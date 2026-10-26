'బవుమా గ్రేట్ ప్లేయర్- అతడు PR టీమ్తో హడావుడి చేయడు'- గావస్కర్ ప్రశంసలు
ఆస్ట్రేలియాతో ఇటీవల జరిగిన రెండో టెస్టులో సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబ బవూమా అద్భుత సెంచరీతో ఆకట్టుకున్నాడు. దీంతో అతడిపై సునీల్ గావస్కర్ ప్రశంసలు కురిపించాడు.
Published : October 26, 2026 at 10:21 AM IST
Gavaskar On Temba Bavuma : గెబెర్హా వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన రెండో టెస్టులో సౌతాఫ్రికా కెప్టెన్ టెంబా బవుమా తన జట్టును గెలిపించిన తీరు పట్ల అతడిపై ప్రసంశలు కురుస్తున్నాయి. ఒత్తిడిని సమర్థంగా ఎదుర్కొని బవుమా 179 పరుగులతో జట్టు విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. దీంతో అతడిని పలువురు మాజీలు మెచ్చుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ సునీల్ గావస్కర్ కూడా బవుమాపై ప్రశంసలు కురిపించాడు. మైదానంలో ఆతడి ఆట, ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్న విధానం అద్భుతమని గావస్కర్ కొనియాడాడు. ఆటతీరుతోనే విమర్శలకు సమాధానం చెబుతున్నాడేతప్ప ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి ప్రచార బృందాలు (పీఆర్) పెట్టుకోలేదని అన్నాడు. అంతేకాదు బవుమాను భారత మాజీ క్రికెటర్లు ఇద్దరితో పోల్చాడు. ఈ మేరకు ఓ స్పోర్ట్స్ వెబ్సైట్తో పేర్కొన్నాడు.
పీఆర్ లేదు- హడావుడి చేసేవాడు కాదు!
"బవుమా సౌతాఫ్రికా జట్టు కెప్టెన్గా ఎంపికైనప్పుడు అనేక విమర్శలు వచ్చాయి. కానీ, బ్యాటర్గా రాణించడం, కెప్టెన్గా ఉండడం వేరు. అయినా అతను వ్యక్తిగత ప్రదర్శనతోపాటు, నాయకుడిగానూ తనను తాను నిరూపించుకున్నాడు. విమర్శించిన వాళ్లకు తన ప్రదర్శనతోనే సమాధానం చెప్పాడు. బవుమా నాయకత్వంలో సౌతాఫ్రికా జట్టు 14 టెస్టుల్లో 12 గెలిచింది. మాజీ క్రికెటర్ అజింక్య రహానే కెప్టెన్సీలో భారత్ ఒక్క టెస్టు సిరీస్ కూడా కోల్పోలేదు. ఈ ఇద్దరూ మైదానంలో తమను తాము నిరూపించుకున్నారు. అంతేకాదు గొప్పలు చెప్పుకునేందుకు పీఆర్ టీమ్స్ను ఏర్పాటుచేసుకునే వ్యక్తులు కూడా వీళ్లు కాదు. అతడు మైదానంలో ప్రశాంతంగా ఉండేతీరు మాజీ క్రికెటర్ గుండప్ప విశ్వనాథ్ను గుర్తు చేస్తుంది. ప్రత్యర్థులను దూషించకుండా, మైదానంలో ఆగ్రహంతో ఊగిపోవడం లాంటివి చేయకుండానే అత్యుత్తమ ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. ఇప్పుడు బవుమాలో ఆ లక్షణాలు కనిపిస్తున్నాయి" అని గావస్కర్ అన్నాడు.
కాగా, సఫారీలు సొంతగడ్డపై ఆసీస్తో మూడు మ్యాచ్ల టెస్టు సిరీస్ ఆడుతున్నారు. ఇందులో తొలి మ్యాచ్లో ఆసీస్ నెగ్గింది. రీసెంట్గా జరిగిన రెండో మ్యాచ్లో సౌతాఫ్రికా విజయం సాధించి 1-1తో సిరిస్ను సమం చేసింది. అయితే ఈ మ్యాచ్లో సఫారీ జట్టు ఒక దశలో 111 పరుగులకే 6 వికెట్లు పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఈ నేపథ్యంలో బవుమా క్రీజులో నిలబడ్డాడు. 179 పరుగుల భారీ శతకంతో జట్టుకు మంచి స్కోర్ అందించాడు. దీంతో సౌతాఫ్రికా తమ తొలి ఇన్నింగ్స్ను 425-9 వద్ద డిక్లేర్డ్ చేసింది. అనంతరం ఆసీస్ మొదటి ఇన్నింగ్స్లో 99 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఫాలోఆల్లో 295 రన్స్కు కుప్పకూలిపోయింది. దీంతో సౌతాఫ్రికా ఇన్నింగ్స్, 31 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది. ఇక ఇరుజట్ల మధ్య నిర్ణయాత్మకమైన మూడో టెస్టు మ్యాచ్ మంగళవారం (అక్టోబర్ 27)న జరగనుంది.