ప్లేఆఫ్స్లో అడుగుపెట్టిన సన్రైజర్స్- సీఎస్కేపై ఘన విజయం
ఉత్కంఠ పోరులో చెన్నైపై సన్రైజర్స్ గెలుపు- రాణించిన ఇషాన్ కిషన్
Published : May 19, 2026 at 12:11 AM IST
SRH vs CSK IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్లేఆఫ్స్కు దూసుకెళ్లింది. చెపాక్ వేదికగా చెన్నైతో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ 5 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. సీఎస్కే నిర్దేశించిన 181 పరుగుల టార్గెట్ను 19 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. ఇషాన్ కిషన్ (70 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (47 పరుగులు) రాణించారు. సీఎస్కే బౌలర్లలో ముకేశ్ చౌదరి 2, అన్షుల్ కంబోజ్, నూర్ అహ్మద్, అకిిల్ హొసెన్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సీఎస్కే 20 ఓవర్లలో 180 పరుగులు చేసింది. కార్తిక్ శర్మ (39) డివాల్డ్ బ్రెవిస్ (44 పరుగులు), శాంసన్ (27), అభిషేక్ శర్మ (26) ఫర్వాలేదనిపించారు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో కమిన్స్ 3, సాకిబ్ హుస్సెన్ 2, ప్రఫుల్ హింగే, ఏషన్ మలింగ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
ఈ విజయంతో సన్రైజర్స్ ప్లేఆఫ్స్కు దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా 13 మ్యాచ్లు ఆడగా 16 పాయింట్లతో మూడో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. సన్రైజర్స్ ఇంకా ఒక మ్యాచ్ ఆడాల్సి ఉంది. మే 22 న ఆర్సీబీతో మ్యాచ్ ఉంది. అందులోనూ నెగ్గితే టాప్ 2లో నిలిచే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు సన్రైజర్స్ విజయంతో రాజస్థాన్, పంజాబ్లు హ్యాపీగా ఉన్నాయి.