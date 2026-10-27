'అతడిలో యువీ, ధోని లక్షణాలు ఉన్నాయి'- తిలక్ వర్మపై మాజీ క్రికెటర్ ప్రశంసల జల్లు
న్యూజిలాండ్పై తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చారు. తిలక్ వర్మపై సురేశ్ రైనా ప్రశంసలు కురిపించాడు.
Published : October 27, 2026 at 1:05 PM IST
Suresh Raina on Tilak Varma : న్యూజిలాండ్తో జరిగిన రెండో టీ20లో టీమ్ఇండియా చివరి వరకు పోరాడి గెలిచింది. చివరి ఓవర్లలో భారత యువ క్రికెటర్లు తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కలిసి మ్యాచ్ను విజయం వైపు నడిపించారు. వీరి ప్రదర్శనపై మాజీ క్రికెటర్ సురేశ్ రైనా ప్రశంసల వర్షం కురిపించాడు. న్యూజిలాండ్పై అద్భుతంగా ఆడి జట్టుకు చిరస్మరణీయ విజయాన్ని అందించడంపై హర్షం వ్యక్తం చేశాడు. ముఖ్యంగా తిలక్ వర్మలో మాజీ దిగ్గజాలు యువరాజ్ సింగ్, ఎంఎస్ ధోనీల తరహా లక్షణాలు ఉన్నాయని అభిప్రాయపడ్డాడు. అలాగే నితీశ్ సానుకూల దృక్పథాన్ని, భువనేశ్వర్ కుమార్ పునరాగమనాన్ని, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వాన్ని ప్రశంసించాడు.
తిలక్ వర్మ ఆటతీరులో తనకు గతంలో యువరాజ్ సింగ్, ఎంఎస్ ధోనీలతో కలిసి ఆడిన రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయని రైనా పేర్కొన్నాడు. ఐదో, ఆరో, ఏడో, ఎనిమిదో స్థానాల్లో బ్యాటింగ్ చేసే ఆటగాళ్లకు ప్రత్యేకమైన పట్టుదల, పోరాట పటిమ అవసరమని వివరించాడు. తిలక్లోనూ అలాంటి లక్షణాలే కనిపిస్తున్నాయని చెప్పాడు. మిడిల్ ఆర్డర్లో ఒత్తిడి వచ్చినా క్రీజులో ఉండటం, అవసరమైనప్పుడు వేగం పెంచడం తిలక్కు వచ్చని చెప్పాడు. బ్యాటింగ్తో పాటు బౌలింగ్లోనూ అతడు రాణించడం సంతోషకరమని పేర్కొన్నాడు.
Tilak 𝐂𝐋𝐔𝐓𝐂𝐇 Varma 🫡 The #TeamIndia Vice-Captain walks away with a well-deserved POTM award 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/FZtUFIFWS2 #NZvIND https://t.co/zyfDlnctxQ— BCCI (@BCCI) October 24, 2026
నితీశ్ ఆట కూడా నచ్చిందన్న రైనా
తిలక్తో పాటు నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి బ్యాటింగ్ను కూడా రైనా మెచ్చుకున్నాడు. ఒత్తిడి ఉన్న సమయంలో వచ్చి షాట్లు ఆడిన విధానం నచ్చిందని చెప్పాడు. రెండో టీ20లో నితీశ్ 26 పరుగులతో నాటౌట్గా ఉండి తిలక్కు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చాడు. చివరి ఓవర్లలో రన్రేట్ భారీగా ఉన్నా ఇద్దరూ వికెట్లు ఇవ్వకుండా ఆడారు. తిలక్ ఒకవైపు ఇన్నింగ్స్ను చూసుకుంటే నితీశ్ మరోవైపు బౌండరీలు తీసుకొచ్చాడు. నితీశ్ బ్యాటింగ్లో కనిపిస్తున్న పాజిటివ్ అప్రోచ్ టీమ్కు ఉపయోగపడుతోందని రైనా చెప్పాడు.
