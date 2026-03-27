IPL 2026 : సన్రైజర్స్ ఫుల్ లిస్ట్ - హైదరాబాద్లో ఎన్ని మ్యాచ్లంటే?
ఐపీఎల్ 2026 ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ మ్యాచ్ల లిస్ట్ ఇదే!
Published : March 27, 2026 at 11:15 AM IST
Sunrisers Hyderabad Matches IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్కు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెడీ అయిపోయింది. 2016లో టైటిల్ నెగ్గిన సన్రైజర్స్ ఆ తర్వాత రెండుసార్లు ఫైనల్కు వచ్చినా కప్పు ముద్దాడలేకపోయింది. ఈసారి ఎలాగైనా ఛాంపియన్గా నిలవాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి సన్రైజర్స్ ఎవరెవరితో ఎన్ని మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఎక్కడెక్కడ ఆడనుందో కంప్లీట్ లిస్ట్ చూసేద్దాం!
19వ ఎడిషన్లో రెండో విడత మ్యాచ్లకు సంబంధించిన ఫుల్ షెడ్యూల్ను బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. తొలి విడతలో మార్చి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 12 మధ్యలో 20 మ్యాచ్లు ఉండగా, రెండో ఫేజ్లో ఏప్రిల్ 13 నుంచి మే 24 వరకు 50 గేమ్లు నిర్వహించనున్నారు. దీంతో గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్లపై ఓ క్లారిటీ వచ్చింది. మరి ఇందులో ఆరెంజ్ ఆర్మీ మ్యాచ్లు ఎన్నంటే?
ఎప్పిటిలాగే అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఆడినట్లే సన్రైజర్స్ కూడా గ్రూప్ దశలో మొత్తం 14 మ్యాచ్లు ఆడనుంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్కతా నైట్రైడర్స్ జట్లతో రెండేసి మ్యాచ్లు దిల్లీ క్యాపిటల్స్, లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్, ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్తో ఒక్కో మ్యాచ్ ఆడనుంది.
హైదరాబాద్లో ఎన్ని మ్యాచ్లు?
సన్రైజర్స్ తమ హోం గ్రౌండ్ హైదరాబాద్ ఉప్పల్ వేదికలో ఈసారి మొత్తం ఏడు మ్యాచ్లు ఆడనుంది. ఇందులో లఖ్నవూ, రాజస్థాన్, దిల్లీ, పంజాబ్, చెన్నై, కోల్కతా, ఆర్సీబీతో మ్యాచ్లు ఉన్నాయి.
SRH కంప్లీట్ షెడ్యూల్
- మార్చి 28 vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- బెంగళూరు- రాత్రి 7:30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 02 vs కోల్కతా నైట్రైడర్స్ - కోల్కతా- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 05 vs లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ - హైదరాబాద్- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 11 vs పంజాబ్ కింగ్స్ - చంఢీగడ్ - మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 13 vs రాజస్థాన్ రాయల్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 18 vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 21 vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 25 vs రాజస్థాన్ రాయల్స్ - జైపుర్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- ఏప్రిల్ 29 vs ముంబయి ఇండియన్స్- ముంబయి - రాత్రి 7.30 గంటలకు
- మే 03- కోల్కతా నైట్రైడర్స్ - హైదరాబాద్- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
- మే 06 vs పంజాబ్ కింగ్స్- హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- మే 12- గుజరాత్ టైటాన్స్- అహ్మదాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- మే 18- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - చెన్నై- రాత్రి 7.30 గంటలకు
- మే 22- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
