హెడ్, క్లాసెన్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్- వాంఖడేలో సన్రైజర్స్ రికార్డ్ ఛేజింగ్!
ముంబయిని చిత్తుగా ఓడించిన సన్రైజర్స్- వాంఖడేలో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ధనాధన్
Published : April 29, 2026 at 11:37 PM IST
SRH vs MI IPL 2026 : ఈ ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ హవా కొనసాగుతోంది. వరుసగా ఐదో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్ను వారి సొంతగడ్డ వాంఖడే స్టేడియంలో 6 వికెట్ల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 244 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని 18.4 ఓవర్లలో 4 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించేసింది. ఓపెనర్ ట్రావిస్ హెడ్ (70 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (60), అభిషేక్ శర్మ (45) ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్కు భారీ లక్ష్యం సైతం చిన్నబోయింది. ఎడాపెడా బౌండరీలతో సన్రైజర్స్ బ్యాటర్లు ముంబయి బౌలర్లను ఆటాడేసుకున్నారు. ముంబయి బౌలర్లలో ఘజన్ఫర్ 2, హార్దిక్ పాండ్య 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు టాస్ నెగ్గి బ్యాటింగ్ చేసిన ముంబయి 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 242 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. ఓపెనర్ ర్యాన్ రికెల్టన్ (123 పరుగులు) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. విల్ జాక్స్ (45) రాణించాడు. ప్రఫుల్ హింగే 2, ఏషన్ మలింగ, నితీశ్ రెడ్డి, సాకిబ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తాజా ఓటమితో ముంబయి ఇండియన్స్ ప్లే ఆఫ్స్ అవకాశాలు సంక్లిష్టం అయ్యాయి. ఆ జట్టు ఇప్పటిదాకా ఎనిమిది మ్యాచ్లు ఆడగా రెండింట్లోనే నెగ్గింది. ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. మరోవైపు సన్రైజర్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు మరింత మెరుగుపర్చుకుంది. ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఇప్పటిదాకా తొమ్మిది మ్యాచ్లు ఆడగా ఆరింట్లో నెగ్గింది. దీంతో 12 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలోకి దూసుకెళ్లింది.