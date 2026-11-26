క్రికెట్లో సంచలనాలు సృష్టిస్తున్న యువరాజ్ శిష్యులు!- కుర్రాళ్లకు స్ఫూర్తినిస్తున్న మాజీ క్రికెటర్
Yuvraj Singh Mentored Players : భారత క్రికెట్ దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత భారత యువ క్రికెటర్ల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు.
Published : November 26, 2026 at 6:42 PM IST
భారత యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఇటీవల అత్యంత వేగవంతమైన డబుల్ సెంచరీ సాధించి మరోసారి క్రికెట్ ప్రపంచం దృష్టిని తనవైపునకు తిప్పుకున్నాడు. అయితే తాను సృష్టించిన ఈ విధ్వంసానికి, రికార్డు డబుల్ సెంచరీకి మాజీ క్రికెటర్ యువరాజ్ సింగ్ ఇచ్చిన స్ఫూర్తే అని వైభవ్ రీసెంట్గా వెల్లడించాడు. మ్యాచ్కు ముందురోజు యువీతో ఫోన్ కాల్లో మాట్లాడి ప్రేరణ పొందినట్లు చెప్పాడు. ఈ క్రమంలో యువరాజ్ సింగ్ పేరు మరోసారి క్రీడా వర్గాల్లో మార్మోగిపోతోంది.
అయితే క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన దిగ్గజం యువరాజ్ సింగ్, కొన్నేళ్లుగా తెరవెనుక ఉంటూ ఎంతోమంది భారతీయ యువ క్రికెటర్ల భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దడంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. ఇటీవల కాలంలో వెలుగులోకి వచ్చిన క్రికెటర్లు యువీ ఇచ్చిన సలహాలు, స్ఫూర్తితోనే ఈ స్థాయిలో రాణిస్తున్నట్లు చెప్పారు. దీంతో గత కొన్నేళ్లుగా, భారత క్రికెట్లో అత్యంత నమ్మదగిన మెంటార్లలో ఒకరిగా యువరాజ్ గుర్తింపు పొందాడు. మరి యువీ తీర్చిదిద్దిన క్రికెటర్లు ఎవరు? వాళ్లు ఎలాంటి ఘనతలు సాధించారు? అనే దానిపై ఓ లుక్కేద్దాం!
Vaibhav Sooryavanshi reveals a call with Yuvraj Singh inspired his record-breaking List A double century 🗣️ More 📲 https://t.co/d57TlcFTvS https://t.co/CgyA6zoZxZ— ICC (@ICC) November 26, 2026
శుభ్మన్ గిల్ : ప్రస్తుతం టెస్టు, వన్డే ఫార్మాట్లలో భారత జట్టు కెప్టెన్గా ఉన్న శుభ్మన్ గిల్ సక్సెస్ఫుల్ జర్నీలో యువరాజ్ సింగ్ పాత్ర ఉంది. తన కెరీర్ ఆరంభ దశలో యువరాజ్ గిల్కు బ్యాటింగ్లోని మెళకువలను నేర్పించాడు. అంతేకాకుండా అత్యుత్తమ టోర్నీల్లో పోటీ పడేందుకు మానసికంగానూ సిద్ధం చేశాడు. దీంతో నేడు గిల్ అత్యుత్తమ స్థానంలో నిలిచాడు. ప్రపంచ క్రికెట్లోని అత్యుత్తమ బ్యాటర్లలో ఒకడిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్నాడు. ఇప్పటికే వన్డేల్లో రెండు డబుల్ సెంచరీలు సాధించాడు. తన విజయానికి కారణం యువరాజ్ సింగేనని గతంలో గిల్ పలు సందర్భాల్లో పేర్కొన్నారు. \
అభిషేక్ శర్మ : తన విధ్వంసకర బ్యాటింగ్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా బౌలర్లకు దడపుట్టిస్తున్న ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ. అతడు భారత జట్టులోకి అరంగేట్రం చేయడానికి ముందు దాదాపు నాలుగేళ్ల పాటు యువరాజ్ సింగ్ పర్యవేక్షణలోనే కఠిన శిక్షణ పొందాడు. అభిషేక్ షాట్ ఎంపికను, పవర్ హిట్టింగ్ను యువరాజ్ ఇంకో స్థాయికి తీసుకెళ్లాడు. క్రికెట్లో తనకు యువరాజే గురువు అని అభిషేక్ ఇప్పటికే చాలాసార్లు చెప్పాడు. కాగా, ప్రస్తుతం టీ20 ఫార్మాట్లో అభిషేక్ విధ్వంసకర బ్యాటర్గా ఉన్నాడు.
ప్రియాంశ్ ఆర్య : దిల్లీకి చెందిన బ్యాటర్ ప్రియాంశ్ ఆర్యకు కూడా యువరాజ్ సింగే మెంటార్. యువీ మార్గదర్శకత్వంలోనే ప్రియాంశ్ కూడా శిక్షణ పొందాడు. పంజాబ్ కింగ్స్కు ఆడుతున్న అతడు ఇప్పటికే ఐపీఎల్లో గత రెండు సీజన్లలో మెరుపు బ్యాటింగ్తో ప్రియాంశ్ తన సత్తా చాటుకున్నాడు. దీంతోపాటు రీసెంట్గా సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ టోర్నీలో 181 పరుగులు బాది ఔరా అనిపించాడు. ప్రియాంశ్తోపాటు ప్రభ్సిమ్రన్ సింగ్కు కూడా బ్యాటింగ్లో యువీనే మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాడు.
రిషబ్ పంత్ : భారత స్టార్ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ రిషభ్ పంత్ 2026 ఐపీఎల్కు ముందు ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బంది పడ్డాడు. దీంతో ఐపీఎల్ తర్వాత అతను యువరాజ్ సింగ్తో కలిసి తన బ్యాటింగ్పై కసరత్తు చేశాడు. ఇటీవల పంత్ న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో తొలి టెస్టులోనే అద్భుతమైన సెంచరీ సాధించాడు.
సంజు శాంసన్కు : టీమ్ఇండియాలో అత్యంత క్లిష్ట పరిస్థితులు ఎదుర్కొన్న ప్లేయర్లలో సంజు శాంసన్ మొదటి వరుసలో ఉంటాడు. అలాంటి కష్ట సమయంలో శాంసన్ కూడా యువరాజ్ సింగ్ను ఆశ్రయించాడు. 2026 టీ20 ప్రపంచ కప్ సమయంలో శాంసన్ ఫామ్ లేమితో ఇబ్బంది పడ్డాడు. ఈ తరుణంలో యువరాజ్ అతనికి అండగా నిలిచాడు. తనలో ఆత్మవిశ్వాసం, ఆటపై తనకు నమ్మకం పెంచుకోవడానికి యువరాజ్ సలహాలు ఎంతగానో సహాయపడ్డాయి. ఫలితంగా టీ20 వరల్డ్కప్లో శాంసన్ చివరి మూడు మ్యాచ్ల్లో చరిత్రలో నిలిచిపోయే ఇన్నింగ్స్లు ఆడాడు.
ఇలా కుర్రాళ్లకే కాదు, ఫామ్ కోల్పోయి ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న క్రికెటర్లకు కూడా యువరాజ్ మార్గనిర్దేశం చేస్తున్నాడు. అతడు ఇలాగే యువ ఆటగాళ్లలో ఆత్మవిశ్వాసం నింపుతూ టీమ్ఇండియాకు ఉత్తమమైన క్రికెటర్లను అందించాలని అభిమానులు కోరుతున్నారు.
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