార్మాట్లకు గిల్ కెప్టెన్​గా కొనసాగుతున్నాడు.

సూర్యకుమర్ ఇలా!
సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా గతంలో కోల్​కతాకు ఆడినవాడే. అతడు 2014 నుంచి 2017 దాకా నాలుగు సీజన్లు కేకేఆర్​కు ఐపీఎల్​లో ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే 2018 వేలంలో ముంబయి ఇండియన్స్​కు వెళ్లాడు. అప్పట్నుంచి సూర్య కెరీర్​ మారిపోయింది. ఆ తర్వాతే 30ఏళ్ల వయసులో అంతర్జాతీయ క్రికెట్​లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇక 2024 టీ20 వరల్డ్​కప్​ విజయం తర్వాత రోహిత్ పొట్టిఫార్మాట్​కు గుడ్ బై చెప్పడంతో సూర్యను కెప్టెన్సీ వరించింది. రెండేళ్లు టీమ్ఇండియాను నడిపించాడు. ఈ ఏడాది టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భారత్​ను ఛాంపియన్​గానూ నిలబెట్టాడు. అయితే వ్యక్తిగత ఫామ్ పేలవంగా ఉండడంతో అతడిని తప్పించి అయ్యర్​ను కెప్టెన్​గా ఎంపిక చేశారు.

అయ్యర్ ఛాంపియన్​ కెప్టెన్
పైన ఇద్దరు కేవలం కేకేఆర్​కు ఆడితే శ్రేయస్ అయ్యర్ మాత్రం ఆ జట్టుకు కెప్టెన్​గా టైటిల్ అందించాడు. 2022 నుంచి 2024 దాకా అయ్యర్ కేకేఆర్​కు ఆడాడు. ఇక దాదాపు 10ఏళ్ల తర్వాత ఆ జట్టును (2024లో) ఐపీఎల్​లో ఛాంపియన్​గా నిలిపాడు. అతడిపై నిలిపిన ఆశలన్నింటింనీ అయ్యర్ నిలబెట్టుకున్నాడు. అంచనాలకు తగ్గట్లుగానే టైటిల్ అందించాడు. కానీ, 2025 సీజన్​కు మాత్రం కేకేఆర్ అతడిని వదిలేసింది. దీంతో 2025లో అయ్యర్ పంజాబ్​కు వెళ్లాడు. ఆ సీజన్​తోపాటు 2026లోనూ పంజాబ్​ను అద్భుతంగా నడిపించాడు. బ్యాటర్​గానూ ఆకట్టుకున్న అతడు మళ్లీ సెలక్టర్ల పిలుపు అందుకున్నాడు. ఈసారి టీ20 జట్టులో స్థానం సంపాదించడమే కాదు ఏకంగా కెప్టెన్​గా ప్రమోషన్ పొందాడు.

ఇలా ఈ ముగ్గురు ఆటగాళ్లు కూడా తమతమ కెరీర్​లో ఐపీఎల్​లో కేకేఆర్​తో జర్నీ చేసినవారే. అద్భుతమైన ప్రదర్శన చేసినప్పటికి అప్పటి సమీకరణాల వల్ల వీళ్లను ఆ ఫ్రాంచైజీ వదులుకుంది. అయితే ఆ జట్టులోంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత మాత్రం ఈ ముగ్గురూ టీమ్ఇండియాకు కెప్టెన్లు కావడం మాత్రం విశేషం.

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