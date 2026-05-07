చెన్నై రికార్డ్ను బ్రేక్ చేసిన సన్రైజర్స్- ఐపీఎల్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ సరికొత్త రేర్ ఫీట్
పంజాబ్పై సన్రైజర్స్ ఘన విజయం- ఐపీఎల్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ అరుదైన రికార్డ్
Published : May 7, 2026 at 9:31 AM IST
Sunrisers Hyderabad IPL Records : 2026 ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఏడో విజయం నమోదు చేసింది. తాజాగా ఉప్పల్ వేదికగా పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఆల్రౌండ్ షో తో మెరిసిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఘన విజయం సాధించింది. దీంతో పాయింట్ల పట్టికలోనూ టాప్లోకి దూసుకెళ్లింది. అయితే ఇదే మ్యాచ్తో సన్రైజర్స్ ఐపీఎల్లో అరుదైన రికార్డు కొట్టింది. అదేంటంటే?
ఐపీఎల్లో పంజాబ్ కింగ్స్పై సన్రైజర్స్ విజయ పరంపర కొనసాగుతోంది. ఇప్పటిదాకా ఈ రెండు జట్ల మధ్య 26 సార్లు మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో ఆరెంజ్ ఆర్మీ అత్యధికంగా 18 మ్యాచ్ల్లో విజయం సాధించింది. అటు పంజాబ్ 8 మ్యాచ్ల్లోనే నెగ్గింది. దీంతో పంజాబ్తో ముఖాముఖిలో సన్రైజర్స్ డామినేషన్ క్లియర్గా కనిపిస్తోంది. అదే క్రమంలో ఉప్పల్ వేదికగానూ ఆ జట్టుతో పోరులో సన్రైజర్సే ఆధిపత్యం చలాయిస్తోంది.
ఉప్పల్ మైదానంలో పంజాబ్పై సన్రైజర్స్కు ఇది తొమ్మిదో విజయం. 2015- 2026 మధ్యలో వరుసగా తొమ్మిదిసార్లు ఆ జట్టుపై ఆరెంజ్ ఆర్మీ గెలుపొందింది. దీంతో ఒకే వేదికగా ఒక ప్రత్యర్థిపై వరుసగా అత్యధిక విజయాలు సాధించిన జట్టుగా సన్రైజర్స్ రికార్డు కొట్టింది. ఈ క్రమంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ జట్టు రికార్డును సన్రైజర్స్ బ్రేక్ చేసింది. సీఎస్కే 2010- 2024 మధ్య చెన్నె చెపాక్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుపై 8 విజయాలు నమోదు చేసింది.
Feeling on top of the world… and the points table 🧡🔥 pic.twitter.com/S5CelOooQm— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 6, 2026
ఐపీఎల్లో సింగిల్ వేదికపై ఒకే ప్రత్యర్థిపై వరుసగా సాధించిన అత్యధిక విజయాలు
- 9 - సన్రైజర్స్ vs పంజాబ్ కింగ్స్- హైదరాబాద్ ఉప్పల్లో (2015-26)*
- 8 - చెచ్నై సూపర్ కింగ్స్ vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు , చెన్నై చెపాక్ (2010-24)
- 7 - చెచ్నై సూపర్ కింగ్స్ vs దిల్లీ - చెన్నై చెపాక్ (2011-23)
- 7 - ముంబయి ఇండియన్స్ vs కల్తకా నైట్రైజర్స్- వాంఖడే (2013-23)
ఇక ఓవరాల్గా పంజాబ్పై ఉప్పల్ మైదానంలో సన్రైజర్స్ 10సార్లు నెగ్గింది. అలా ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకే వేదికపై ఒక ప్రత్యర్థిపై అత్యధిక విజయాలు సాధించిన రెండో జట్టుగా సన్రైజర్స్ కొనసాగుతోంది. ఈ జాబితాలో ముంబయి టాప్లో ఉంది. కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్టును ముంబయి వాంఖడే వేదికగా 11 సార్లు ఓఢించింది.
ఐపీఎల్లో ఒకే వేదికపై ఒక ప్రత్యర్థిపై అత్యధిక విజయాలు
- 11 - ముంబయి ఇండియన్స్ vs కోల్కతా నైట్రైడర్స్ -వాంఖడే (13 మ్యాచ్లు)
- 10 - సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ vs పంజాబ్ కింగ్స్ - హైదరాబాద్ ఉప్పల్ (11 మ్యాచ్లు)*
- 9 - కోల్కతా నైట్రైడర్స్ vs పంజాబ్ కింగ్స్ - కోల్కతా ఈడెన్ గార్డెన్స్ (15 మ్యాచ్లు)
- 9 - చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ vs కోల్కతా నైట్రైడర్స్ - చెన్నై చెపాక్ (13 మ్యాచ్లు)
ఇదీ రికార్డే!
సన్రైజర్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 235 పరుగులు చేసింది. అనంతరం పంజాబ్ను 202-7 స్కోర్కే కట్టడిచేసింది. అయితే సన్రైజర్స్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 220+ స్కోర్లు నమోదు చేసిన ప్రతీసారి నెగ్గింది. ఇప్పటిదాకా ఆరెంజ్ ఆర్మీ 11 సార్లు 220+ పరుగులు చేయగా, అన్నిసార్లూ ఆ స్కోర్ను కాపాడుకుంది. ఇది కూడా ఐపీఎల్లో రికార్డే!
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, పంజాబ్పై ఆరెంజ్ ఆర్మీ 33 పరుగులు తేడాతో విజయం సాధించింది. 236 పరుగుల ఛేదనలో పంజాబ్ 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్లు కోల్పోయి 202 పరుగులకే పరిమితమైంది. కూపర్ కొనొలి (107 పరుగులు) సెంచరీ వృథా అయ్యింది. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 235 పరుగులు చేసింది. క్లాసెన్ (69), ఇషాన్ కిషన్ (55), అభిషేక్ శర్మ (35), ట్రావిస్ హెడ్ (39), నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి (29) రాణించారు.
హెడ్, క్లాసెన్ ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్- వాంఖడేలో సన్రైజర్స్ రికార్డ్ ఛేజింగ్!
SRH స్పెషల్ రికార్డ్- ఐపీఎల్ ఎలైట్ క్లబ్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఎంట్రీ