చితక్కొట్టిన ఇషాన్, అభిషేక్ - రాజస్థాన్పై సన్రైజర్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ
సన్రైజర్స్ జైత్రయాత్ర - రాజస్థాన్ను చిత్తు చేసిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ - సూర్యవంశీ సెంచరీ వృథా!
Published : April 25, 2026 at 11:31 PM IST
SRH vs RR IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ వరుసగా నాలుగో విజయం నమోదు చేసింది. జైపుర్ వేదికగా రాజస్థాన్తో జరిగిన మ్యాచ్లో 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. రాజస్థాన్ నిర్దేశించిన 229 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఆరెంజ్ ఆర్మీ 5 వికెట్లు కోల్పోయి 18.3 ఓవర్లలోనే ఛేదించింది. ఇషాన్ కిషన్ (74 పరుగులు), అభిషేక్ శర్మ (54 పరుగులు) మెరుపు హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. చివర్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (36), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (29) రాణించారు. రాజస్థాన్ బౌలర్లలో జోఫ్రా ఆర్చర్, బ్రిజేశ్ శర్మ చెరో 2, డొనొవన్ ఫెరీరా 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
వైభవ్ సెంచరీ వృథా!
మొదటగా బ్యాటింగ్ చేసిన రాజస్థాన్ రాయల్స్ 20 ఓవర్లలో 6 వికెట్ల నష్టానికి 228 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ యశస్వీ జైస్వాల్ (10) నిరాశ పర్చినా, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఈసారి శతకంతో అదరగొట్టాడు. 37 బంతుల్లోనే 103 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 13 సిక్స్లు ఉండడం విశేషం. ధ్రువ్ జురెల్ (51) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. డొనొవన్ ఫెరీరా (33) ఆకట్టుకున్నాడు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ఏషన్ మలింగ 2, ప్రఫుల్ హింగే, కమిన్స్, సాకిబ్ హుస్సెన్, నితీశ్ రెడ్డి తలో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
ఈ విజయంతో సన్రైజర్స్ మూడో ప్లేస్కు దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా ఎనిమిది మ్యాచ్లు ఆడిన సన్రైజర్స్ 5 విజయాలు సాధించింది. ఇక రాజస్థాన్ రాయల్స్కు ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో మూడింట్లో ఓడిపోయింది.
రికార్డ్ ఛేజింగ్
ఐపీఎల్లో ఇది నాలుగో అత్యధిక సక్సెస్ఫుల్ ఛేజింగ్. టాప్ 4లో తొలి రెండు స్థానాల్లో పంజాబ్ ఉండగా, తర్వాతి రెండు ప్లేస్ల్లో సన్రైజర్స్ ఉండడం విశేషం. ఇవాళే దిల్లీ వేదికగా జరిగిన మ్యాచ్లో దిల్లీపై పంజాబ్ 265 రన్స్ ఛేజ్ చేసింది. ఇది అత్యధిక రన్ ఛేజింగ్.
IPLలో అత్యధిక విజయవంతమైన లక్ష్య ఛేదనలు
- 265 పరుగులు - పంజాబ్ కింగ్స్ vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్- దిల్లీ, 2026
- 262 పరుగులు - పంజాబ్ కింగ్స్ vs కోల్కతా నైట్రైడర్స్- కోల్కతా, 2024
- 246 పరుగులు- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs పంజాబ్ కింగ్స్- హైదరాబాద్, 2025
- 229 పరుగులు - సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs రాజస్థాన్ రాయల్స్- జైపుర్, 2026*
- 228 పరుగులు - ఆర్సీబీ vs లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్- లఖ్నవూ, 2025