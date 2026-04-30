SRH స్పెషల్ రికార్డ్- ఐపీఎల్ ఎలైట్ క్లబ్లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఎంట్రీ
ముంబయి ఇండియన్స్పై సన్రైజర్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ- తాజా విజయంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ అరుదైన ఘనత- ఎలైట్ క్లబ్లోకి ఎంట్రీ
Published : April 30, 2026 at 10:56 AM IST
Sunrisers Hyderabad IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్తో మ్యాచ్లో వాంఖడే స్టేడియంలో ఘన విజయం సాధించింది. 244 పరుగుల భారీ టార్గెట్ను సైతం సన్రైజర్స్ ఈజీగా ఛేదించి గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. అయితే ఈ విజయంతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అరుదైన ఘనత సాధించింది. అదేంటంటే?
ప్రత్యేక మైలురాయి!
2013లో సన్రైజర్స్ ఐపీఎల్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ ఎడిషన్లో పుణె వారియన్స్ ఇండియా జట్టుతో సన్రైజర్స్ ఐపీఎల్లో తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఆడిన మొదటి మ్యాచ్లోనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ 22 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అలా గడిచిన 13ఏళ్లలో అనేక రికార్డులు కొట్టింది. ఇక తాజాగా ముంబయితో గెలుపుతో ఐపీఎల్లో 100 విజయాల మార్క్ అందుకున్న జట్టుగా సన్రైజర్స్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. 2013 నుంచి ఇప్పటిదాకా సన్రైజర్స్ 205 మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో 100 మ్యాచ్ల్లో గెలుపొందింది. మరో 104 మ్యాచ్లు ఓడిపోగా ఒక మ్యాచ్లో ఫలితం తేలలేదు. ఓవరాల్గా విన్నింగ్ పర్సంటేజీ 49.01%గా ఉంది. అయితే ఇది 2008 నుంచి లీగ్లో పాల్గొంటున్న పంజాబ్ కింగ్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్ల కంటే మెరుగైన పర్సంటేజీ కావడం విశేషం.
Temperature just touched 💯°𝐖 🌡️🔥 pic.twitter.com/xL4jVQiPqk— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 29, 2026
పంజాబ్పై డామినేషన్!
ఐపీఎల్లో సన్రైజర్స్ ప్రోగ్రెస్పై ఓలుక్కేస్తే, మన ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఐపీఎల్ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా మొత్తం 12 వేర్వేరు ప్రత్యర్థులతో మ్యాచ్లు ఆడింది. ఇందులో పంజాబ్ కింగ్స్పై సన్రైజర్స్ అత్యధిక విజయాలు నమోదు చేసింది. 2013 నుంచి పంజాబ్తో 25సార్లు తలపడగా అందులో 17 మ్యాచ్ల్లో నెగ్గింది. ఇక కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై పేలవ రికార్డు ఉంది. ఆ జట్టుతో 31 మ్యాచ్లు ఆడితే అందులో కేవలం 11సార్లే నెగ్గి 20 మ్యాచ్ల్లో ఓడిపోయింది. ఇక ముంబయి ఇండియన్స్, చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ వంటి బలమైన జట్లపై అత్యల్ప విజయాలు నమోదు చేసింది.
ఏ జట్టుపై ఎన్నెన్ని విజయాలు
- పంజాబ్ కింగ్స్- 25 మ్యాచ్లు- 17 విజయాలు
- దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - 27 మ్యాచ్లు- 14 విజయాలు (1 ఫలితం తేలలేదు)
- రాజస్థాన్ రాయల్స్ - 23 మ్యాచ్లు- 14 విజయాలు
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 26 మ్యాచ్లు- 14 విజయాలు
- కోల్కతా నైట్రైడర్స్ - 31 మ్యాచ్లు- 11 విజయాలు
- ముంబయి ఇండియన్స్ - 26 మ్యాచ్లు - 11 విజయాలు
- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 23 మ్యాచ్లు - 08 విజయాలు
- గుజరాత్ లయన్స్ - 05 మ్యాచ్లు- 05 విజయాలు
- లఖ్నవూ సూపర్ జెయింట్స్ - 07 మ్యాచ్లు - 02 విజయాలు
- పుణె వారియర్స్ ఇండియా - 02 మ్యాచ్లు- 02 విజయాలు
- గుజరాత్ టైటాన్స్ - 06 మ్యాచ్లు- 01 విజయం
- రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ - 04 మ్యాచ్లు - 01 విజయం
సన్రైజర్స్ ప్రస్థానం!
ఐపీఎల్లో తొలుత హైదరాబాద్ పేరిట దక్కన్ ఛార్జర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఉండేది. ఇది ఆరంభం (2008) నుంచి 2012 దాకా కొనసాగింది. ఇందులో 2009లో ఛాంపియన్గానూ నిలిచింది. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అది 2012లో వైదొలిగింది. తర్వాతి ఏడాది కొత్త యాజమాన్యం, కొత్త పేరుతో సన్రైజర్స్ 2013లో ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన సన్రైజర్స్ సీజన్ సీజన్కు ఎదుగుతూ స్టార్ ఫ్రాంచైజీల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. పెద్దగా స్టార్ క్రికెటర్లు లేకపోయినా సొంత అభిమానుల మద్దతుతో బలంగా ఎదిగింది. నాలుగు సీజన్లకే 2016లో డేవిడ్ వార్నర్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్గా నిలిచింది. 2018, 2024లో ఫైనల్ దాకా చేరుకొని రన్నరప్గా నిలిచింది.
ఐపీఎల్లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన టాప్ 5 జట్లు
- ముంబయి ఇండియన్స్ - 155 విజయాలు
- చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 145 విజయాలు
- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 140 విజయాలు
- కోల్కతా నైట్రైడర్స్ - 138 విజయాలు
- పంజాబ్ కింగ్స్ - 128 విజయాలు
