ఇషాన్ కిషన్ 'కెప్టెన్' ఇన్నింగ్స్- ఆర్సీబీ ముంగిట భారీ టార్గెట్
ఐపీఎల్ 2026- ముగిసిన సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్- రాణించిన ఇషాన్ కిషన్, అనికేత్ వర్మ
Published : March 28, 2026 at 9:28 PM IST
SRH vs RCB : బెంగళూరు చిన్నస్వామి వేదికగా ఆర్సీబీతో జరుగుతున్న మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ ఇన్నింగ్స్ ముగిసింది. టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 201 పరుగులు చేసింది. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ (80 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. చివర్లో అనికేత్ వర్మ (43 పరుగులు, 18 బంతుల్లో) రెచ్చిపోయాడు. ఆర్సీబీ బౌలర్లలో జాకబ్ డఫీ, రొమారియో షెపర్డ్ చెరో 3, భువనేశ్వర్ కుమార్, అభినందన్, సుయాశ్ శర్మ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
Indian Premier League 2026 | Sunrisers Hyderabad (SRH) 201/9 in 20 overs against Royal Challengers Bengaluru at the M Chinnaswamy Stadium in Bengaluru— ANI (@ANI) March 28, 2026
