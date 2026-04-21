ఉప్పల్లో అభిషేక్ 'సునామీ'- దిల్లీపై గ్రాండ్ విక్టరీ
షేక్ ఆడించిన అభి 'షేక్'- దిల్లీని మడతబెట్టిన 'మలింగ'- ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఘన విజయం
Published : April 21, 2026 at 11:31 PM IST
SRH vs DC : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ హ్యాట్రిక్ కొట్టింది. సొంతగడ్డ ఉప్పల్లో మరోసారి జయకేతనం ఎగురవేసింది. డాషింగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ భారీ సెంచరీ, పేసర్ ఏషన్ మలింగ నాలుగు వికెట్లతో రాణించిన వేళ ఆరెంజ్ ఆర్మీ 47 పరుగుల తేడాతో గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. సన్రైజర్స్ నిర్దేశించిన 243 భారీ ఛేదనలో దిల్లీ ఓవర్లన్నీ ఆడి వికెట్లు కోల్పోయి 195 పరుగులే చేయగలిగింది. నితీశ్ రాణా (57), సమీర్ రిజ్వీ (41) పోరాటం సరిపోలేదు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ఏషన్ మలింగ 4, హర్ష్ దూబే 3, మధుషంక, సాకిబ్ హుస్సెన్ చెరో 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి 242 పరుగులు చేసింది. ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ (135 పరుగులు, నాటౌట్) సెంచరీతో అదరగొట్టాడు. ట్రావిస్ హెడ్ (37 పరుగులు), హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (37 పరుగులు) రాణించారు. ఇషాన్ ఇషాన్ (25) ఫర్వాలేదనిపించారు. దిల్లీ బౌలర్లలో అక్షర్ పటేల్ 1 వికెట్ పడగొట్టాడు.
తాజా విజయంతో సన్రైజర్స్ టేబుల్లో మూడో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. ఇప్పటిదాకా 7 మ్యాచ్లు ఆడిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ నాలుగింట్లో విజయం సాధించి 8 పాయింట్లతో కొనసాగుతోంది. మరోవైపు ఆరింట్లో మూడు విజయాలు, మూడు ఓటములతో ఐదో ప్లేస్లో ఉంది.