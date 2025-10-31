అప్పుడామె, ఇప్పుడీమె- రిపీటైన హిస్టరీ- 8ఏళ్ల తర్వాత సేమ్ రిజల్ట్
ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసిన భారత్- 2017 ఫలితాన్ని రిపీట్ చేసిందిగా!
Published : October 31, 2025 at 3:24 PM IST|
Updated : October 31, 2025 at 3:31 PM IST
World Cup 2025 : 2017 మహిళల వన్డే వరల్డ్ కప్. మిథాలీ రాజ్ నాయకత్వంలో టీమ్ఇండియా బరిలోకి దిగింది. ఇప్పుడున్న కెప్టెన్ హర్మన్ప్రీత్ కౌర్కు అప్పటికే 8ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. స్మృతి మంధాన, దీప్తి శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి నాలుగేళ్లు కూడా కాలేదు. అయినప్పటికీ ఈ టోర్నీలో భారత్ టైటిల్ ఫేవరెట్గా బరిలోకి దిగింది. అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఆడుతూ మూడో స్థానంతో సెమీఫైనల్స్కు చేరుకుంది.
సెమీఫైనల్లో భారత్కు ఆస్ట్రేలియా లాంటి బలమైన ప్రత్యర్థి ఎదురైంది. వర్షం కారణంగా 42 ఓవర్లకు కుదించిన ఆ మ్యాచ్లో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, పూనమ్ రౌత్ స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు. కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ 61 బంతుల్లో చేసింది 36 రన్సే. ఆ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగింది. బౌండరీలతో ఆసీస్ బౌలర్లను ఊచకోత కోసింది. 115 బంతుల్లోనే ఏకంగా 171 పరుగులు చేసి భారత్కు 281 పరుగుల భారీ స్కోర్ అందించింది.
The 8-year wait is over! 💙#WomenInBlue are into the final after beating the 7-time World Champions Australia in a highest ever run chase in WODIs 🙌#CWC25 Final 👉 #INDvSA | SUN, 2nd Nov, 2 PM! pic.twitter.com/OwzybDt9il— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
అయితే ఓ దశలో భారత్ 25 ఓవర్లకు చేసింది 100 పరుగులే. కానీ హర్మన్ సునామీ ఇన్నింగ్స్తో ఆఖరి 17 ఓవర్లలో భారత్ 180 పరుగులు సాధించింది. మైదానానికి అన్ని వైపులా బౌండరీలు సంధిస్తూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. అనంతరం బౌలర్లు విజృంభించడంతో ఆసీస్ను భారత్ 40.1 ఓవర్లలో 245 కట్టడిచేసి అద్భుతమైన విజయం అందుకొంది. అప్పటిదాకా వన్డే వరల్డ్కప్ సెమీఫైనల్లో ఓటమే తెలియని కంగారూలకు భారత్ తొలిసారి ఓటమి రుచి చూపించింది.
ఇప్పుడు ఇలా
మళ్లీ 8 ఏళ్లకు అదే వరల్డ్కప్ టోర్నమెంట్. సెమీస్లో భారత్ ముంగిట అదే ప్రత్యర్థి. ఆసీస్ అప్పుడైనా, ఇప్పుడైనా బలమైన ప్రత్యర్థియే. ఈసారి టీమ్ఇండియాది ఛేజింగ్. ముందుంది 339 పరుగుల భారీ టార్గెట్. ఫామ్లో స్మృతి 10ఓవర్లలోపే ఔటైంది. 59 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది భారత్. దీంతో ఫ్యాన్స్లో ఆందోళన మొదలైంది. అయితే అప్పుడు వచ్చింది బ్యాటర్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్. ఆమెకు హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ తోడైంది. ఈ ఇద్దరూ తొందరపడి భారీ షాట్లకు పోకుండా ఆచితూచి ఆడారు.
A 'JEM' of an innings under pressure! 💎— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
Once again, Jemimah Rodrigues rises to the occasion when 🇮🇳 needs her most!
Will she turn this into a match-winning hundred? 👀#CWC25 Semi-Final 2 👉 #INDvAUS | LIVE NOW ➡ https://t.co/H6FmcwTyRj pic.twitter.com/ktsMZc0u2k
ఒత్తిడిలోనూ కొండంత లక్ష్యాన్ని కరిగిస్తూ, వీలు దొరికినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించారు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్కు 156 బంతుల్లో 167 పరుగులు జోడించారు. హర్మన్ (89 పరుగులు) ఈసారీ బాధ్యతాయుతంగా ఆడగా, జెమీమా (127 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించి జట్టుకు విజయాన్ని అందించింది. అంతే టీమ్ఇండియా డగౌట్ భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది. చివరిదాకా క్రీజులో ఉండి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన జెమీమా కూడా ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.
Leading from the front! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) October 30, 2025
Skipper #HarmanpreetKaur is on a mission! Are we about to see a repeat of her #CWC17 semi-final heroics? 🤔#CWC25 Semi-Final 2 👉 #INDvAUS | LIVE NOW ➡ https://t.co/H6FmcwTyRj pic.twitter.com/XMjp1jQt0R
హిస్టరీ రిపీట్
అలా వన్డే వరల్డ్కప్ టోర్నీలో భారత్ మళ్లీ 8ఏళ్ల తర్వాత సెమీస్కు చేరుకుంది. 2017 ఫలితాన్నే రిపీట్ చేసింది. అయితే అప్పుడు ఫైనల్లో ఇంగ్లాండ్ను ఢీ కొట్టిన భారత్ ఓటమిపాలైంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. అందుకే ఈసారి వచ్చిన ఛాన్స్ వదులుకోకూడదని టీమ్ఇండియా కసిగా ఉంది. ఇప్పుడు నవంబర్ 02న నవీ ముంబయి వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్లో సౌతాఫ్రికాతో ఆడనుంది. ఈ ఫైనల్లో భారత్ నెగ్గి తొలిసారి టైటిల్ సాధించి విశ్వ విజేతగా నిలవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.
'అమ్మాయిలూ మిమ్మల్ని చూస్తే గర్వంగా ఉంది'- టీమ్ఇండియాపై ప్రశంసలు
చరిత్ర సృష్టించిన జెమీమా- సెమీఫైనల్లో రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన టీమ్ఇండియా