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IPL 2027కు ముందు CSKకు ఎదురుదెబ్బ- ఫ్రాంచైజీతో విడిపోయిన స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్

కోచింగ్ పదవి నుంచి తప్పుకున్న చెన్నై సూపర్ కింగ్స్​తో ప్రధాన కోచ్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌- కోచ్​తో 18 ఏళ్ల అనుబంధం ముగిసినట్లు ఫ్రాంఛైజీ ప్రకటన

Stephen Fleming
Stephen Fleming (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 13, 2026 at 3:23 PM IST

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CSK Stephen Fleming : 2027 ఐపీఎల్​ సీజన్‌కు ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే)కు పెద్ద ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. 18ఏళ్లుగా ఆ జట్టు హెడ్ కోచ్‌గా పనిచేస్తున్న న్యూజిలాండ్ మాజీ క్రికెటర్ స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్‌ ఫ్రాంచైజీని వీడనున్నారు. ఈ మేరకు సీఎస్కే అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేసింది. ఫ్లెమింగ్​తో ఉన్న 18 ఏళ్ల అనుబంధానికి ఆ ఫ్రాంచైజీ ముగింపు పలికుతోందని పోస్టులో పేర్కొంది. ఫ్లెమింగ్- ఫ్రాంచైజీ యాజమాన్యం మధ్య జరిగిన చర్చల అనంతరం పరస్పర గౌరవంతోనే ఈ కీలక నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సీఎస్కే ప్రకటన విడుదల చేసింది.

తొలుత ఆటగాడిగా- ఆ తర్వాత కోచ్​గా
2008లో జరిగిన తొలి సీజన్‌లో స్టీఫెన్ ఫ్లెమింగ్ ఒక ఆటగాడిగా సీఎస్కే జట్టులో చేరాడు. ఆ సీజన్​లో చెన్నై జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే ఆ మరుసటి ఏడాదే (2009) ఫ్లెమింగ్​ సీఎస్కేకు హెడ్ కోచ్‌గా బాధ్యతలు స్వీకరించాడు. అప్పట్నుంచి అతడు హెడ్ కోచ్ పదవిలోనే కొనసాగుతున్నాడు. తన కోచింగ్ పదవీ కాలంలో చెన్నై అత్యంత సక్సెస్​ఫుల్ జట్టుగా ఎదిగింది. ఏకంగా ఐదుసార్లు ఐపీఎల్ ఛాంపియన్​గా నిలిచింది. అలాగే రెండుసార్లు ఛాంపియన్స్ లీగ్ టీ20 విజేతగానూ నిలిచింది. అంతేకాకుండా ఐపీఎల్​లో 12సార్లు ప్లేఆఫ్స్​కు అర్హత సాధించగా, అందులో రికార్డు స్థాయిలో 10 ఫైనల్స్‌ ఆడింది.

అయితే తన కోచింగ్ కెరీర్‌లో CSKతో గడిపిన సమయమే అత్యంత ముఖ్యమైన భాగమని ఫ్లెమింగ్ అన్నాడు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా కలిసి సాధించిన విజయాలకు ఫ్రాంచైజీకి ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. 'క్రీడా ప్రపంచంలో 18 సంవత్సరాలు అనేది చాలా సుదీర్ఘ కాలం. నేను ఇక్కడ నుంచి కృతజ్ఞత తప్ప మరేమీ లేకుండా వెళ్తున్నాను. చెన్నై సూపర్ కింగ్స్‌తో గడిపిన సమయం నా కోచింగ్ కెరీర్‌లో అత్యంత ప్రత్యేకమైన అనుభవం. మనం సాధించిన ప్రతిదానికీ నేను గర్వపడుతున్నాను. మనం అనేక చిరస్మరణీయ విజయాలు సాధించాం. క్లిష్ట సమయాలను ఎదుర్కొన్నాం. నాతో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయే జ్ఞాపకాలను సృష్టించాం. CSK ఎల్లప్పుడూ నా హృదయానికి దగ్గరగా ఉంటుంది. రాబోయే సంవత్సరాలలో కూడా నేను ఈ జట్టును ప్రోత్సహిస్తూనే ఉంటాను' అని ఫ్లెమింగ్ తెలిపాడు.

మా కోచింగ్ యూనిట్‌కు ఫ్లెమింగ్ గుండెలాంటివారు!
ఫ్లెమింగ్​ సీఎస్కే నుంచి విడిపోవడంపై సీఎస్కే మేనేజ్​మెంట్ స్పందించింది. తమ ఫ్రాంచైజీ కోచింగ్ యూనిట్​కు ఫ్లెమింగ్ గుండెలాంటివాడు అని అభివర్ణించింది.​'దాదాపు రెండు దశాబ్దాలుగా ఆయన మా గుర్తింపు, దృక్పథాన్ని సాధించే మా ప్రయత్నాన్ని తీర్చిదిద్దడంలో సహాయపడ్డారు. సూపర్ కింగ్స్ ఫ్రాంచైజీ తరపున, ఆయన అచంచలమైన నిబద్ధత, నాయకత్వానికి మేం హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నాం. మైదానంలో మా ప్రయాణం ముగింపు దశకు వస్తున్నప్పటికీ, ఆయన ఎల్లప్పుడూ జట్టు వారసత్వంలో ఒక అంతర్భాగంగా నిలిచిపోతారు' అని సీఎస్కే పేర్కొంది.

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