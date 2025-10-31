'అమ్మాయిలూ మిమ్మల్ని చూస్తే గర్వంగా ఉంది'- టీమ్ఇండియాపై ప్రశంసలు
టీమ్ఇండియాపై ప్రశంసల వర్షం- సెహ్వాగ్ ట్వీట్ హైలైట్
Ind vs Aus 2025 : ఏడుసార్లు ఛాంపియన్స్ ఆస్ట్రేలియాను సెమీఫైనల్లో ఓడించిన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ఫైనల్కు దూసుకెళ్లింది. 339 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని అసాధారణ పోరాటంతో ఛేదించిన భారత్, మహిళల క్రికెట్లోనే చిరస్మరణీయ విజయం నమోదు చేసింది. ఈ అద్భుత విజయం తర్వాత టీమ్ఇండియా డగౌట్ భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది. దాదాపు అందరు ప్లేయర్లు ఎమోషనలై ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
తొలుత ఆస్ట్రేలియా 49.5 ఓవర్లలో 338 పరుగులు చేసింది. అనంతరం భారత్ 48.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 341 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఇది మహిళల వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేదన. చరిత్రాత్మక విజయం సాధించిన మహిళల జట్టుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ, మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ తెందుల్కర్, యువరాజ్ సింగ్ తదితరులు భారత్ను అభినందించారు. ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే?
జట్టును అభినందించిన సచిన్, రోహిత్, సూర్య
'గొప్ప విజయం ఇది. ముందుండి నడిపించిన జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్ప్రీత్ కౌర్కు అభినందనలు. శ్రీ చరణి, దీప్తి శర్మ మీరు బంతితో అద్భుతం చేసి జట్టును ఆటలో నిలిపారు. త్రివర్ణ పతాకం గర్వంగా ఎగిరేలా చేయండి' అని సచిన్ ఎక్స్లో పోస్టు చేశాడు. 'వెల్డన్ టీమ్ఇండియా' అని మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే రోహిత్ తన ఇన్స్టాగ్రామ్లో పోస్టు షేర్ చేశాడు. 'టీమ్ఇండియా అద్భుతమైన జట్టు. ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఆల్ ది బెస్ట్' అని సూర్య ఇన్స్టాలో స్టోరీ పెట్టాడు.
Fabulous victory! 🇮🇳— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) October 30, 2025
Well done @JemiRodrigues and @ImHarmanpreet for leading from the front. Shree Charani and @Deepti_Sharma06, you kept the game alive with the ball.
Keep the tricolour flying high. 💙 🇮🇳 pic.twitter.com/cUfEPwcQXn
🇮🇳 Hamari ladkiya kisi se kam nahi hai . So proud of you all. Love it . Bring it on The BIg Final . Whooo hoooo way to go @BCCIWomen #WomensWorldCup2025 #CWC25 @ImHarmanpreet and team 💥❤️— Harbhajan Turbanator (@harbhajan_singh) October 30, 2025
సెహ్వాగ్ సూపర్ పోస్ట్
'ఎప్పటిలాగే ఇది మరో సెమీఫైనల్. ఇందులో గెలిచి ఈజీగా ఫైనల్కు చేరుకుంటామని ఆస్ట్రేలియా భావించి ఉంటుంది. కానీ సంచలనం సృష్టించేందుకు ఇదే అసలైన అవకాశం అని మన అమ్మాయిలు అనుకున్నారు. విమర్శలన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ, అసలైన ఆట చూపించారు. అమ్మాయిల జట్టు పట్ల గర్వంగా ఉంది' అని సెహ్వాగ్ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశాడు. 'మన అమ్మాయిలు ఎందులోనూ తక్కువ కాదు. మహిళల జట్టు పట్ల గర్వంగా ఉంది. ఫైనల్లోనూ ఇలాగే అదరగొట్టేయండి' అని హర్భజన్ రాసుకొచ్చాడు.
It ain’t over till it’s over! What a performance girls 🇮🇳 pic.twitter.com/Ox0Mg0hbEt— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) October 30, 2025
Australia soch rahi thi ek aur semi-final hai, aaram se jeeto aur pahuncho Final- hamari ladkiyon ne socha yeh to mauka hai asli dhamaka karne ka! Saare criticism ko dho daala. Kya khel dikhaya. Proud of our women in blue. pic.twitter.com/oX5BfWK3PM— Virrender Sehwag (@virendersehwag) October 30, 2025
మరిన్ని విజయాలు కావాలి!
'స్కోర్ బోర్డులోని నెంబర్ల కంటే కొన్ని విజయాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఇది ఒకటి. అంతటి ఒత్తిడిలో ప్రపంచం మొత్తం చూస్తుండగా హర్మన్ప్రీత్ కౌర్ నిజమైన నాయకురాలిలా ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్కు తన జీవితంలోనే అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్ ఇది. ఇలాంటి విజయాలు ఇంకా నమోదు చేయాలి' అని యువీ పోస్ట్ షేర్ చేశాడు. 'ఆస్ట్రేలియా వంటి బలమైన ప్రత్యర్థిపై మన జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. భారీ టార్గెట్ను ఛేదించడం తేలికైన విషయం కాదు. ఇలాంటి తీవ్ర ఒత్తిడి ఉన్న మ్యాచ్లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్ అద్భుతంగా ఆడింది. ఆటపై అభిరుచి, గెలవాలనే తపన, గెలుస్తామనే నమ్మకం ఇందుకు కారణం. వెల్డన్ టీమ్ఇండియా' అని విరాట్ కోహ్లీ ప్రశంసలు కురిపించాడు.
Such a pleasure watching this chase by @BCCIWomen with calmness & composure. Just too good from Jemimah Rodrigues & Harmanpreet Kaur. That cameo from Richa ghosh was crucial. pic.twitter.com/FplSiTrGtV— Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 30, 2025
There are wins that go beyond numbers on a scoreboard. This was one of them.— Yuvraj Singh (@YUVSTRONG12) October 30, 2025
Under pressure, with the world watching @ImHarmanpreet played with the calm and conviction of a true leader while @JemiRodrigues brought pure focus and intent to play an innings of a lifetime!
This… pic.twitter.com/CdAwK07sCT
