క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు ట్రిపుల్ ధమాకా- ఇది మూడు మ్యాచ్ల 'సూపర్ సండే'!
క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు పక్కా వీకెండ్ - ఇవాళ మూడు మ్యాచ్లతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్- కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే!
Published : April 19, 2026 at 1:05 PM IST
Sunday Cricket Matches : 2026 ఐపీఎల్ చప్పగా ప్రారంభమై రసవత్తరంగా మారింది. క్రమంగా మ్యాచ్లు కావాల్సినంత మజాను పంచుతున్నాయి. హోరాహోరీ పోటీలు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్కు ఉత్సాహాన్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆదివారం (ఏప్రిల్ 19) క్రికెట్ లవర్స్కు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించేందుకు మూడు మ్యాచ్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ మూడింట్లోనూ భారత్కు చెందిన క్రికెటర్లు పోటీ పడుతున్నారు. దీంతో ఇది ఫ్యాన్స్కు పక్కా బోలెడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే సూపర్ సండేగా మారనుంది. మరి ఈ వీకెండ్లో ఉన్న మ్యాచ్లపై ఓ లుక్కేస్తే!
ఈ ఐపీఎల్ సీజన్లో ఇప్పటికే అన్ని జట్లు ఐదేసి మ్యాచ్లు ఆడేశాయి. అంటే దాదాపు సగం టోర్నీ ముగిసినట్లే! ఇక మరో వీకెండ్ డబుల్ హెడర్కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఇవాళ లీగ్లో మరో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. తొలుత కోల్కతా నైట్రైడర్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడతాయి. మధ్యాహ్నం ఈ 3.30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఇప్పటికే ఆరు మ్యాచ్లు ఆడినా ఒక్క విజయం నమోదు చేయని కోల్కతా ఈ మ్యాచ్లోనైనా గెలుపు రుచి చూడాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు, రాజస్థాన్ ఫుల్ ఫామ్లో ఉంది.
ఇక సాయంత్రం మరో రసవత్తర పోరు ఉండనుంది. టేబుల్ టాపర్ పంజాబ్ కింగ్స్ ఇంకో మ్యాచ్కు రెడీ అయిపోయింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్న పంజాబ్, ఈరోజు రాత్రి లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ను ఢీ కొట్టనుంది. టోర్నీలో పంజాబ్కు ఇప్పటిదాకా ఓటమి అనేది లేదు. ఆడిన ఐదింట్లో నాలుగు నెగ్గింది. ఒకటి వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మరోవైపు, గతరెండు మ్యాచ్లో ఓడిన లఖ్నవూ ఈసారి గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని భావిస్తోంది. ఈ రెండు ఐపీఎల్కు సంబంధించిన మ్యాచ్లు. అయితే ఈ రెండింటితోపాటు మరో క్రికెట్ మ్యాచ్ కూడా రెడీ అవుతోంది. అదీనూ టీమ్ఇండియాదే!
మూడో మ్యాచ్ ఇదే
భారత మహిళల జట్టు ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్లో ఐదు టీ20 మ్యాచ్ల సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల జరిగిన తొలి మ్యాచ్లో భారత్ ఓడిపోయింది. ఇక ఈరోజు రెండో మ్యాచ్లో ఆతిథ్య సఫారీ జట్టును హర్మన్సేన ఢీ కొట్టనుంది. డర్బన్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్ సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అలా ఇవాళ భారత క్రికెట్ ఫ్యాన్స్ను అలరించేందుకు మూడు క్రికెట్ మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
