ETV Bharat / sports

'అమ్మాయిలూ మిమ్మల్ని చూస్తే గర్వంగా ఉంది'- టీమ్ఇండియాపై ప్రశంసలు

టీమ్ఇండియాపై ప్రశంసల వర్షం- సెహ్వాగ్ ట్వీట్ హైలైట్

Team India
Team India (Source : Associated Press)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 11:23 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs Aus 2025 : ఏడుసార్లు ఛాంపియన్స్ ఆస్ట్రేలియాను సెమీఫైనల్​లో ఓడించిన భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టు ఫైనల్​కు దూసుకెళ్లింది. 339 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని అసాధారణ పోరాటంతో ఛేదించిన భారత్, మహిళల క్రికెట్​లోనే చిరస్మరణీయ విజయం నమోదు చేసింది. ఈ అద్భుత విజయం తర్వాత టీమ్ఇండియా డగౌట్​ భావోద్వేగంతో నిండిపోయింది. దాదాపు అందరు ప్లేయర్లు ఎమోషనలై ఆనందంతో కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.

తొలుత ఆస్ట్రేలియా 49.5 ఓవర్లలో 338 పరుగులు చేసింది. అనంతరం భారత్ 48.3 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 341 పరుగులు చేసి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. ఇది మహిళల వన్డే క్రికెట్ చరిత్రలో అత్యధిక విజయవంతమైన ఛేదన. చరిత్రాత్మక విజయం సాధించిన మహిళల జట్టుపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ, మాజీ క్రికెటర్లు సచిన్ తెందుల్కర్, యువరాజ్​ సింగ్ తదితరులు భారత్​ను అభినందించారు. ఎవరెవరు ఏమన్నారంటే?

జట్టును అభినందించిన సచిన్, రోహిత్, సూర్య
'గొప్ప విజయం ఇది. ముందుండి నడిపించిన జెమిమా రోడ్రిగ్స్, హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్‌కు అభినందనలు. శ్రీ చరణి, దీప్తి శర్మ మీరు బంతితో అద్భుతం చేసి జట్టును ఆటలో నిలిపారు. త్రివర్ణ పతాకం గర్వంగా ఎగిరేలా చేయండి' అని సచిన్ ఎక్స్​లో పోస్టు చేశాడు. 'వెల్​డన్ టీమ్ఇండియా' అని మ్యాచ్ ముగిసిన వెంటనే రోహిత్ తన ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో పోస్టు షేర్ చేశాడు. 'టీమ్ఇండియా అద్భుతమైన జట్టు. ఫైనల్ మ్యాచ్​​కు ఆల్ ది బెస్ట్' అని సూర్య ఇన్​స్టాలో స్టోరీ పెట్టాడు.

సెహ్వాగ్ సూపర్ పోస్ట్
'ఎప్పటిలాగే ఇది మరో సెమీఫైనల్. ఇందులో గెలిచి ఈజీగా ఫైనల్​కు చేరుకుంటామని ఆస్ట్రేలియా భావించి ఉంటుంది. కానీ సంచలనం సృష్టించేందుకు ఇదే అసలైన అవకాశం అని మన అమ్మాయిలు అనుకున్నారు. విమర్శలన్నింటికీ చెక్ పెడుతూ, అసలైన ఆట చూపించారు. అమ్మాయిల జట్టు పట్ల గర్వంగా ఉంది' అని సెహ్వాగ్ ఎక్స్​లో పోస్ట్ చేశాడు. 'మన అమ్మాయిలు ఎందులోనూ తక్కువ కాదు. మహిళల జట్టు పట్ల గర్వంగా ఉంది. ఫైనల్​లోనూ ఇలాగే అదరగొట్టేయండి' అని హర్భజన్ రాసుకొచ్చాడు.

మరిన్ని విజయాలు కావాలి!
'స్కోర్​ బోర్డులోని నెంబర్ల కంటే కొన్ని విజయాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి. అలాంటి వాటిలో ఇది ఒకటి. అంతటి ఒత్తిడిలో ప్రపంచం మొత్తం చూస్తుండగా హర్మన్‌ప్రీత్ కౌర్ నిజమైన నాయకురాలిలా ప్రశాంతత, ఆత్మవిశ్వాసంతో ఆడింది. జెమిమా రోడ్రిగ్స్​కు తన జీవితంలోనే అత్యుత్తమ ఇన్నింగ్స్‌ ఇది. ఇలాంటి విజయాలు ఇంకా నమోదు చేయాలి' అని యువీ పోస్ట్​ షేర్ చేశాడు. 'ఆస్ట్రేలియా వంటి బలమైన ప్రత్యర్థిపై మన జట్టు అద్భుత విజయం సాధించింది. భారీ టార్గెట్‌ను ఛేదించడం తేలికైన విషయం కాదు. ఇలాంటి తీవ్ర ఒత్తిడి ఉన్న మ్యాచ్‌లో జెమీమా రోడ్రిగ్స్‌ అద్భుతంగా ఆడింది. ఆటపై అభిరుచి, గెలవాలనే తపన, గెలుస్తామనే నమ్మకం ఇందుకు కారణం. వెల్‌డన్‌ టీమ్‌ఇండియా' అని విరాట్ కోహ్లీ ప్రశంసలు కురిపించాడు.

చరిత్ర సృష్టించిన జెమీమా- సెమీఫైనల్​లో రికార్డులు బ్రేక్ చేసిన టీమ్ఇండియా

8 ఏళ్ల తర్వాత మళ్లీ అదే సీన్- ఆస్ట్రేలియాపై ఈసారి గర్జించేది ఎవరో?

TAGGED:

ROHIT SHARMA INSTAGRAM
IND VS AUS SEMIS 2025
WORLD CUP FINAL MATCH
VIRAT ON TEAM INDIA SEMIS WIN
IND VS AUS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

వివో కొత్త ఫ్లాగ్​షిప్ స్మార్ట్​ఫోన్లు వచ్చేశాయ్!- ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

ఆలూ స్టఫింగ్​తో అద్దిరిపోయే "పొంగనాలు" - బ్రేక్​ఫాస్ట్​లోకి అప్పటికప్పుడు చేసుకోవచ్చు!

బోరింగ్ వ్యాయామాలతో విసిగెత్తిపోతున్నారా? - జుంబా డ్యాన్స్​తో ఫన్​ అండ్​ ఫిట్​నెస్​!

ఐదు నిమిషాల్లో అద్దిరిపోయే "బ్యాచిలర్ రైస్" - కర్రీ అవసరం లేదిక!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.