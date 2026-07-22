వృందావన్కు విరాట్ అనుష్క- బురదలో చెప్పులు లేకుండా నడిచిన విరుష్క- వీడియో వైరల్!
మరోసారి వృందావన్ ధామ్ను సందర్శించిన విరాట్ కోహ్లీ అనుష్క శర్మ- మహారాజ్తో దాదాపు గంట సంభాషణ- వీడియోలు వైరల్
Published : July 22, 2026 at 5:31 PM IST
Virat Kohli and Anushka Sharma Visited Vrindavan : టీమ్ఇండియా క్రికెటర్ విరాట్ కోహ్లీ- అనుష్క శర్మ దంపతులు మరోసారి తమ ఆధ్యాత్మికతను చాటుకున్నారు. ఇటీవల ఇంగ్లాండ్ పర్యటనను ముగించుకున్న విరాట్ కోహ్లీ తాజాగా ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని వృందావన్ 'శ్రీ హిత్ రాధాకేళి కుంజ్' ఆశ్రమాన్ని తన సతీమణి అనుష్కతో కలిసి సందర్శించారు. ఈ క్రమంలో ప్రేమానంద్ మహారాజ్తో విరుష్క జంట సుదీర్ఘంగా ముచ్చటించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి.
బురదలో చెప్పులు లేకుండానే!
ఉత్తర్ ప్రదేశ్లోని ఆధ్యాత్మిక ధామ్ వృందావన్లో విరాట్- అనుష్క బుధవారం సందర్శించారు. జిల్లాలో రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ఆశ్రమం పరిసరాలు చిత్తడిగా, బురదగా మారాయి. దీంతో విరాట్, అనుష్క దాదాపు 300 మీటర్లు చెప్పులు లేకుండా, బురదలో నడుచుకుంటూ సాధారణ భక్తుల్లాగే వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో స్థానికంగా ఉన్న భక్తులను విరుష్క జంట 'రాధే- రాధే' అని పలకరించింది. స్టార్ సెలబ్రిటీలు అయినప్పటికీ సింపుల్గా నడుచుకుంటూ వెళ్లడంతో ఈ జంటపై ప్రశంసలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజల హృదయాలను గెలుచుకున్నారంటూ నెటిజన్లు కామెంట్లు చేస్తున్నారు.
Virat Kohli & Anushka Sharma seek blessings from Premanand Ji Maharaj in Vrindavan ❤️🙏 pic.twitter.com/CMQGyOvhCU— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) July 22, 2026
Virat Kohli & Anushka Sharma at Vrindavan to meet PREMANANDJI MAHARAJ 😍❤️— Jeet (@JeetN25) July 22, 2026
- Wait for Virat Kohli saying : RADHE RADHE ❤️ ❤️ pic.twitter.com/8QNhvQPslt
మహారాజ్తో సుదీర్ఘ సంభాషణ!
వర్షంలో నడుచుకుంటూ వెళ్లి ఈ జంట మహారాజ్ను కలుసుకున్నారు. ఆధ్యాత్మిక గురువు ప్రేమానంద మహారాజ్కు మొదట నమస్కరించి, ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆయన ఆరోగ్యం గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు. ఆ తర్వాత సుమారు గంటపాటు మహారాజ్తో విరాట్- అనుష్క సంభాషించారు.