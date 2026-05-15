ఆరెంజ్ ఆర్మీ ఫ్యాన్స్కు భారీ షాక్- ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు టికెట్ ధరలు 'డబుల్'
సన్రైజర్స్- రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు మ్యాచ్- టికెట్ బుకింగ్ షురూ- పెరిగిన ధరలు!
Published : May 15, 2026 at 9:15 PM IST|
Updated : May 15, 2026 at 9:22 PM IST
SRH vs RCB IPL 2026 : క్రికెట్ లవర్స్కు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజీ భారీ షాకిచ్చింది. ఈనెల 22న హైదరాబాద్లో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరగనున్న మ్యాచ్ టికెట్ల ధరలను అమాంతం పెంచేసింది. దీంతో సన్రైజర్స్ ఆటను, ప్లేయర్లను స్టేడియంలో చూడాలనుకుంటున్న ఆరెంజ్ ఆర్మీ అభిమానులకు షాక్ తగిలినట్లైంది.
క్రేజ్ను క్యాష్ చేసుకుంటున్న మేనేజ్మెంట్
సాధారణంగా ఐపీఎల్ అంటేనే డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. అందులోనూ సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్- ఆర్సీబీ మ్యాచ్కు ఉండే క్రేజ్ వేరే లెవెల్. ఇరుజట్లలో స్టార్ ఆటగాళ్లు ఉండడం, మరీ ముఖ్యంగా ఆర్సీబీ స్టార్ విరాట్ కోహ్లీ మ్యాచ్కు స్పెషల్ అట్రాక్షన్. దీంతో ఈ మ్యాచ్కు డిమాండ్ ఏర్పడింది. అయితే ఈ క్రేజ్ను మేనేజ్మెంట్ క్యాష్ చేసుకోవడంతో ఫ్యాన్స్కు భారీ ధరల మోత తప్పడం లేదు.
ఈ నెల 22వ తేదీన ఉప్పల్ స్టేడియం వేదికగా ఆర్సీబీ- సన్రైజర్స్ మ్యాచ్ ఉంది. ఈ స్టేడియం సీటింగ్ కేపాసిటీ 39 వేలు. ఈరోజు సాయంత్రం 5 గంటలకు డిస్ట్రిక్ట్ యాప్లో టికెట్ల బుకింగ్ మొదలైంది. బుకింగ్ షురూ అవ్వగానే టికెట్ల కోసం క్యూ లో లక్షకు పైగా యూజర్లు వెయిటింగ్లో ఉన్నారు. తీరా టికెట్ బుక్ చేసుకుందామని యాప్ ఓపెన్ చేస్తే పెరిగిన ధరలు చూసి అవాక్కయ్యారు. మరి పెరిగిన ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?
Orange Army, are you ready to bring the Fire? 🔥🧡— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) May 15, 2026
- రూ.950 టికెట్ రూ.2 వేలు, రూ.1500 టికెట్ ధర రూ.3 వేలకు పెంపు
- రూ.1910 టికెట్ రూ.3500, రూ.2500 టికెట్ ధర రూ.4500కు పెంపు
- రూ.4500 టికెట్ రూ.6 వేలు, రూ.7 వేల టికెట్ ధర రూ.10 వేలకు పెంపు
- రూ.23 వేలు బాక్స్ టికెట్ ధర రూ.30 వేలకు పెంపు
- రూ.30 వేల కార్పొరేట్ బాక్స్ టికెట్ ధర రూ.45 వేలకు పెంపు