వినేశ్‌ ఫొగాట్‌కు సుప్రీంకోర్టులో​ ఊరట- హైకోర్టు తీర్పే ఫైనల్​

30, 31 తేదీల్లో నిర్వహించనున్న ఎంపిక ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేందుకు వినేశ్‌ ఫొగాట్‌కు అనుమతి- భారత రెజ్లింగ్‌ సమాఖ్య (డబ్ల్యూఎఫ్‌ఐ) స్పెషల్‌ లీవ్‌ పిటిషన్​ను నిరాకరించిన అత్యున్నత న్యాయస్థానం

Vinesh Phogat (Associated Press)
By ETV Bharat Telugu Team

Published : May 29, 2026 at 2:56 PM IST

Supreme Court Allows Vinesh Phogat : ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ ట్రయల్స్‌లో పోటీపడే అంశంలో భారత రెజ్లర్‌ వినేశ్‌ ఫొగాట్‌కు సుప్రీంకోర్టులో ఊరట లభించింది. ఎంపిక ప్రక్రియలో ఆమె పాల్గొనవచ్చని స్పష్టం చేసింది. ఈ నెల 30, 31 తేదీల్లో ఏషియన్‌ గేమ్స్‌ సెలెక్షన్‌ ట్రయల్స్‌లో వినేశ్‌ ఫొగాట్‌ పోటీ పడేందుకు ఇటీవల దిల్లీ హైకోర్టు అనుమతించింది. దిల్లీ హైకోర్టు ఆదేశాలను డబ్ల్యూఎఫ్ఐ సుప్రీంకోర్టులో సవాలు చేసింది. హైకోర్టు తన పరిధిని మీరిందని, ఎంపిక ప్రమాణాల ప్రకారం వినేశ్‌ అనర్హురాలని పేర్కొంది.

డబ్ల్యూఎఫ్ఐ పిటిషన్‌ను విచారించిన సుప్రీం దిల్లీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులపై స్టే ఇచ్చేందుకు నిరాకరించింది. ఈ స్థానంలో వేరొకరు ఉండి ఉంటే పరిస్థితి భిన్నంగా ఉండేదని, కానీ వినేశ్‌ ఈ దేశాన్ని గర్వపడేలా చేశారని వెల్లడించింది. ఇప్పటికే ట్రయల్స్‌లో పాల్గొనేందుకు ఆమెకు హైకోర్టు అనుమతి ఇచ్చిందన్న అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఈ దశలో వినేశ్‌ను వెనక్కి వెళ్లమని చెప్పడం సరికాదని వ్యాఖ్యానించింది. ప్రస్తుతానికి ఈ విషయంలో తాము ఏం చేయలేమని ఆమె పోటీల్లో పాల్గొనవచ్చని సుప్రీంకోర్టు స్పష్టం చేసింది. ఐతే డబ్ల్యూఎఫ్ఐ పిటిషన్‌పై వినేశ్‌కు న్యాయస్థానం నోటీసులు జారీ చేసింది. దీనిపై తదుపరి విచారణను వచ్చే వారానికి వాయిదా వేస్తున్నట్లు కోర్టు తెలిపింది.

