ఉప్పల్లో సన్రైజర్స్ ఆల్రౌండ్ షో- కుర్రాళ్లు కుమ్మేశారుగా!
ఐపీఎల్ 2026- సన్రైజర్స్ వర్సెస్ రాజస్థాన్- అదరగొట్టిన అరంగేట్ర బౌలర్లు
Published : April 14, 2026 at 8:42 AM IST
SRH vs RR : సొంతగడ్డ ఉప్పల్ మైదానంలో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెచ్చిపోయింది. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 57 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. సన్రైజర్స్ నిర్దేశించిన 217 భారీ ఛేదనలో బలమైన బ్యాటింగ్ లైనప్ ఉన్న రాజస్థాన్ 19 ఓవర్లలో 159 పరుగులకు ఆలౌటైంది. డొనోవన్ ఫెరీరా (69), రవీంద్ర జడేజా (40) కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడారు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ఫ్రఫుల్, హింగే చెరో 4, ఏషన్ మలింగ 2 వికెట్దు దక్కించుకున్నాడు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 216 స్కోర్ చేసింది. ఇషాన్ కిషన్ (91) త్రుటిలో సెంచరీ మిస్ చేసుకున్నాడు. హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (40), నితీశ్ రెడ్డి (33) రాణించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో ఆర్చర్ 2, సందీప్ శర్మ, తుషారే దేశ్పాండే, రియాని పరాగ్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.