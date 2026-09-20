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ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ బోణీ -షూటింగ్‌లో భారత్‌కు రజతం

ఆసియా క్రీడల్లో బోణీ కొట్టిన భారత్ - మహిళల ట్రెడిషనల్ మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 60 కేజీల విభాగంలో సెమీఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించిన వెటరన్ అథ్లెట్ సుచికా తరియాల్

Suchika Tariyal
అథ్లెట్ సుచికా తరియాల్ (Source: Suchika Tariyal Instagram)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 20, 2026 at 9:53 AM IST

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Suchika Tariyal Reaches Semifinal : జపాన్‌లోని ఐచి-నగోయా వేదికగా జరుగుతున్న ఆసియా క్రీడల్లో భారత్ బోణీ కొట్టింది. మహిళల 10మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ టీమ్ ఈవెంట్‌లో ఎలావెనిల్ వలరివన్, సోనం, వదర్స త్రయం సిల్వర్ మెడల్​ సాధించింది. మరోవైపు మహిళల ట్రెడిషనల్ మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 60 కేజీల విభాగంలో వెటరన్ అథ్లెట్ సుచికా తరియాల్ సెమీఫైనల్‌లోకి ప్రవేశించింది. దీనితో భారత్​కు మరో పతకం ఖరారైంది. క్వార్టర్ ఫైనల్లో మంగోలియాకు చెందిన అల్టన్చిమెగ్ బైగల్మాపై అద్భుత విజయం సాధించింది. ఇవాళ జరిగిన మహిళల ట్రెడిషనల్ మిక్స్‌డ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్ 60 కేజీల క్వార్టర్ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో మంగోలియాకు చెందిన అల్టన్చిమెగ్ బైగల్మాపై 2-0 తేడాతో సుచికా తరియాల్ విజయం సాధించింది. ఈ ఈవెంట్‌లో సెమీస్ చేరినవారికి కనీసం కాంస్య పతకం దక్కటం ఖాయమైంది. సుచికా సోమవారం తన సెమీఫైనల్ బౌట్‌లో తలపడనుంది. ఆసియా క్రీడల్లో ఎంఎంఏ ఈవెంట్‌ను ప్రవేశపెట్టడం ఇదే తొలిసారి.

36 ఏళ్ల సుచికా తరియాల్‌కు కాంబాట్ స్పోర్ట్స్‌లో విశేష అనుభవం ఉంది. 2022 కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌లో జూడోలో, 2023 ఆసియా క్రీడల్లో కురాష్ ఈవెంట్‌లో ఆమె భారత్‌కు ప్రాతినిధ్యం వహించింది. అంతేకాకుండా 2024లో జియు-జిట్సు ప్రపంచ ఛాంపియన్‌గా కూడా నిలిచింది. క్రీడల నుంచి కొంతకాలం విరామం తీసుకున్న ఆమె, స్నేహితుల ప్రోత్సాహంతో తిరిగి బరిలోకి దిగింది. తన కొత్త ఛాలెంజ్‌గా ఎంఎంఏని ఎంచుకుంది. తీవ్రమైన మోకాలి గాయంతో పాటు ఎన్నో అడ్డంకులను అధిగమించి, ఆసియా క్రీడల్లో ఈ క్రీడలో అరంగేట్రం చేసింది. యురేషియా ప్రాంతంలో 92వ ర్యాంకర్‌గా ఉన్న మంగోలియా ఫైటర్ బైగల్మాతో ఆదివారం జరిగిన పోరులో మొదటి నుంచీ పూర్తి ఆధిపత్యం చెలాయించిన సుచికా 2-0తో అలవోకగా విజయం సాధించి సెమీస్‌లో సగర్వంగా అడుగుపెట్టింది.

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SUCHIKA TARIYAL
SUCHIKA TARIYAL REACHES SEMIFINAL
ASIAN GAMES 2026
SUCHIKA TARIYAL

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