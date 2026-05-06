టాప్లేపిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- కనోలి సెంచరీ వృథా- పంజాబ్ కింగ్స్ హ్యాట్రిక్ ఓటమి!
ఉప్పల్లో సన్రైజర్స్ ఆల్రౌండ్ షో- రాణించిన క్లాసెన్, ఇషాన్ కిషన్- పంజాబ్కు తప్పని ఓటమి
Published : May 6, 2026 at 11:09 PM IST
SRH vs PBKS IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టాప్ లేపింది. సొంతగడ్డపై ఆల్రౌండ్ షో తో అదరగొట్టి ప్లేఆఫ్స్కు మరింత దగ్గరైంది. ఉప్పల్ వేదికగా పంజాబ్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ 33 పరుగులు తేడాతో భారీ విజయం సాధించింది. 236 పరుగుల భారీ ఛేదనలో దిగిన పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 202 పరుగులకే పరిమితమైంది. కూపర్ కొనొలి (107 పరుగులు) సెంచరీ వృథా అయ్యింది. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ప్యాట్ కమిన్స్, శివాంగ్ కుమార్ చెరో 2, నితీశ్ రెడ్డి కుమార్, ఏషన్ మలింగ, సాకిబ్ లో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగులు చేసింది. హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (69 పరుగులు) మరోసారి అద్భుత ఇన్నింగ్స్తో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇషాన్ కిషన్ (55 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. అభిషేక్ శర్మ (35), ట్రావిస్ హెడ్ (39) ఆకట్టుకున్నారు. చివర్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (29 పరుగులు) మెరుపులు మెరిపించాడు. దీంతో సన్రైజర్స్ భారీ స్కోర్ సాధించింది.
టాప్లోకి ఆరెంజ్ ఆర్మీ
తాజా విజయంతో సన్రైజర్స్ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఆగ్రస్థానంలో ఉన్న పంజాబ్ను వెనక్కినెట్టింది. ఇప్పటిదాకా 11 మ్యాచ్లు ఆడగా ఏడింట్లో నెగ్గి 14 పాయింట్లతో టాప్లో ఉంది. దీంతో సన్రైజర్స్ ప్లేఆఫ్స్ అవకాశాలు మరింత మెరుగయ్యాయి. మిగిలిన మూడు మ్యాచ్ల్లో కనీసం ఒకటి నెగ్గినా సన్రైజర్స్ టాప్ 4లో నిలవడం పక్కా! మరోవైపు, సీజన్ ప్రారంభంలో అదరగొట్టిన పంజాబ్ గత మూడు మ్యాచ్ల్లో విఫలమై హ్యాట్రిక్ ఓటమి మూటగట్టుకుంది. ప్రస్తుతం 10 మ్యాచ్ల్లో 6 విజయాలు (ఒక మ్యాచ్ రద్దు), మూడు ఓటములతో 13 పాయింట్లతో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతోంది.