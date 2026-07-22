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వృందావన్​కు విరాట్ అనుష్క- బురదలో చెప్పులు లేకుండా నడిచిన విరుష్క- వీడియో వైరల్!

మరోసారి వృందావన్​ ధామ్​ను సందర్శించిన విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ- మహారాజ్​తో దాదాపు గంట సంభాషణ- వీడియోలు వైరల్

Virat Kohli - Anushka Sharma
Virat Kohli - Anushka Sharma (Source : IANS (File))
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 22, 2026 at 5:31 PM IST

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Virat Kohli and Anushka Sharma Visited Vrindavan : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ- అనుష్క శర్మ దంపతులు మరోసారి తమ ఆధ్యాత్మికతను చాటుకున్నారు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనను ముగించుకున్న విరాట్ కోహ్లీ తాజాగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్​లోని వృందావన్​ 'శ్రీ హిత్ రాధాకేళి కుంజ్' ఆశ్రమాన్ని తన సతీమణి అనుష్కతో కలిసి సందర్శించారు. ఈ క్రమంలో ప్రేమానంద్ మహారాజ్​తో విరుష్క జంట సుదీర్ఘంగా ముచ్చటించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్​గా మారాయి.

బురదలో చెప్పులు లేకుండానే!
ఉత్తర్ ప్రదేశ్​లోని ఆధ్యాత్మిక ధామ్ వృందావన్​లో విరాట్- అనుష్క బుధవారం సందర్శించారు. జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఆశ్రమం పరిసరాలు చిత్తడిగా, బురదగా మారాయి. దీంతో విరాట్, అనుష్క దాదాపు 300 మీటర్లు చెప్పులు లేకుండా, బురదలో నడుచుకుంటూ సాధారణ భక్తుల్లాగే వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న భక్తులను విరుష్క జంట 'రాధే- రాధే' అని పలకరించింది. స్టార్ సెలబ్రిటీలు అయినప్పటికీ సింపుల్​గా నడుచుకుంటూ వెళ్లడంతో ఈ జంటపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.

మహారాజ్​తో సుదీర్ఘ సంభాషణ!
వర్షంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఈ జంట మహారాజ్​ను కలుసుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక గురువు ప్రేమానంద మహారాజ్​కు మొదట నమస్కరించి, ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సుమారు గంటపాటు మహారాజ్​తో విరాట్- అనుష్క సంభాషించారు.

Virat Kohli and Anushka Sharma
బృందావన్​లో విరాట్ కోహ్లీ - అనుష్క శర్మ (Source : ETV Bharat)

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SAINT PREMANAND
MATHURA VRINDAVAN
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