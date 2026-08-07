కమిన్స్ కాదు కెప్టెన్గా ఇషాన్ కిషన్! - వచ్చే సీజన్లో SRH నయా స్ట్రాటజీ
2027 ఐపీఎల్కు సన్రైజర్స్ మాస్టర్ ప్లాన్స్- కమిన్స్ స్థానంలో రెగ్యులర్ కెప్టెన్గా ఇషాన్ కిషన్?- సోషల్ మీడియాలో జోరుగా ప్రచారం
Published : August 7, 2026 at 12:36 PM IST
SRH IPL 2027 : 2026 ఐపీఎల్లో ఫేవరెట్గా జట్లలో ఒకటిగా బరిలోకి దిగిన సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ టైటిల్కు రెండు అడుగుల దూరంలో నిలిచిపోయింది. దీంతో వచ్చే సీజన్లో ఎలాగైన గట్టి కమ్బ్యాకి ఇచ్చి ఛాంపియన్గా నిలవాలని భావిస్తోంది. అయితే ఇందుకోసం ఆరెంజ్ ఆర్మీ మేనేజ్మెంట్ జట్టులో కీలక మార్పులు చేయనుందని తెలుస్తోంది. ఏకంగా కెప్టెన్సీలోనే మార్పులు చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.
కమిన్స్ స్థానంలో ఇషాన్
వచ్చే సీజన్లో కమిన్స్ స్థానంలో ఇషాన్ కిషన్ను పూర్తి స్థాయిలో జట్టు పగ్గాలు అప్పగించాలని మేనేజ్మెంట్ భావిస్తున్నట్లు సమాచారం. అయితే ఈ నిర్ణయంలో కమిన్స్ ఆటపై జట్టుకు ఎలాంటి సందేహం లేదు. కానీ 2027లో యాషెస్ సిరీస్, ఆపై వన్డే వరల్డ్కప్ నేపథ్యంలో అతడు ఐపీఎల్కు అందుబాటులో ఉండకపోవచ్చని సమాచారం ఉంది. అందుకే ఇషాన్ను రెగ్యులర్ కెప్టెన్ చేసే ఆలోచనలో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
'ఇషాన్'దార్
ఇషాన్ కిషన్కు కెప్టెన్సీ కొత్తేం కాదు. ఆరెంజ్ ఆర్మీ జట్టును అతడు 2026 ఐపీఎల్లో కొన్ని మ్యాచ్ల్లో నడిపించాడు. గత సీజన్లో గాయం కారణంగా కమిన్స్ ప్రారంభంలో కొన్ని మ్యాచ్లకు దూరమయ్యాడు. ఈ మ్యాచ్ల్లో కిషనే కెప్టెన్గా వ్యవహరించాడు. అతడి సారథ్యంలో సన్రైజర్స్ 7 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో నాలుగింట్లో విజయం సాధించగా, మూడ మ్యాచ్ల్లో ఓడింది. అలా బ్యాటర్గానే కాకుండా కెప్టెన్గానూ ఇషాన్ ఆకట్టుకున్నాడు. అప్పుడే అతడికి ఫుట్టైమ్ కెప్టెన్గా బాధ్యతలు ఇవ్వాలని ఫ్యాన్స్ నుంచి డిమాండ్ కూడా వినిపించింది.
🚨 BIG BREAKING ON ISHAN KISHAN 🚨— lndian Sports Network (@IS_Netwrk29) August 6, 2026
- According to sources, Ishan Kishan is set to become the captain of Sunrisers Hyderabad for the 2027 IPL season.[Nvn Sports] pic.twitter.com/x8rdQDPiEu
జట్టులోకి హార్దిక్
అలాగే ముంబయి ఇండియన్స్ ఆల్రౌండర్ హార్దిక్ పాండ్య వచ్చే ఏడాది జట్టు మారే అవకాశం ఉన్నట్లు కొద్దిరోజులుగా ప్రచారం సాగుతోంది. గత సీజన్లో బ్యాటర్గా, కెప్టెన్గా అన్ని విధాలుగా ఫెయిలైన పాండ్యను ముంబయి వదులుకోవాలనుకుంటుందని వార్తలు వచ్చాయి. ఈక్రమంలో అతడు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్కు ట్రేడ్ అవుతున్నాడని పుకార్లు వచ్చాయి. మధ్యలో రాజస్థాన్ కూడా హార్దిక్ కోసం ప్రయత్నిస్తుందని ప్రచారం జరిగింది. ఇక తాజాగా సన్రైజర్స్ కూడా హార్దిక్ను ట్రేడ్ చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తుందంటూ కథనాలు వెలువడుతున్నాయి. కానీ దీనిపై ఇప్పటికైతే స్పష్టత రావాల్సి ఉంది.
కమిన్స్ రాకతో
ఆస్ట్రేలియా స్టార్ క్రికెటర్ ప్యాట్ కమిన్స్ 2024లో సన్రైజర్స్లోకి వచ్చాడు. రావడంతోనే అతడిని మేనేజ్మెంట్ కెప్టెన్గా నియమించింది. దీంతో 2024 నుంచి సన్రైజర్స్లో భారీ మార్పు వచ్చింది. ఎటాకింగ్ ఆట తీరుతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఐపీఎల్లో సరికొత్తగా కనిపించింది. ప్రత్యర్థి ఎవరైనా, ఎదురుగా ఉన్న బౌలర్ ఎవరైనా బంతిని కసితీరా బాదడానికే వచ్చాం అనేలా ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఆడింది. ఫలితంగా ఆ సీజన్లో మూడుసార్లు 260+ స్కోర్లు నమోదు చేసింది. ఇందులో టోర్నీ హిస్టరీలోనే అత్యధిక స్కోర్ 287-3 ఉంది. ఫలితంగా ఆ సీజన్ ఫైనల్కు చేరుకుంది. కానీ టైటిల్ ఫైట్లో కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో జరిగిన మ్యాచ్లో ఓడిపోయి రన్నరప్తో సరిపెట్టుకుంది. ఇక 2025లో ఆరో స్థానంలో నిలిచిన ఆరెంజ్ ఆర్మీ 2026లో మూడో స్థానంతో ఆగిపోయింది.
ఇషాన్ కిషన్ ఐపీఎల్ పరుగులు
2025 సీజన్కు ముందు మెగావేలంలో ఇషాన్ కిషన్ను సన్రైజర్స్ వేలంలో దక్కిందుచుంది. అతడిని రూ.11.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇక 2025 సీజన్లో 14 మ్యాచ్ల్లో 354 పరుగులతో ఆకట్టుకున్నాడు. ఇందులో ఒక సెంచరీ ఉంది. 2026 సీజన్లో మరింత రెచ్చిపోయాడు. ఏకంగా 182.42 స్ట్రైక్ రేట్తో 602 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో ఆరు హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా సన్రైజర్స్ తరఫున రెండు సీజన్లలో మొత్తం 29 మ్యాచ్ల్లో 956 పరుగులు చేశాడు.
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