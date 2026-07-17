మూడో ప్లేస్ కోసం 'బ్రాంజ్ ఫైనల్'- ఫిఫాలో ఈ 'ఎక్స్ట్రా మ్యాచ్' వెనుకున్న స్టోరీ గురించి తెలుసా?
ఫ్రాన్స్ - ఇంగ్లాండ్ మధ్య మూడో స్థానం కోసం పోటీ - ఫిఫా వరల్డ్ కప్ బ్రాంజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్పై ప్రేక్షకుల ఆసక్తి- ఈ మ్యాచ్ వెనుక కారణం ఏంటి? ఏ ఎడిషన్లో ప్రవేశపెట్టారంటే?
Published : July 17, 2026 at 5:43 PM IST
FIFA 3rd Place Match : 2026 ఫిఫా వరల్డ్కప్ క్లైమాక్స్కు చేరుకుంది. జులై 20న డిఫెండింగ్ ఛాంపియన్ అర్జెంటీనా - మాజీ ఛాంపియన్ స్పెయిన్ ఫైనల్లో టైటిల్ కోసం తలపడనున్నాయి. అయితే ఈ మ్యాచ్ కంటే ముందు టోర్నీలో మూడో స్థానం కోసం ఇంకో పోరు జరగనుంది. సెమీ ఫైనల్స్లో ఓడిపోయిన రెండు జట్ల మధ్య ఈ పోటీ ఉంటుంది. ఈ లెక్కన ఫ్రాన్స్ - ఇంగ్లాండ్ ఈ మ్యాచ్లో పోటీ పడనున్నాయి. ఫిఫా లాంటి ప్రతిష్ఠాత్మక టోర్నమెంట్ల్లో మూడో స్థానం కోసం జరిగే పోటీ కూడా అత్యంత కీలకం. మరి ఈ విధానాన్ని ఫిఫాలో ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు? ఈ మ్యచ్ నిర్వాహణ వల్ల ఫిఫాకు ఏంటి లాభం? అనేది ఇప్పుడు చూద్దాం!
బ్రాంజ్ ఫైనల్
ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో మూడో స్థానం కోసం జరిగే మ్యాచ్ను బ్రాంజ్ ఫైనల్ (థర్డ్ ప్లేస్ ప్లేఆఫ్స్) అంటారు. అయితే సెమీఫైనల్లో ఓడిన రెండు జట్లు తమ ఆత్మ విశ్వాసాన్ని నిలబెట్టుకోవడానికి, టోర్నమెంట్ను విజయంతో ముగించడానికి ఇంకో అవకాశంగా ఉంటుందన్న ఉద్దేశంతో దీనికి తీసుకొచ్చారు. సెమీ ఫైనల్స్లో ఓడిపోయిన తర్వాత చాలా మంది ఆటగాళ్లు మానసికంగా కుంగిపోతారు. అందుకే నిరాశతో స్వదేశానికి వెళ్లకుండా ఉండేందుకు రెండో అవకాశంగా ఈ మ్యాచ్ నిర్వహిస్తారు. ఫిఫా ప్రపంచ కప్ వంటి పెద్ద వేదికలో ఈ బ్రాంజ్ ఫైనల్లో నెగ్గినా దానిని గొప్ప విజయంగా, గుర్తింపుగా భావిస్తారు. అందుకే ఈ మ్యాచ్లోనూ ఇరుజట్ల ఆటగాళ్లు అద్భుత పోరాట పటిమ ప్రదర్శిస్తాయి. ప్రతీ ఎడిషన్లో ఈ బ్రాంజ్ ఫైనల్కు కూడా లక్షలాది ప్రేక్షకుల ఆదరణ ఉంటుంది.
బ్రాంజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది?
ఫిఫా ప్రారంభమై తొలి ఎడిషన్ (1930)లో మూడో స్థానం కోసం ప్రత్యేక మ్యాచ్ లేదు. ఆ తర్వాతి ఎడిషన్ ఇటలీ వేదికగా జరిగిన 1934లో ప్రవేశపెట్టారు. ఆ ఎడిషన్లో ఈ బ్రాంజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్లో శక్తిమంతమైన ఆస్ట్రియాను 3- 2 తేడాతో ఓడించి జర్మనీ మూడో స్థానం దక్కించుకుంది. అలా ఈ బ్రాంజ్ పైనల్లో తొలి జట్టుగా జర్మనీ నిలిచింది. ఆ తర్వాత జరిగిన 1938లో కూడా ఈ మ్యాచ్ విజయవంతంగా నిర్వహించారు. అయితే, రెండో ప్రపంచ యుద్ధం తర్వాత సుదీర్ఘ విరామం అనంతరం బ్రెజిల్లో జరిగిన 1950 ప్రపంచ కప్లో ఈ మ్యాచ్ను తొలగించారు. కానీ, తదుపరి ఎడిషన్ 1954 ఫిఫాలో మళ్లీ అధికారికంగా పునరుద్ధరించారు. అప్పటి నుంచి అన్ని ప్రపంచ కప్లలో ఇది కూడా ప్రధాన మ్యాచ్గా కొనసాగుతోంది.
