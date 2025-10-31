ETV Bharat / sports

అప్పుడామె, ఇప్పుడీమె- రిపీటైన హిస్టరీ- 8ఏళ్ల తర్వాత సేమ్ రిజల్ట్

ఆస్ట్రేలియాను చిత్తు చేసిన భారత్- 2017 ఫలితాన్ని రిపీట్ చేసిందిగా!

World Cup 2025
World Cup 2025 (Source : Associated Press)
Published : October 31, 2025 at 3:24 PM IST

World Cup 2025 : 2017 మహిళల​ వన్డే వరల్డ్​ కప్. మిథాలీ రాజ్ నాయకత్వంలో టీమ్​ఇండియా బరిలోకి దిగింది. ఇప్పుడున్న కెప్టెన్ హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌కు అప్పటికే 8ఏళ్ల అనుభవం ఉంది. స్మృతి మంధాన, దీప్తి శర్మ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్‌లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి నాలుగేళ్లు కూడా కాలేదు. అయినప్పటికీ ఈ టోర్నీలో భారత్ టైటిల్ ఫేవరెట్‌గా బరిలోకి దిగింది. అంచనాలకు తగ్గట్టుగా ఆడుతూ మూడో స్థానంతో సెమీఫైనల్స్‌కు చేరుకుంది.

సెమీఫైనల్​లో భారత్​కు ఆస్ట్రేలియా లాంటి బలమైన ప్రత్యర్థి ఎదురైంది. వర్షం కారణంగా 42 ఓవర్లకు కుదించిన ఆ మ్యాచ్​లో భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసింది. ఓపెనర్లు స్మృతి మంధాన, పూనమ్ రౌత్ స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు. కెప్టెన్ మిథాలీ రాజ్ 61 బంతుల్లో చేసింది 36 రన్సే. ఆ పరిస్థితుల్లో వచ్చిన హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగింది. బౌండరీలతో ఆసీస్ బౌలర్లను ఊచకోత కోసింది. 115 బంతుల్లోనే ఏకంగా 171 పరుగులు చేసి భారత్​కు 281 పరుగుల భారీ స్కోర్ అందించింది.

అయితే ఓ దశలో భారత్ 25 ఓవర్లకు చేసింది 100 పరుగులే. కానీ హర్మన్ సునామీ ఇన్నింగ్స్​తో ఆఖరి 17 ఓవర్లలో భారత్ 180 పరుగులు సాధించింది. మైదానానికి అన్ని వైపులా బౌండరీలు సంధిస్తూ అభిమానులను ఉర్రూతలూగించింది. అనంతరం బౌలర్లు విజృంభించడంతో ఆసీస్​ను భారత్​ 40.1 ఓవర్లలో 245 కట్టడిచేసి అద్భుతమైన విజయం అందుకొంది. అప్పటిదాకా వన్డే వరల్డ్​కప్​ సెమీఫైనల్లో ఓటమే తెలియని కంగారూలకు భారత్ తొలిసారి ఓటమి రుచి చూపించింది.

ఇప్పుడు ఇలా
మళ్లీ 8 ఏళ్లకు అదే వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్. సెమీస్​లో భారత్ ముంగిట అదే ప్రత్యర్థి. ఆసీస్ అప్పుడైనా, ఇప్పుడైనా బలమైన ప్రత్యర్థియే. ఈసారి టీమ్ఇండియాది ఛేజింగ్. ముందుంది 339 పరుగుల భారీ టార్గెట్. ఫామ్​లో స్మృతి 10ఓవర్లలోపే ఔటైంది. 59 పరుగులకే 2 వికెట్లు కోల్పోయింది భారత్. దీంతో ఫ్యాన్స్​లో ఆందోళన మొదలైంది. అయితే అప్పుడు వచ్చింది బ్యాటర్ జెమిమా రోడ్రిగ్స్. ఆమెకు హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ తోడైంది. ఈ ఇద్దరూ తొందరపడి భారీ షాట్లకు పోకుండా ఆచితూచి ఆడారు.

ఒత్తిడిలోనూ కొండంత లక్ష్యాన్ని కరిగిస్తూ, వీలు దొరికినప్పుడల్లా బౌండరీలు బాదుతూ జట్టును విజయం వైపునకు నడిపించారు. ఈ ఇద్దరూ మూడో వికెట్​కు 156 బంతుల్లో 167 పరుగులు జోడించారు. హర్మన్ (89 పరుగులు) ఈసారీ బాధ్యతాయుతంగా ఆడగా, జెమీమా (127 పరుగులు) సెంచరీతో రాణించి జట్టుకు విజయాన్ని అందించింది. అంతే టీమ్ఇండియా డగౌట్​ భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది. చివరిదాకా క్రీజులో ఉండి జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన జెమీమా కూడా ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకుంది.

హిస్టరీ రిపీట్
అలా వన్డే వరల్డ్​కప్ టోర్నీలో భారత్ మళ్లీ​ 8ఏళ్ల తర్వాత సెమీస్​కు చేరుకుంది. 2017 ఫలితాన్నే రిపీట్ చేసింది. అయితే అప్పుడు ఫైనల్​లో ఇంగ్లాండ్​ను ఢీ కొట్టిన భారత్ ఓటమిపాలైంది. దీంతో ఫ్యాన్స్ హార్ట్ బ్రేక్ అయ్యింది. అందుకే ఈసారి వచ్చిన ఛాన్స్ వదులుకోకూడదని టీమ్ఇండియా కసిగా ఉంది. ఇప్పుడు నవంబర్ 02న నవీ ముంబయి వేదికగా జరగనున్న ఫైనల్​లో సౌతాఫ్రికాతో ఆడనుంది. ఈ ఫైనల్​లో భారత్​ నెగ్గి తొలిసారి టైటిల్​ సాధించి విశ్వ విజేతగా నిలవాలని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు.

