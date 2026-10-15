టీమ్ఇండియా ఓటమిపై గావస్కర్ సీరియస్- ఛేజింగ్పైనే మొదటి కామెంట్
హైదరాబాద్లో వెస్టిండీస్ చేతిలో ఓటమి తర్వాత టీమ్ఇండియా బ్యాటింగ్పై సునీల్ గావస్కర్ అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఛేజింగ్లో బ్యాటర్లు మరింత బాధ్యత తీసుకోవాలని అన్నారు. అటు బౌలర్లను మాత్రం వెంటనే తప్పుపట్టడం సరైంది కాదన్నారు.
Published : October 15, 2026 at 4:15 PM IST
Sunil Gavaskar on India Loss : హైదరాబాద్లో జరిగిన నాలుగో టీ20లో వెస్టిండీస్ 247/3 భారీ స్కోర్ చేసింది. ఛేజింగ్లో సంజూ శాంసన్ మొదట్లో వేగంగా హాఫ్ సెంచరీ చేసినా, మిగతా బ్యాటర్లు అదే జోరు కొనసాగించలేకపోయారు. చివరకు టీమ్ఇండియా 223 పరుగులకు ఆలౌట్ అయి 24 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ ఫలితంతో ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్ 2-2తో సమమైంది. బెంగళూరులో జరిగే చివరి మ్యాచ్ ఇప్పుడు సిరీస్ విజేతను నిర్ణయించనుంది. ఈ ఓటమి తర్వాత భారత బ్యాటింగ్ తీరు గురించి సునీల్ గావస్కర్ మాట్లాడారు.
ఛేజింగ్పైనే మొదటి కామెంట్
టీమ్ఇండియా ముందుగా మార్చుకోవాల్సింది ఛేజింగ్ విధానమేనని గవాస్కర్ అభిప్రాయపడ్డారు. బ్యాటింగ్ యూనిట్లో ఒక్కొక్కరు బాధ్యత తీసుకోకపోతే ఇలాంటి పెద్ద లక్ష్యాలను అందుకోవడం కష్టమవుతుందని అన్నారు. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్లో తేమ కూడా ఉన్న సమయంలో బ్యాటింగ్కు పరిస్థితులు పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా లేవని గుర్తు చేశారు. వరుసగా రెండు టీ20 వరల్డ్ కప్లు గెలిచిన జట్టు ఇలాంటి పిచ్పై బ్యాటింగ్లో మరింత ఆధిపత్యం చూపించాల్సిందని చెప్పారు. కానీ నాలుగో టీ20లో అది కనిపించలేదని గవాస్కర్ అభిప్రాయపడ్డారు.
సంజూ ఇచ్చిన స్టార్ట్ వృథా
సంజూ శాంసన్ 23 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసి భారత్కు మంచి ఆరంభం ఇచ్చాడు. భారీ లక్ష్యం ఉన్న సమయంలో పవర్ప్లేలోనే రన్రేట్ పెంచడం అవసరం కాగా సంజూ ఆ పని చేశాడు. కానీ తర్వాత వచ్చిన బ్యాటర్లు ఆ స్టార్ట్ను ఉపయోగించుకోలేకపోయారని గావస్కర్ చెప్పారు. అభిషేక్ శర్మ ఇన్నింగ్స్ తన స్థాయికి తగ్గట్టు లేదని అన్నారు. కీమో పాల్ వేసిన ప్లాన్లో ఇషాన్ కిషన్ చిక్కుకున్నాడని చెప్పారు. శతకం చేసిన తర్వాత శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా అదే ఫామ్ను కొనసాగించలేకపోతున్నాడని గుర్తు చేశారు.
బౌలర్లను మాత్రం
వెస్టిండీస్ 247 పరుగులు చేసినా గావస్కర్ భారత బౌలర్లపై మాత్రం అదే స్థాయిలో విమర్శ చేయలేదు. ఈ బౌలింగ్ యూనిట్లో చాలామంది ఇంకా అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు కొత్తవాళ్లని చెప్పారు. ఇలాంటి మ్యాచ్ల్లో బౌండరీలు పడడం కూడా వాళ్లకు నేర్చుకునే ప్రక్రియలో భాగమేనని అన్నారు. అనుభవం తక్కువగా ఉన్న పేసర్లు, స్పిన్నర్లు ఒక్కసారిగా ప్రతి పరిస్థితినీ కంట్రోల్ చేయలేరని చెప్పారు. అందుకే ఈ ఓటమిలో బౌలింగ్ కంటే బ్యాటింగ్ బాధ్యత ఎక్కువగా కనిపించిందని గవాస్కర్ మాటల్లో అర్థమవుతోంది.
హోప్ మళ్లీ ఇలా
వెస్టిండీస్ కెప్టెన్ షాయ్ హోప్ ఈ సిరీస్లో మరోసారి భారత్కు షాక్ ఇచ్చాడు. నాలుగో టీ20లో శతకం చేసి భారీ స్కోర్కు బేస్ వేశాడు. ఈ సిరీస్లో అతడికి ఇది రెండో సెంచరీ. భారీ షాట్లు మాత్రమే నమ్ముకోకుండా గ్యాప్స్లో బంతిని పంపడం, అవసరమైనప్పుడు వేగం పెంచడం అతడి బ్యాటింగ్లో కనిపించింది. హైదరాబాద్ పిచ్పై స్పిన్నర్లను ఎదుర్కోవడం కొంచెం కష్టంగా ఉన్నా, హోప్ మాత్రం తన ఇన్నింగ్స్ను కంట్రోల్లో ఉంచుకున్నాడు.
పుజారా చెప్పింది ఇదే
హోప్ బ్యాటింగ్ గురించి చెతేశ్వర్ పుజారా కూడా మాట్లాడాడు. బంతిని గుడ్డిగా కొట్టకుండా తన నేచురల్ గేమ్ను నమ్ముకోవడం అతడికి పెద్ద ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పారు. గ్యాప్స్ ఎక్కడున్నాయో చూసుకుని షాట్లు ఆడటం వల్ల ఎక్కువ రిస్క్ తీసుకోకుండానే వేగంగా పరుగులు చేస్తున్నాడని అన్నారు. స్పిన్పై కూడా హోప్కు మంచి క్లారిటీ ఉందని పుజారా తెలిపారు. ఒక బ్యాటర్కు తన ఆటపై అంత కంట్రోల్ ఉంటే బౌలర్లు ఒత్తిడి పెంచడం కష్టమవుతుందని వివరించారు. ఇక కీలకమైన బెంగళూరు మ్యాచ్లో భారత్ హోప్ను ఎంత త్వరగా ఆపగలదన్నది చూడాలి.
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