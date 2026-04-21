ఉప్పల్​లో అభిషేక్ 'సునామీ'- దిల్లీపై గ్రాండ్ విక్టరీ

షేక్ ఆడించిన అభి 'షేక్'- దిల్లీని మడతబెట్టిన 'మలింగ'- ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఘన విజయం

SRH vs DC
SRH vs DC (AP)
Published : April 21, 2026 at 11:31 PM IST

SRH vs DC : సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. సొంతగడ్డ ఉప్పల్​లో మరోసారి జయకేతనం ఎగురవేసింది. డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ భారీ సెంచరీ, పేసర్ ఏషన్ మలింగ నాలుగు వికెట్లతో రాణించిన వేళ ఆరెంజ్ ఆర్మీ 47 పరుగుల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. సన్​రైజర్స్ నిర్దేశించిన 243 భారీ ఛేదనలో దిల్లీ ఓవర్లన్నీ ఆడి వికెట్లు కోల్పోయి 195 పరుగులే చేయగలిగింది. నితీశ్ రాణా (57), సమీర్ రిజ్వీ (41) పోరాటం సరిపోలేదు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో ఏషన్ మలింగ 4, హర్ష్ దూబే 3, మధుషంక, సాకిబ్ హుస్సెన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.

అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్​రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 242 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (135 పరుగులు, నాటౌట్) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ట్రావిస్ హెడ్ (37 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (37 పరుగులు) రాణించారు. ఇషాన్ ఇషాన్ (25) ఫర్వాలేదనిపించారు. దిల్లీ బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.

తాజా విజయంతో సన్​రైజర్స్ టేబుల్​లో మూడో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా 7 మ్యాచ్​లు ఆడిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ నాలుగింట్లో విజయం సాధించి 8 పాయింట్లతో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ఆరింట్లో మూడు విజయాలు, మూడు ఓటములతో ఐదో ప్లేస్​లో ఉంది.

