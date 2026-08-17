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'ప్లేయర్​ను ఎంతకు కొంటున్నారో పబ్లిక్​గా చెప్పాలి' - IPL ట్రేడ్ డీల్​పై గావస్కర్ కామెంట్స్

IPL ట్రేడింగ్​పై సునీల్ గావస్కర్ కీలక వ్యాఖ్యలు - ఆర్థిక వివరాలు గోప్యంగా ఉంచడంపై ఆందోళన వ్యక్తం చేసిన మాజీ క్రికెటర్- దీనిపై పారదర్శకత ఉండాలని వ్యాఖ్య!

Sunil Gavaskar
సునీల్ గావస్కర్ (ఫైల్) (Source : IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 17, 2026 at 2:04 PM IST

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Sunil Gavaskar On IPL Trade : 2027 ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ ప్రారంభానికి ఇంకా సమయం ఉన్నప్పటికీ ఆటగాళ్ల ట్రేడింగ్ వార్తలు మాత్రం క్రీడా వర్గాల్లో హాట్​టాపిక్​గా మారుతున్నాయి. ఈ ఏడాది జులైలోనే ట్రేడింగ్ విండో ఓపెన్ అవ్వడంతో రీసెంట్​గా ఇది మరింత చర్చనీయాంశంగా మారింది. అయితే రెండు ఫ్రాంచైజీల మధ్య జరిగే ఈ ట్రేడింగ్ ప్రక్రియపై మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ ఆందోళన వ్యక్తం చేశాడు. ఐపీఎల్​ ట్రేడింగ్ విధానంలో కచ్చితంగా పారదర్శకత ఉండాలని అభిప్రాయపడ్డాడు. ఈ మేరకు మిడ్​డే కాలమ్​లో రాసుకొచ్చాడు.

నెంబర్లు పబ్లిక్​కు తెలియాలి!
ఒక ప్లేయర్ ట్రేడింగ్ జరిగినప్పుడు అతడిని ఎంత మొత్తానికి దక్కించుకున్నారనే వివరాలు బీసీసీఐ, సంబంధిత ఫ్రాంచైజీ, సదరు ఆటగాడికి మాత్రమే తెలుస్తున్నాయి. అయితే ఆ ట్రేడింగ్ గురించి ఆర్థిక వివరాలు మిగిలిన జట్లకు, ప్రేక్షకులకు తెలియకుండా గోప్యంగా ఉంచుతున్నారని గావస్కర్ అన్నాడు. దీని వల్ల ఆ ట్రేడింగ్ నిబంధనల మేరకే జరిగిందా? లేదా రూల్స్ అతిక్రమించారా? అనే సందేహాలు తలెత్తే అవకాశం ఉందని తెలిపాడు. అందుకే ఆటగాడిని ఎంత మొత్తానికి దక్కించుకున్నారనే ఆర్థిక వివరాలన్నింటినీ పబ్లిక్ డొమైన్​లో ఉంచాలని, అప్పుడే అన్ని ఫ్రాంచైజీలకు దీనిపై ఓ అవగాహన ఉంటుందని అభిప్రాయపడ్డాడు. లేదంటే కొత్త కొత్త సందేహాలు పుట్టుకొస్తాయని చెప్పాడు.