Two fixtures remaining...#FIFAWorldCup pic.twitter.com/MIgkZPB4Jm— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
ఫిఫాకు పెరిగిన ఆదాయం!
ఇలా అదనపు మ్యాచ్ నిర్వహించడం ద్వారా ఫిఫా, ఆతిథ్య నగరానికి మరింత ఆదాయాన్ని పొందే అవకాశం లభిస్తుంది. స్టేడియం టికెట్ల అమ్మకాలు, స్పాన్సర్షిప్లు, ప్రకటనలు, టెలివిజన్ ఛానెళ్ల ప్రసారాల ద్వారా ఫిఫాకు అదనంగా రెవెన్యూ వస్తుంది. హోటళ్లు, రవాణా, రెస్టారెంట్లు తదితర అంశాల్లో ఆతిథ్య నగరంలో కూడా మార్కెట్ ఉంటుంది. అలా ఈ బ్రాంజ్ ఫైనల్ మ్యాచ్ రెవెన్యూలోనూ తోడ్పడుతుంది. అంతేకాకుండా సెమీ ఫైనల్, ఫైనల్ మ్యాచ్కు మధ్య ఉన్న గ్యాప్ కూడా ఈ మ్యాచ్తో ప్రేక్షకులకు బోర్ కొట్టకుండా ఉంటుంది.
'గోల్డెన్ బూట్' రేసుపై ప్రభావం
అయితే ఈ మ్యాచ్ కేవలం మూడో స్థానం కోసమే కాదు. గోల్డెన్ బూట్ రేసుపైనా ప్రభావం చూపిస్తుంది. ఇది టోర్నీలో అధికారిక మ్యాచ్ కాబట్టి, గోల్డెన్ బూట్ రేసులో ఉన్న ఆటగాళ్లకు ఇది మంచి అవకాశం. ఈసారి ఈ మ్యాచ్ ప్రభావం బూట్ రేస్పై ఉంటుంది. ఫ్రాన్ ప్లేయర్ కిలియన్ ఎంబాపే ప్రస్తుతం ఈ లిస్ట్లో (8 గోల్స్, 3 అసిస్ట్స్) రెండో స్థానంలో ఉన్నాడు. అతడితోపాటు అదే జట్టుకు చెందిన ఒసమానే డెంబిలి (6గోల్స్), ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు బెల్లింగ్హామ్ (6), హ్యారీ కేన్ (6) కూడా టాప్ 5లో ఉన్నారు. అగ్రస్థానంలో అర్జెంటీనా ఆటగాడు మెస్సి (8 గోల్స్, 4 అసిస్ట్స్) ఉన్నాడు. ఒకవేళ బ్రాంజ్ ఫైనల్లో ఎంబాపే గోల్ సాధించి, ఫైనల్లో మెస్సి గోల్ కొట్టకపోతే గోల్డెన్ బూట్ ఫ్రాన్స్ ఆటగాడికి దక్కుతుంది. అలాగే టాప్ 5లో ఉన్న ఐదుగురు ప్లేయర్లు ఇంకా ఒక మ్యాచ్ ఆడనుండడంతో గోల్డెన్ బూట్ ఎవరు గెలుచుకుంటారో అనే దానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.
The adidas Golden Boot heading into the final round of fixtures 🌟#FIFAWorldCup pic.twitter.com/HeIJwK9nR4— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 15, 2026
టోర్నమెంట్లో మూడో స్థానం కోసం మ్యాచ్ జులై 19న జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో ఫ్రాన్స్- ఇంగ్లాండ్ పోటీ పడనున్నాయి. శనివారం అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత 2.30 గంటలకు ప్రారంభం కానుంది. ఈ పోటీ ఫ్లోరిడాలోని మియామి స్టేడియంలో ఉంటుంది. భారత్లో జీ5, డీడీ స్పోర్ట్స్కు సంబంధించిన వెబ్సైట్లలో లైవ్ స్ట్రీమింగ్ చూడవచ్చు.
FIFA చరిత్రలో తొలిసారి- వరల్డ్కప్ విన్నర్లకు స్పెషల్ రింగ్స్- దీని ప్రత్యేకత ఏంటంటే?
లండన్ చేరుకున్న రోహిత్ శర్మ పేరెంట్స్- లార్డ్స్ వన్డే 'హిట్మ్యాన్ ఫేర్వెల్' మ్యాచేనా?