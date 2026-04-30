SRH స్పెషల్ రికార్డ్- ఐపీఎల్​ ఎలైట్ క్లబ్​లో ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఎంట్రీ

ముంబయి ఇండియన్స్​పై సన్​రైజర్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ- తాజా విజయంతో ఆరెంజ్ ఆర్మీ అరుదైన ఘనత- ఎలైట్ క్లబ్​లోకి ఎంట్రీ

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 30, 2026 at 10:56 AM IST

Sunrisers Hyderabad IPL 2026 : 2026 ఐపీఎల్​లో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు వరుస విజయాలతో దూసుకుపోతోంది. తాజాగా ముంబయి ఇండియన్స్​తో మ్యాచ్​లో వాంఖడే స్టేడియంలో ఘన విజయం సాధించింది. 244 పరుగుల భారీ టార్గెట్​ను సైతం సన్​రైజర్స్ ఈజీగా ఛేదించి గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది. అయితే ఈ విజయంతో సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టు అరుదైన ఘనత సాధించింది. అదేంటంటే?

ప్రత్యేక మైలురాయి!
2013లో సన్​రైజర్స్ ఐపీఎల్​లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ ఎడిషన్​లో పుణె వారియన్స్ ఇండియా జట్టుతో సన్​రైజర్స్​ ఐపీఎల్​లో తొలి మ్యాచ్ ఆడింది. ఆడిన మొదటి మ్యాచ్​లోనే ఆరెంజ్ ఆర్మీ 22 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. అలా గడిచిన 13ఏళ్లలో అనేక రికార్డులు కొట్టింది. ఇక తాజాగా ముంబయితో గెలుపుతో ఐపీఎల్​లో 100 విజయాల మార్క్ అందుకున్న జట్టుగా సన్​రైజర్స్ అరుదైన ఘనత సాధించింది. 2013 నుంచి ఇప్పటిదాకా సన్​రైజర్స్ 205 మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఇందులో 100 మ్యాచ్​ల్లో గెలుపొందింది. మరో 104 మ్యాచ్​లు ఓడిపోగా ఒక మ్యాచ్​లో ఫలితం తేలలేదు. ఓవరాల్​గా విన్నింగ్ పర్సంటేజీ 49.01%గా ఉంది. అయితే ఇది 2008 నుంచి లీగ్​లో పాల్గొంటున్న పంజాబ్ కింగ్స్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్​ జట్ల కంటే మెరుగైన పర్సంటేజీ కావడం విశేషం.

పంజాబ్​పై డామినేషన్!
ఐపీఎల్​లో సన్​రైజర్స్ ప్రోగ్రెస్​పై ఓలుక్కేస్తే, మన ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఐపీఎల్​ హిస్టరీలో ఇప్పటిదాకా మొత్తం 12 వేర్వేరు ప్రత్యర్థులతో మ్యాచ్​లు ఆడింది. ఇందులో పంజాబ్ కింగ్స్​పై సన్​రైజర్స్​ అత్యధిక విజయాలు నమోదు చేసింది. 2013 నుంచి పంజాబ్​తో 25సార్లు తలపడగా అందులో 17 మ్యాచ్​ల్లో నెగ్గింది. ఇక కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్​పై పేలవ రికార్డు ఉంది. ఆ జట్టుతో 31 మ్యాచ్​లు ఆడితే అందులో కేవలం 11సార్లే నెగ్గి 20 మ్యాచ్​ల్లో ఓడిపోయింది. ఇక ముంబయి ఇండియన్స్, చైన్నై సూపర్ కింగ్స్ వంటి బలమైన జట్లపై అత్యల్ప విజయాలు నమోదు చేసింది.

ఏ జట్టుపై ఎన్నెన్ని విజయాలు

  • పంజాబ్ కింగ్స్- 25 మ్యాచ్​లు- 17 విజయాలు
  • దిల్లీ క్యాపిటల్స్ - 27 మ్యాచ్​లు- 14 విజయాలు (1 ఫలితం తేలలేదు)
  • రాజస్థాన్ రాయల్స్ - 23 మ్యాచ్​లు- 14 విజయాలు
  • రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 26 మ్యాచ్​లు- 14 విజయాలు
  • కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ - 31 మ్యాచ్​లు- 11 విజయాలు
  • ముంబయి ఇండియన్స్ - 26 మ్యాచ్​లు - 11 విజయాలు
  • చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 23 మ్యాచ్​లు - 08 విజయాలు
  • గుజరాత్ లయన్స్ - 05 మ్యాచ్​లు- 05 విజయాలు
  • లఖ్​నవూ సూపర్ జెయింట్స్ - 07 మ్యాచ్​లు - 02 విజయాలు
  • పుణె వారియర్స్ ఇండియా - 02 మ్యాచ్​లు- 02 విజయాలు
  • గుజరాత్ టైటాన్స్ - 06 మ్యాచ్​లు- 01 విజయం
  • రైజింగ్ పుణె సూపర్ జెయింట్స్ - 04 మ్యాచ్​లు - 01 విజయం

సన్​రైజర్స్ ప్రస్థానం!
ఐపీఎల్​లో తొలుత హైదరాబాద్ పేరిట దక్కన్ ఛార్జర్స్ ఫ్రాంచైజీ ఉండేది. ఇది ఆరంభం (2008) నుంచి 2012 దాకా కొనసాగింది. ఇందులో 2009లో ఛాంపియన్​గానూ నిలిచింది. అయితే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో అది 2012లో వైదొలిగింది. తర్వాతి ఏడాది కొత్త యాజమాన్యం, కొత్త పేరుతో సన్​రైజర్స్ 2013లో​ ఎంట్రీ ఇచ్చింది. పెద్దగా అంచనాలు లేకుండా వచ్చిన సన్​రైజర్స్ సీజన్ సీజన్​కు ఎదుగుతూ స్టార్ ఫ్రాంచైజీల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. పెద్దగా స్టార్ క్రికెటర్లు లేకపోయినా సొంత అభిమానుల మద్దతుతో బలంగా ఎదిగింది. నాలుగు సీజన్లకే 2016లో డేవిడ్ వార్నర్ కెప్టెన్సీలో ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. 2018, 2024లో ఫైనల్​ దాకా చేరుకొని రన్నరప్​గా నిలిచింది.

ఐపీఎల్​లో అత్యధిక విజయాలు సాధించిన టాప్ 5 జట్లు

  • ముంబయి ఇండియన్స్ - 155 విజయాలు
  • చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ - 145 విజయాలు
  • రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు - 140 విజయాలు
  • కోల్​కతా నైట్​రైడర్స్ - 138 విజయాలు
  • పంజాబ్ కింగ్స్ - 128 విజయాలు

