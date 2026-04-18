ఉప్పల్లో 'సన్రైజింగ్'- చెన్నైపై ఆరెంజ్ ఆర్మీ థ్రిల్లింగ్ విక్టరీ
చెన్నైపై సన్రైజర్స్ విజయం- బౌలింగ్లో అదరగొట్టిన మలింగ, నితీశ్ రెడ్డి
Published : April 18, 2026 at 11:41 PM IST
Hyderabad vs Chennai : చెన్నై సూపర్ కింగ్స్పై థ్రిల్లింగ్ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ విజయం సాధించింది. ఉప్పల్ వేదికగా జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో ఆరెంజ్ టీమ్ 10 పరుగుల తేడాతో నెగ్గింది. సన్రైజర్స్ నిర్దేశించిన 195 పరుగులు ఛేదనలో సీఎస్కే 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్లు కోల్పోయి 184 పరుగులే చేయగలిగింది. మ్యాథ్యూ షార్ట్ (34), ఆయుశ్ మాత్రే (30) మాత్రమే రాణించారు. హైదరాబాద్ బౌలర్లలో ఏషన్ మలింగ 3, నితీశ్ కుమార్ 2, ప్రఫుల్ హింగే, సాకిబ్, శివాంగ్ కుమార్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్లకు 194 పరుగులు చేసింది. అభిషేక్ శర్మ (59), క్లాసెన్ (59) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. ఇషాన్ కిషన్ (0) డకౌటై నిరాశ పర్చాడు. సీఎస్కే బౌలర్లలో అన్షుల్ కంబోజ్, ఓవర్టన్ చెరో 3, ముకేశ్ చౌదరి 2, గుర్జపనీత్ సింగ్ 1 వికెట్ పడగొట్టారు.
కాగా, ఈ లీగ్లో సన్రైజర్స్కు ఇది మూడో విజయం. ఆరు మ్యాచ్ల్లో మూడు నెగ్గిన ఆరెంజ్ టీమ్ పాయింట్ల పట్టికలో నాలుగో స్థానానికి దూసుకెళ్లింది. అటు చెన్నైకు ఆరు మ్యాచ్ల్లో ఇది నాలుగో ఓటమి.