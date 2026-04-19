ETV Bharat / sports

క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు ట్రిపుల్ ధమాకా- ఇది మూడు మ్యాచ్​ల 'సూపర్ సండే'!

క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు పక్కా వీకెండ్ - ఇవాళ మూడు మ్యాచ్​లతో ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్- కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ ఇవే!

PBKS vs LSG
PBKS vs LSG
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 19, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Sunday Cricket Matches : 2026 ఐపీఎల్ చప్పగా ప్రారంభమై రసవత్తరంగా మారింది. క్రమంగా మ్యాచ్​లు కావాల్సినంత మజాను పంచుతున్నాయి. హోరాహోరీ పోటీలు క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​కు ఉత్సాహాన్నిస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఆదివారం (ఏప్రిల్ 19) క్రికెట్ లవర్స్​కు ఫుల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించేందుకు మూడు మ్యాచ్​లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఈ మూడింట్లోనూ భారత్​కు చెందిన క్రికెటర్లు పోటీ పడుతున్నారు. దీంతో ఇది ఫ్యాన్స్​కు పక్కా బోలెడు ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించే సూపర్ సండేగా మారనుంది. మరి ఈ వీకెండ్​లో ఉన్న మ్యాచ్​లపై ఓ లుక్కేస్తే!

ఈ ఐపీఎల్​ సీజన్​లో ఇప్పటికే అన్ని జట్లు ఐదేసి మ్యాచ్​లు ఆడేశాయి. అంటే దాదాపు సగం టోర్నీ ముగిసినట్లే! ఇక మరో వీకెండ్​ డబుల్ హెడర్​కు సమయం ఆసన్నమైంది. ఇవాళ లీగ్​లో మరో రెండు మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. తొలుత కోల్‌కతా నైట్​రైడర్స్- రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్లు తలపడతాయి. మధ్యాహ్నం ఈ 3.30 గంటలకు ఈ మ్యాచ్ షురూ కానుంది. ఇప్పటికే ఆరు మ్యాచ్​లు ఆడినా ఒక్క విజయం నమోదు చేయని కోల్​కతా ఈ మ్యాచ్​లోనైనా గెలుపు రుచి చూడాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు, రాజస్థాన్ ఫుల్​ ఫామ్​లో ఉంది.

ఇక సాయంత్రం మరో రసవత్తర పోరు ఉండనుంది. టేబుల్ టాపర్ పంజాబ్ కింగ్స్ ఇంకో మ్యాచ్​కు రెడీ అయిపోయింది. శ్రేయస్ అయ్యర్ కెప్టెన్సీలో అత్యుత్తమంగా ఆడుతున్న పంజాబ్, ఈరోజు రాత్రి లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్​ను ఢీ కొట్టనుంది. టోర్నీలో పంజాబ్​కు ఇప్పటిదాకా ఓటమి అనేది లేదు. ఆడిన ఐదింట్లో నాలుగు నెగ్గింది. ఒకటి వర్షం కారణంగా రద్దైంది. మరోవైపు, గతరెండు మ్యాచ్​లో ఓడిన లఖ్​నవూ ఈసారి గెలుపు ట్రాక్ ఎక్కాలని భావిస్తోంది. ఈ రెండు ఐపీఎల్​కు సంబంధించిన మ్యాచ్​లు. అయితే ఈ రెండింటితోపాటు మరో క్రికెట్ మ్యాచ్​ కూడా రెడీ అవుతోంది. అదీనూ టీమ్ఇండియాదే!

మూడో మ్యాచ్ ఇదే
భారత మహిళల జట్టు ప్రస్తుతం సౌతాఫ్రికా పర్యటనలో ఉంది. ఈ టూర్​లో ఐదు టీ20 మ్యాచ్​ల సిరీస్ ఆడుతోంది. ఇందులో భాగంగా ఇటీవల జరిగిన తొలి మ్యాచ్​లో భారత్ ఓడిపోయింది. ఇక ఈరోజు రెండో మ్యాచ్​లో ఆతిథ్య సఫారీ జట్టును హర్మన్​సేన ఢీ కొట్టనుంది. డర్బన్ వేదికగా ఈ మ్యాచ్​ సాయంత్రం 5.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. అలా ఇవాళ భారత క్రికెట్ ఫ్యాన్స్​ను అలరించేందుకు మూడు క్రికెట్ మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి.

TAGGED:

TODAY IPL MATCHES
RR VS KKR IPL 2026
IPL 2026

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.