అభిషేక్ శర్మకు షాక్- అలా చేసినందుకు భారీ జరిమానా!
కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో మ్యాచ్- సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ బ్యాటర్కు ఫైన్
Published : April 3, 2026 at 2:49 PM IST
Abhishek Sharma IPL : కోల్కతా నైట్రైడర్స్తో మ్యాచ్లో విజయం సాధించిన జోష్లో ఉన్న సన్రైజర్స్ బ్యాటర్ అభిషేక్ శర్మకు షాక్ తగిలింది. అతడి మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం కోత పెడుతూ, ఐపీఎల్ గవర్నింగ్ కమిటీ భారీ ఫైన్ విధించింది. ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ ఆర్టికల్ 2.3 కింద లెవల్ 1 తప్పిదానికి పాల్పడినట్లు పేర్కొంది. ఫైన్ మాత్రమే కాకుండా అతడి ఖాతాలో 1 డీమెరిట్ పాయింట్ చేర్చింది.
'సన్రైజర్స్ ప్లేయర్ అభిషేక్ శర్మకు మ్యాచ్ ఫీజులో 25 శాతం ఫైన్ విధించాం. ఐపీఎల్ కోడ్ ఆఫ్ కండక్ట్ను ఉల్లంఘించినందుకుగానూ జరిమానాతోపాటు అతడి ఖాతాలో ఒక డీమెరిట్ పాయింట్ కూడా చేర్చాం. ఆర్టికల్ 2.3 కిందకు వచ్చే లెవల్ 1 నేరాన్ని అభిషేక్ అంగీకరించాడు. మ్యాచ్ రిఫరీ విధించిన జరిమానాను అభిషేక్ అంగీకరించాడు. ఇలాంటి వ్యవహారాల్లో మ్యాచ్ రిఫరీలదే ఫైనల్ డెసిషన్' అని ఐపీఎల్ కమిటీ పేర్కొంది. అయితే అభిషేక్కు ఏ విషయంలో ఈ జరిమానా, డీ మెరిట్ పాయింట్ విధించారో కమిటీ స్పష్టంగా వెల్లడించలేదు. కానీ, తాను ఔటైన విధానంపై అభిషేక్ ప్రదర్శించిన అసంతృప్తిపైనే అని సమాచారం.
ఇదీ జరిగింది!
ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ శర్మ ఔటైన తీరు వివాదాస్పదం అయ్యింది. తొలి ఇన్నింగ్స్ తొమ్మిదో ఓవర్ను బ్లెస్సింగ్ ముజరబాని బౌలింగ్ చేశాడు. ఈ ఓవర్ నాలుగో బంతికి స్ట్రైకింగ్లో ఉన్న అభిషేక్, ముజరబానీ వేసిన స్లో బంతిన భారీ షాట్ బాదాడు. అది డీప్ స్క్వేర్ లెగ్లో ఫీల్డింగ్ చేస్తున్న వరుణ్ చక్రవర్తి కళ్లుచెదిరే రీతిలో క్యాచ్ అందుకున్నాడు. అయితే ఆ క్యాచ్ సరైందేనా అని తేల్చేందుకు ఫీల్డ్ అంపైర్లు దానిని థర్డ్ అంపైర్కు నివేదించారు. థర్డ్ అంపైర్ అది ఔట్ అని తన నిర్ణయాన్ని ప్రకటించారు. దీంతో అభిషేక్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తంచేస్తూ, ఏవో కామెంట్లు చేసుకుంటూ డగౌట్క వెళ్లాడు. దీంతో రిఫరీ అతడికి ఫైన్ విధించారు. అయితే ఈ రిప్లైలో బంతి నేలను తాకినట్లు కనిపిస్తుందని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
𝐓𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐩, 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞, 𝐭𝐡𝐞 𝐂𝐀𝐓𝐂𝐇. 🤌— Star Sports (@StarSportsIndia) April 2, 2026
Varun Chakaravarthy pulls off an absolute blinder at deep square-leg to dismiss the dangerous Abhishek Sharma 🥵#TATAIPL 2026 | #KKRvSRH
కాగా, ఈ మ్యాచ్లో అభిషేక్ అదరగొట్టాడు. 21 బంతుల్లోనే 228.57 స్ట్రైక్ రేట్తో 48 పరుగులు బాదాడు. ఇందులో 4 ఫోర్లు, 4 సిక్స్లు ఉన్నాయి. ట్రావిస్ హెడ్తో కలిసి తొలి వికెట్కు 82 పరుగులు భాగస్వామ్యం నిర్మించాడు. అయితే 5.4 ఓవర్ వద్ద కార్తిక్ త్యాగి బౌలింగ్లో హెడ్ (46 పరుగులు) ఔట్ అయ్యాడు. హెడ్ ఔటయ్యాక అభిషేక్ జోరు పెంచాడు. స్కోర్ వేగం తగ్గకుంటా చూసుకున్నాడు. ఈ క్రమంలోనే హాఫ్ సెంచరీకి అతి చేరువలోకి వెళ్లాక క్యాచౌట్ అయ్యాడు.
ఇక మ్యాచ్ విషయానికొస్తే, కోల్కతా నైట్రైడర్స్పై సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ 65 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. 227 పరుగుల భారీ ఛేదనలో కేకేఆర్ 16 ఓవర్లలో 160 పరుగులకే ఆలౌటైంది. అంగరిష్ రఘువంశీ (52 పరుగులు) రాణించగా, రింకు సింగ్ (35 పరుగులు), ఫిన్ అల్లెన్ (28 పరుగులు, 7 బంతుల్లో) ఫర్వాలేదనిపించారు. సన్రైజర్స్ బౌలర్లలో జయదేవ్ ఉనాద్కత్ 3, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, ఏషన్ మలింగ చెరో 2, హర్ష్ దూబే 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన సన్రైజర్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 226 రన్స్ చేసింది. హెన్రీచ్ క్లాసెన్ (52 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (46 పరుగులు), అభిషేక్ (48 పరుగులు), నితీశ్ రెడ్డి (39 పరుగులు) రాణించారు.