"ఒక ఫ్రాంచైజీ నుంచి మరొక ఫ్రాంచైజీకి ఆటగాళ్లు మారే అవకాశాల గురించి మీడియాలో కొన్ని ఊహాగానాలు వినిపిస్తున్నాయి. ఆటగాడు ఒక ఫ్రాంచైజీ నుంచి మరొక ఫ్రాంచైజీకి మారే విషయం బహిరంగంగా తెలిసినప్పటికీ, 'ట్రేడ్ డీల్' జరిగినప్పుడు దానికి సంబంధించిన ఆర్థిక వివరాలు మాత్రం ఆ రెండు ఫ్రాంచైజీలకు, సంబంధిత ఆటగాడికి, బీసీసీఐకి మాత్రమే తెలుస్తున్నాయి. అలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తమకు కేటాయించిన పర్స్​ లిమిట్​లోనే ఆటగాళ్లను తీసుకుంటున్నారా? లేదా రూల్స్ అతిక్రమిస్తున్నారా? అనేది ఇతర ఫ్రాంచైజీలకు తెలియడం లేదు. అందుకే ఈ విషయంలో పూర్తిగా పారదర్శకత కోసం ఆర్థిక వివరాలను బహిర్గతం చేయడం అత్యంత కీలకం. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఐపీఎల్ ప్రపంచ ఫ్రాంచైజీ క్రికెట్​లో నెం.1 పొజిషన్​లో ఉంది. ఈ విషయంలో పారదర్శతక పాటిస్తే, దీనిపై మిగతవాళ్లెవరూ వేలు చూపించకుండా ఉంటారు" అని గావస్కర్ పేర్కొన్నారు.

కాగా, 2027 సీజన్​కు సంబంధించి జులైలో ట్రేడ్ విండో ఓపెన్ అయ్యింది. మినీ వేలం జరిగే వారం ముందుదాకా ఉంటుంది. ఇక మినీ వేలం జరిగిన తర్వాత మళ్లీ రీఓపెన్ అవుతుంది. వచ్చే ఏడాది ఫిబ్రవరి దాకా ట్రేడ్ ప్రక్రియకు సంబంధించిన విండో ముగియడానికి సమయం ఉంది.

ట్రేడింగ్ ప్రచారం
ఐపీఎల్​లో పాల్గొంటున్న ఆయా ఫ్రాంచైజీలు తమతమ జట్లను పటిష్ఠంగా మార్చుకోవాలన్న ఉద్దేశంతో వేలం కోసం ఎదురుచూడడం లేదు. తమకు కావాల్సిన ప్లేయర్ ఇతర జట్లలో ఉంటే, ఆ ఫ్రాంచైజీతోనే నేరుగా సంప్రదింపులు జరిపి ట్రేడ్ డీల్ ద్వారా ఆటగాడిని సొంతం చేసుకుంటున్నారు. అయితే ఈ ప్రక్రియలో సదరు ఆటగాడికి ఎంత మొత్తం ఇస్తున్నారనేది మాత్రం గోప్యంగా ఉంచుతున్నారు. 2024కు ముందు గుజరాత్ టైటాన్స్​ నుంచి హార్దిక్ పాండ్యను ముంబయి ఇండియన్స్ ట్రేడింగ్ ద్వారానే తీసుకుంది. ఈ డీల్​లో గుజరాత్​కు ముంబయి భారీ మొత్తంలో చెల్లించిందని వార్తలు వచ్చాయి. 2

ఇక 2026 సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు రాజస్థాన్ నుంతి శాంసన్ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​ వచ్చాడు. చెన్నై నుంచి రవీంద్ర జడేజా రాజస్థాన్​కు ట్రేడింగ్​లో వెళ్లాడు. ఈ ప్లేయర్లకు 2025 వేలంలో దక్కిన ధర ఆధారంగానే ఈ డీల్​ జరిగిందని ఫ్రాంచైజీలు చెప్పినా, తెర వెనుక భారీ మొత్తంలో డబ్బులు చెల్లించుకున్నారని ప్రచారం జరిగింది. వచ్చే సీజన్​ కోసం హార్దిక్ పాండ్య మరోసారి ట్రేడింగ్​లో ఇంకో జట్టుకు వెళ్లనున్నాడని జోరుగా ప్రచారం సాగుతోంది. అతడి కోసం చెన్నై, రాజస్థాన్ జట్లు ప్రయత్నిస్తున్నాయని వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో గావస్కర్ ట్రేడింగ్ డీల్​పై కీలక వ్యాఖ్యలు చేశాడు.

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