ఆరెంజ్​ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్​కు భారీ షాక్- ఆర్సీబీ మ్యాచ్​కు టికెట్ ధరలు 'డబుల్'

సన్​రైజర్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మ్యాచ్- టికెట్ బుకింగ్ షురూ- పెరిగిన ధరలు!

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 15, 2026 at 9:15 PM IST

Updated : May 15, 2026 at 9:22 PM IST

SRH vs RCB IPL 2026 : క్రికెట్ లవర్స్​కు సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ భారీ షాకిచ్చింది. ఈనెల 22న హైదరాబాద్​లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరగనున్న మ్యాచ్ టికెట్ల ధరలను అమాంతం పెంచేసింది. దీంతో సన్​రైజర్స్​ ఆటను, ప్లేయర్లను స్టేడియంలో చూడాలనుకుంటున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ అభిమానులకు షాక్ తగిలినట్లైంది.

క్రేజ్​ను క్యాష్ చేసుకుంటున్న మేనేజ్​మెంట్
సాధారణంగా ఐపీఎల్ అంటేనే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులోనూ సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్- ఆర్సీబీ మ్యాచ్​కు ఉండే క్రేజ్ వేరే లెవెల్. ఇరుజట్లలో స్టార్ ఆటగాళ్లు ఉండడం, మరీ ముఖ్యంగా ఆర్సీబీ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ మ్యాచ్​కు స్పెషల్ అట్రాక్షన్. దీంతో ఈ మ్యాచ్​కు డిమాండ్ ఏర్పడింది. అయితే ఈ క్రేజ్​ను మేనేజ్​మెంట్ క్యాష్ చేసుకోవడంతో ఫ్యాన్స్​కు భారీ ధరల మోత తప్పడం లేదు.

ఈ నెల 22వ తేదీన ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఆర్సీబీ- సన్​రైజర్స్ మ్యాచ్ ఉంది. ఈ స్టేడియం సీటింగ్ కేపాసిటీ 39 వేలు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు డిస్ట్రిక్ట్ యాప్‌లో టికెట్ల బుకింగ్ మొదలైంది. బుకింగ్ షురూ అవ్వగానే టికెట్ల కోసం క్యూ లో లక్షకు పైగా యూజర్లు వెయిటింగ్​లో ఉన్నారు. తీరా టికెట్ బుక్ చేసుకుందామని యాప్ ఓపెన్ చేస్తే పెరిగిన ధరలు చూసి అవాక్కయ్యారు. మరి పెరిగిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

  • రూ.950 టికెట్ రూ.2 వేలు, రూ.1500 టికెట్ ధర రూ.3 వేలకు పెంపు
  • రూ.1910 టికెట్ రూ.3500, రూ.2500 టికెట్ ధర రూ.4500కు పెంపు
  • రూ.4500 టికెట్ రూ.6 వేలు, రూ.7 వేల టికెట్ ధర రూ.10 వేలకు పెంపు
  • రూ.23 వేలు బాక్స్ టికెట్ ధర రూ.30 వేలకు పెంపు
  • రూ.30 వేల కార్పొరేట్ బాక్స్ టికెట్ ధర రూ.45 వేలకు పెంపు
