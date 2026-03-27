ఐపీఎల్​ 2026 ఫుల్ షెడ్యూల్ ఔట్- సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​ మ్యాచ్​ల లిస్ట్​ ఇదే!

Published : March 27, 2026 at 11:15 AM IST

Sunrisers Hyderabad Matches IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​కు సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెడీ అయిపోయింది. 2016లో టైటిల్ నెగ్గిన సన్​రైజర్స్ ఆ తర్వాత రెండుసార్లు ఫైనల్​కు వచ్చినా కప్పు ముద్దాడలేకపోయింది. ఈసారి ఎలాగైనా ఛాంపియన్​గా నిలవాలని ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్ కోరుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే ఈసారి సన్​రైజర్స్ ఎవరెవరితో ఎన్ని మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. ఎక్కడెక్కడ ఆడనుందో కంప్లీట్ లిస్ట్ చూసేద్దాం!

19వ ఎడిషన్​లో రెండో విడత మ్యాచ్​లకు సంబంధించిన ఫుల్ షెడ్యూల్​ను బీసీసీఐ బుధవారం ప్రకటించింది. తొలి విడతలో మార్చి 28 నుంచి ఏప్రిల్ 12 మధ్యలో 20 మ్యాచ్​లు ఉండగా, రెండో ఫేజ్​లో ఏప్రిల్ 13 నుంచి మే 24 వరకు 50 గేమ్​లు నిర్వహించనున్నారు. దీంతో గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్​లపై ఓ క్లారిటీ వచ్చింది. మరి ఇందులో ఆరెంజ్ ఆర్మీ మ్యాచ్​లు ఎన్నంటే?

ఎప్పిటిలాగే అన్ని ఫ్రాంచైజీలు ఆడినట్లే సన్​రైజర్స్ కూడా గ్రూప్ దశలో మొత్తం 14 మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్, పంజాబ్ కింగ్స్, రాజస్థాన్ రాయల్స్, కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​ జట్లతో రెండేసి మ్యాచ్​లు దిల్లీ క్యాపిటల్స్, లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్, ముంబయి ఇండియన్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్​తో ఒక్కో మ్యాచ్​ ఆడనుంది.

హైదరాబాద్​లో ఎన్ని మ్యాచ్​లు?
సన్​రైజర్స్ తమ హోం గ్రౌండ్ హైదరాబాద్ ఉప్పల్ వేదికలో ఈసారి మొత్తం ఏడు మ్యాచ్​లు ఆడనుంది. ఇందులో లఖ్​నవూ, రాజస్థాన్, దిల్లీ, పంజాబ్, చెన్నై, కోల్​కతా, ఆర్సీబీతో మ్యాచ్​లు ఉన్నాయి.

SRH కంప్లీట్ షెడ్యూల్

  • మార్చి 28 vs రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- బెంగళూరు- రాత్రి 7:30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 02 vs కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ - కోల్​కతా- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 05 vs లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ - హైదరాబాద్- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 11 vs పంజాబ్ కింగ్స్ - చంఢీగడ్ - మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 13 vs రాజస్థాన్ రాయల్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 18 vs చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 21 vs దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 25 vs రాజస్థాన్ రాయల్స్ - జైపుర్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • ఏప్రిల్ 29 vs ముంబయి ఇండియన్స్- ముంబయి - రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • మే 03- కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ - హైదరాబాద్- మధ్యాహ్నం 3.30 గంటలకు
  • మే 06 vs పంజాబ్ కింగ్స్- హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • మే 12- గుజరాత్ టైటాన్స్- అహ్మదాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • మే 18- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - చెన్నై- రాత్రి 7.30 గంటలకు
  • మే 22- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు- హైదరాబాద్- రాత్రి 7.30 గంటలకు

