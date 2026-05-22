ఆర్సీబీపై సన్రైజర్స్ ఘన విజయం - చితకొట్టినా మూడో ప్లేస్లోనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ!
ఆర్సీబీపై సన్రైజర్స్ ఘన విజయం- అయినా మూడో స్థానంలోనే- ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్కు ఆరెంజ్ ఆర్మీ
Published : May 22, 2026 at 11:31 PM IST
SRH vs RCB IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ సీజన్ లీగ్ స్టేజ్ను విజయంతో ముగించింది. సొంతగడ్డ ఉప్పల్లో ఆర్సీబీని 55 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 256 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ఆర్సీబీ ఓవర్లన్నీ ఆడి 4 వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులకే పరిమితమైంది. రజత్ పాటీదార్ (56), వెంకటేశ్ అయ్యర్ (44) రాణించారు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో ఇషాన్ మలింగ 2, హెడ్, సాకిబ్ హుస్సెన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
గెలిచినా మూడో ప్లేస్లోనే
ఈ మ్యాచ్లో విజయం సాధించినప్పటికీ సన్రైజర్స్ మూడో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. 91 పరుగుల తేడాతో నెగ్గినట్లైతే ఆరెంజ్ ఆర్మీ టాప్ 2కు అర్హత సాధించేది. కానీ -- పరుగుల తేడాతోనే నెగ్గడంతో మూడో స్థానంలోనే ఉంది. ఇప్పుడు టేబుల్లో టాప్ 3 స్థానాల్లో ఉన్న మూడు జట్లు (ఆర్సీబీ, గుజరాత్, సన్రైజర్స్) 18 పాయింట్లతోనే ఉన్నాయి. అయితే మెరుగైన రన్రేట్ కారణంగా గుజరాజ్, ఆర్సీబీ టాప్ 2లో ఉండగా, సన్రైజర్ మూడో ప్లేస్కు పరిమితమైంది. నాలుగో స్థానంలో నిలిచే జట్టుతో ఈ నెల 27న జరగనున్న ఎలిమినేటర్లో సన్రైజర్స్ ఆడాల్సి ఉంది. ఇక క్వాలిఫయర్ 1లో 26న గుజరాత్- ఆర్సీబీ తలపడతాయి.
ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన సన్రైజర్స్
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ సొంతగడ్డపై ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (54 పరుగులు, 22 బంతుల్లో), ట్రావిస్ హెడ్ (26 పరుగులు, 16 బంతుల్లో) మంచి ఆరంభం అందించారు. హెడ్ స్వల్ప స్కోరుకే రసిఖ్ సలామ్ ఔట్ చేశాడు. వన్ డౌన్లో వచ్చిన ఇషాన్తో అభిషేక్ రెచ్చిపోయాడు. 20 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ వెంటనే అభిష్ను సుయాశ్ శర్మ ఔట్ చేశాడు.
ఆ తర్వాత వచ్చిన క్లాసెన్తో కలిసి ఇషాన్ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ ఇద్దరూ విధ్వంసం సృష్టించారు. ముఖ్యంగా జోష్ హేజిల్వుడ్ వేసిన 13వ ఓవర్లో సునామీ మొదలైంది. ఈ ఓవర్లో క్లాసెన్ 3 సిక్స్లు, 1 ఫోర్ సహా 27 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ గేరు మారింది. ఇషాన్- క్లాసెన్ పోటాపోటీగా బౌండరీలు బాదారు. ఈ క్రమంలోనే ఇషాన్ (31 బంతుల్లో), క్లాసెన్ (23 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు.
ఫిఫ్టీ బాదిన తర్వాచ కృనాల్ బౌలింగ్లో క్లాసెన్ ఔటయ్యాడు. దీంతో మూడో వికెట్కు 48 బంతుల్లో 113 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. నాలుగో వికెట్కు వచ్చిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా రెచ్చిపోయి ఆడాడు. 12 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు బాదాడు. అతడు ఇషాన్తో కలిసి 22 బంతుల్లో 45 పరుగులు జోడించాడు. ఆఖరి బంతికి ఇషాన్ (79) ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 255-4 భారీ స్కోర్ చేసింది.
ఈ సీజన్లో 200 పై చిలుకు పరుగులు బాదడం ఇది తొమ్మిదోసారి. దీంతో ఐపీఎల్లో సింగిల్ ఎడిషన్లో అత్యధికసార్లు 200 పై స్కోర్ నమోదు చేసిన జట్టుగా రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ టాప్లో ఉంది. ఆ జట్టు 2025లో ఎనిమిదిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించింది.
IPL సింగిల్ సీజన్లో అత్యధిక సార్లు 200+ పరుగులు సాధించిన జట్లు
- 9 - సన్రైజర్స్ (2026*)
- 8 - గుజరాత్ (2025)
- 8 - పంజాబ్ కింగ్స్ (2025)
- 8 - పంజాబ్ కింగ్స్ (2026)
- 7 - ఆర్సీబీ(2026)
ఫోర్లు, సిక్స్లే కాదు ఈసారి క్యాచ్ డ్రాప్లూ ఎక్కువే- చెత్త ఫీల్డింగ్తో నిరాశపరిచిన టాప్ జట్లు- లిస్ట్లో సన్రైజర్స్ కూడా!
టాప్ 2 ప్లేస్పై సన్రైజర్స్ ఫోకస్- అలా జరిగితేనే క్వాలిఫయర్ 1కు ఆరెంజ్ ఆర్మీ!