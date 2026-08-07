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కమిన్స్ కాదు కెప్టెన్​గా ఇషాన్​ కిషన్​! - వచ్చే సీజన్​లో SRH నయా స్ట్రాటజీ

2027 ఐపీఎల్​కు సన్​రైజర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్స్- కమిన్స్ స్థానంలో రెగ్యులర్ కెప్టెన్​గా ఇషాన్ కిషన్?- సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం

Sunrisers Hyderabad
Sunrisers Hyderabad (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 12:36 PM IST

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SRH IPL 2027 : 2026 ఐపీఎల్​లో ఫేవరెట్​గా జట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగిన సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ టైటిల్​కు రెండు అడుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. దీంతో వచ్చే సీజన్​లో ఎలాగైన గట్టి కమ్​బ్యాకి ఇచ్చి ఛాంపియన్​గా నిలవాలని భావిస్తోంది. అయితే ఇందుకోసం ఆరెంజ్ ఆర్మీ మేనేజ్​మెంట్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేయనుందని తెలుస్తోంది. ఏకంగా కెప్టెన్సీలోనే మార్పులు చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

కమిన్స్​ స్థానంలో ఇషాన్
వచ్చే సీజన్​లో కమిన్స్ స్థానంలో ఇషాన్​ కిషన్​ను పూర్తి స్థాయిలో జట్టు పగ్గాలు అప్పగించాలని మేనేజ్​మెంట్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ నిర్ణయంలో కమిన్స్​ ఆటపై జట్టుకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ 2027లో యాషెస్ సిరీస్, ఆపై వన్డే వరల్డ్​కప్ నేపథ్యంలో అతడు ఐపీఎల్​కు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని సమాచారం ఉంది. అందుకే ఇషాన్​ను రెగ్యులర్ కెప్టెన్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

'ఇషాన్​'దార్
ఇషాన్ కిషన్​కు కెప్టెన్సీ కొత్తేం కాదు. ఆరెంజ్ ఆర్మీ జట్టును అతడు 2026 ఐపీఎల్​లో కొన్ని మ్యాచ్​ల్లో నడిపించాడు. గత సీజన్​లో గాయం కారణంగా కమిన్స్ ప్రారంభంలో కొన్ని మ్యాచ్​లకు దూరమయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్​ల్లో కిషనే కెప్టెన్​గా వ్యవహరించాడు. అతడి సారథ్యంలో సన్​రైజర్స్​ 7 మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఇందులో నాలుగింట్లో విజయం సాధించగా, మూడ మ్యాచ్​ల్లో ఓడింది. అలా బ్యాటర్​గానే కాకుండా కెప్టెన్​గానూ ఇషాన్ ఆకట్టుకున్నాడు. అప్పుడే అతడికి ఫుట్​టైమ్ కెప్టెన్​గా బాధ్యతలు ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ నుంచి డిమాండ్ కూడా వినిపించింది.

జట్టులోకి హార్దిక్
అలాగే ముంబయి ఇండియన్స్ ఆల్​రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య వచ్చే ఏడాది జట్టు మారే అవకాశం ఉన్నట్లు కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గత సీజన్​లో బ్యాటర్​గా, కెప్టెన్​గా అన్ని విధాలుగా ఫెయిలైన పాండ్యను ముంబయి వదులుకోవాలనుకుంటుందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈక్రమంలో అతడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​కు ట్రేడ్ అవుతున్నాడని పుకార్లు వచ్చాయి. మధ్యలో రాజస్థాన్​ కూడా హార్దిక్ కోసం ప్రయత్నిస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. ఇక తాజాగా సన్​రైజర్స్ కూడా హార్దిక్​ను ట్రేడ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుందంటూ కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. కానీ దీనిపై ఇప్పటికైతే స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.

కమిన్స్ రాకతో
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ క్రికెటర్ ప్యాట్ కమిన్స్ 2024లో​ సన్​రైజర్స్​లోకి వచ్చాడు. రావడంతోనే అతడిని మేనేజ్​మెంట్ కెప్టెన్​గా నియమించింది. దీంతో 2024 నుంచి సన్​రైజర్స్​లో భారీ మార్పు వచ్చింది. ఎటాకింగ్ ఆట తీరుతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఐపీఎల్​లో సరికొత్తగా కనిపించింది. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా, ఎదురుగా ఉన్న బౌలర్ ఎవరైనా బంతిని కసితీరా బాదడానికే వచ్చాం అనేలా ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఆడింది. ఫలితంగా ఆ సీజన్​లో మూడుసార్లు 260+ స్కోర్లు నమోదు చేసింది. ఇందులో టోర్నీ హిస్టరీలోనే అత్యధిక స్కోర్ 287-3 ఉంది. ఫలితంగా ఆ సీజన్​ ఫైనల్​కు చేరుకుంది. కానీ టైటిల్ ఫైట్​లో కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​తో జరిగిన మ్యాచ్​లో ఓడిపోయి రన్నరప్​తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక 2025లో ఆరో స్థానంలో నిలిచిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ 2026లో మూడో స్థానంతో ఆగిపోయింది.

ఇషాన్ కిషన్​ ఐపీఎల్ పరుగులు
2025 సీజన్​కు ముందు మెగావేలంలో ఇషాన్ కిషన్​ను సన్​రైజర్స్ వేలంలో దక్కిందుచుంది. అతడిని రూ.11.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇక 2025 సీజన్​లో 14 మ్యాచ్​ల్లో 354 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో ఒక ​సెంచరీ ఉంది. 2026 సీజన్​లో మరింత రెచ్చిపోయాడు. ఏకంగా 182.42 స్ట్రైక్ రేట్​తో 602 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఓవరాల్​గా సన్​రైజర్స్ తరఫున రెండు సీజన్లలో మొత్తం 29 మ్యాచ్​ల్లో 956 పరుగులు చేశాడు.

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