భువీ రాకపైనా ప్రశంస
చాలా కాలం తర్వాత భారత టీ20 జట్టులోకి తిరిగి వచ్చిన భువనేశ్వర్ కుమార్ గురించి కూడా రైనా మాట్లాడాడు. భువీ మళ్లీ టీమ్ఇండియా జెర్సీలో కనిపించడం బాగుందని చెప్పాడు. అనుభవం ఉన్న పేసర్ మళ్లీ జట్టులో ఉండటం ఉపయోగపడుతుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. కొత్త బౌలర్లతో పాటు ఇలాంటి సీనియర్ పేసర్ ఉండటం టీమ్కు అదనపు ఆప్షన్ ఇస్తుంది. నాలుగేళ్ల తర్వాత అంతర్జాతీయ టీ20ల్లోకి తిరిగి వచ్చిన భువీకి న్యూజిలాండ్ సిరీస్ కూడా కీలకంగా మారింది.
శ్రేయస్ కెప్టెన్సీపై కూడా ప్రశంసలు
టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ నాయకత్వాన్ని కూడా రైనా మెచ్చుకున్నాడు. టీ20ల్లో చాలా సంవత్సరాల తర్వాత ఇలాంటి కెప్టెన్సీ చూస్తున్నానని చెప్పాడు. శ్రేయస్ ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో దిల్లీ క్యాపిటల్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్, పంజాబ్ కింగ్స్ జట్లను ఫైనల్స్కు తీసుకెళ్లాడు. 2024లో కేకేఆర్కు టైటిల్ అందించగా, 2025లో పంజాబ్ను ఫైనల్కు చేర్చాడు. 2026 టీ20 వరల్డ్ కప్ తర్వాత సూర్యకుమార్ యాదవ్ స్థానంలో భారత టీ20 కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు తీసుకున్న శ్రేయస్ ఇప్పుడు న్యూజిలాండ్ టూర్లోనూ జట్టును నడిపిస్తున్నాడు. కెప్టెన్గా శ్రేయస్ తనకంటూ ఒక పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడని రైనా అన్నాడు.
చివరి ఐదు ఓవర్లలో రికార్డు ఛేజ్
న్యూజిలాండ్తో క్రైస్ట్చర్చ్లో జరిగిన రెండో టీ20లో భారత్ 181 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో చివరి ఐదు ఓవర్లలో 68 పరుగులు చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ దశలో తిలక్ వర్మ, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి అద్భుతంగా ఆడి అజేయంగా 69 పరుగుల భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పారు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే ఈ పరుగులు సాధించి, మరో బంతి మిగిలి ఉండగానే భారత్కు విజయాన్ని అందించారు. టీ20ల్లో చివరి ఐదు ఓవర్లలో భారత్ విజయవంతంగా ఛేజ్ చేసిన అత్యధిక పరుగులు ఇవే. 2022 టీ20 వరల్డ్ కప్లో పాకిస్థాన్పై చివరి ఐదు ఓవర్లలో 60 పరుగులు ఛేజ్ చేసిన రికార్డును ఇది దాటింది. ఆ మ్యాచ్లో విరాట్ కోహ్లీ 82 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. ఈసారి అంతకంటే ఎక్కువ పరుగులు అవసరమైనా తిలక్, నితీశ్ కలిసి మ్యాచ్ను పూర్తి చేశారు.
మూడో టీ20 వెల్లింగ్టన్లో
రెండో టీ20 విజయంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 2-0 ఆధిక్యంలోకి వెళ్లింది. ఇప్పుడు మూడో మ్యాచ్లోనే సిరీస్ను సొంతం చేసుకునే అవకాశం ఉంది. మూడో టీ20 అక్టోబర్ 27న వెల్లింగ్టన్లో జరగనుంది. ఆ మ్యాచ్ గెలిస్తే ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు మిగిలి ఉండగానే భారత్ సిరీస్ను దక్కించుకుంటుంది. రెండో టీ20లో తిలక్, నితీశ్ చేసిన ఫినిషింగ్ తర్వాత మూడో మ్యాచ్లో కూడా మిడిల్ ఆర్డర్పై ఫోకస్ ఉండనుంది.
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