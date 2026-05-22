ఆర్సీబీపై సన్​రైజర్స్ ఘన విజయం - చితకొట్టినా మూడో ప్లేస్​లోనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ!

SRH vs RCB
Published : May 22, 2026 at 11:31 PM IST

SRH vs RCB IPL 2026 : సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఈ సీజన్​ లీగ్ స్టేజ్​ను విజయంతో ముగించింది. సొంతగడ్డ ఉప్పల్​లో ఆర్సీబీని 55 పరుగుల తేడాతో చిత్తుగా ఓడించింది. 256 పరుగుల భారీ ఛేదనలో ఆర్సీబీ ఓవర్లన్నీ ఆడి 4 వికెట్లు కోల్పోయి 200 పరుగులకే పరిమితమైంది. రజత్ పాటీదార్ (56), వెంకటేశ్ అయ్యర్ (44) రాణించారు. సన్​రైజర్స్ బౌలర్లలో ఇషాన్ మలింగ 2, హెడ్, సాకిబ్ హుస్సెన్ చెరో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.

గెలిచినా మూడో ప్లేస్​లోనే
ఈ మ్యాచ్​లో విజయం సాధించినప్పటికీ సన్​రైజర్స్ మూడో స్థానానికే పరిమితం అయ్యింది. 91 పరుగుల తేడాతో నెగ్గినట్లైతే ఆరెంజ్ ఆర్మీ టాప్ 2కు అర్హత సాధించేది. కానీ -- పరుగుల తేడాతోనే నెగ్గడంతో మూడో స్థానంలోనే ఉంది. ఇప్పుడు టేబుల్​లో టాప్ 3 స్థానాల్లో ఉన్న మూడు జట్లు (ఆర్సీబీ, గుజరాత్, సన్​రైజర్స్) 18 పాయింట్లతోనే ఉన్నాయి. అయితే మెరుగైన రన్​రేట్ కారణంగా గుజరాజ్, ఆర్సీబీ టాప్​ 2లో ఉండగా, సన్​రైజర్ మూడో ప్లేస్​కు పరిమితమైంది. నాలుగో స్థానంలో నిలిచే జట్టుతో ఈ నెల 27న జరగనున్న ఎలిమినేటర్​లో సన్​రైజర్స్ ఆడాల్సి ఉంది. ఇక క్వాలిఫయర్ 1లో 26న గుజరాత్- ఆర్సీబీ తలపడతాయి.

ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిన సన్​రైజర్స్
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ సొంతగడ్డపై ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయింది. ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ (54 పరుగులు, 22 బంతుల్లో), ట్రావిస్ హెడ్ (26 పరుగులు, 16 బంతుల్లో) మంచి ఆరంభం అందించారు. హెడ్ స్వల్ప స్కోరుకే రసిఖ్ సలామ్ ఔట్ చేశాడు. వన్​ డౌన్​లో వచ్చిన ఇషాన్​తో అభిషేక్ రెచ్చిపోయాడు. 20 బంతుల్లోనే మెరుపు హాఫ్ సెంచరీ సాధించాడు. ఈ వెంటనే అభిష్​ను సుయాశ్ శర్మ ఔట్ చేశాడు.

ఆ తర్వాత వచ్చిన క్లాసెన్​తో కలిసి ఇషాన్ స్కోర్ బోర్డును పరుగులు పెట్టించారు. ఈ ఇద్దరూ విధ్వంసం సృష్టించారు. ముఖ్యంగా జోష్ హేజిల్​వుడ్ వేసిన 13వ ఓవర్లో సునామీ మొదలైంది. ఈ ఓవర్లో క్లాసెన్ 3 సిక్స్​లు, 1 ఫోర్ సహా 27 పరుగులు పిండుకున్నాడు. ఆ తర్వాత సన్​రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ గేరు మారింది. ఇషాన్- క్లాసెన్ పోటాపోటీగా బౌండరీలు బాదారు. ఈ క్రమంలోనే ఇషాన్ (31 బంతుల్లో), క్లాసెన్ (23 బంతుల్లో) హాఫ్ సెంచరీలు పూర్తి చేశారు.

ఫిఫ్టీ బాదిన తర్వాచ కృనాల్ బౌలింగ్​లో క్లాసెన్ ఔటయ్యాడు. దీంతో మూడో వికెట్​కు 48 బంతుల్లో 113 పరుగుల భాగస్వామ్యానికి తెర పడింది. నాలుగో వికెట్​కు వచ్చిన నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి కూడా రెచ్చిపోయి ఆడాడు. 12 బంతుల్లోనే 29 పరుగులు బాదాడు. అతడు ఇషాన్​తో కలిసి 22 బంతుల్లో 45 పరుగులు జోడించాడు. ఆఖరి బంతికి ఇషాన్ (79) ఔట్ అయ్యాడు. దీంతో సన్​రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 255-4 భారీ స్కోర్ చేసింది.

ఈ సీజన్​లో 200 పై చిలుకు పరుగులు బాదడం ఇది తొమ్మిదోసారి. దీంతో ఐపీఎల్​లో సింగిల్ ఎడిషన్​లో అత్యధికసార్లు 200 పై స్కోర్ నమోదు చేసిన జట్టుగా రికార్డు కొట్టింది. ఇదివరకు ఈ లిస్ట్​లో గుజరాత్ టైటాన్స్ టాప్​లో ఉంది. ఆ జట్టు 2025లో ఎనిమిదిసార్లు ఈ ఫీట్ సాధించింది.

IPL సింగిల్ సీజన్‌లో అత్యధిక సార్లు 200+ పరుగులు సాధించిన జట్లు

  • 9 - సన్​రైజర్స్ (2026*)
  • 8 - గుజరాత్ (2025)
  • 8 - పంజాబ్ కింగ్స్ (2025)
  • 8 - పంజాబ్ కింగ్స్ (2026)
  • 7 - ఆర్సీబీ(2026)

