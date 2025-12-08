ETV Bharat / sports

Virat Kohli
Virat Kohli (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 8, 2025 at 2:32 PM IST

Virat Kohli New Endorsement : టీమ్‌ఇండియా స్టార్‌ బ్యాటర్‌ విరాట్‌ కోహ్లీ ఎండార్స్​మెంట్​లో కొత్త బ్రాండ్​తో జర్నీ ప్రారంభించాడు. భారత స్పోర్ట్స్​వేర్​ కంపెనీ 'అజిలిటాస్' (Agilitas)​తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు సోమవారం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించాడు. కాగా, గతంలో సుదీర్ఘ కాలం 'ప్యూమా. ఇండియా' (PUMA) బ్రాండ్​తోనే కొనసాగాడు. అయితే ప్యూమాతో 2025 ప్రారంభంలోనే అగ్రిమెంట్​ రద్దు చేసుకున్నాడు.

'చూడండి, అజిలిటాస్‌ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు, ఆ బ్రాండ్​ తయారీ సామర్థ్యాలు, తనకు ఉన్న నైపుణ్యం, దీనిలోకి వచ్చే వ్యక్తులు ఎలాంటివారో అన్నింటి గురించి అభిషేక్‌ గంగూలీ నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. ఇది పెద్ద బ్రాండ్​గా ఎదగవచ్చని నేను అనుకున్నాను. నేను కూడా ఇందులో భాగం కావాలని కోరుకున్నాను. దీన్ని మన సొంత వ్యక్తులు రూపొందించారు' అని విరాట్‌ కోహ్లీ అన్నాడు.

కొత్త కంపెనీలో పెట్టుబడులు!
అయితే అజిలిటాస్ అనేది ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ. దీనిని అభిషేక్‌ గంగూలీ ప్రారంభించాడు. అతడు గతంలో ప్యూమా ఇండియా, సౌత్‌ఈస్ట్‌ ఆసియాకు మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్‌గా పని చేశాడు. ఇక అజిలిటాస్‌ కోసం విరాట్ ప్యూమా ఆఫర్‌ చేసిన రూ.300 కోట్ల ఆఫర్​ను సైతం కాదన్నాడని తెలుస్తోంది. అలాగే విరాట్‌ కోహ్లీ గతంలోనే అజిలిటాస్‌లో రూ.40 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.

ప్యూమాతో భారీ అగ్రిమెంట్
కాగా, 2017లో విరాట్ ప్యూమాతో ఎనిమిదేళ్లపాటు అగ్రిమెండ్ చేసుకున్నాడు. ఈ డీల్ విలువ రూ.110 కోట్లు. అప్పట్లో ఇంత భారీ మొత్తంలో ఎండార్స్​మెంట్ చేసిన అతి తక్కువ క్రికెటర్లలో ఒకడిగా విరాట్ నిలిచాడు. ఈ అగ్రిమెంట్ 2025 ఏడాది ప్రారంభంలోనే కంప్లీట్ అయ్యింది. మళ్లీ ఈ బ్రాండ్​తో కొనసాగేందుకు విరాట్ ఆసక్తి చూపించలేదు.

కోహ్లీ సొంత కంపెనీ
తాను ప్యూమాను ప్రమోట్ చేస్తూనే విరాట్ వన్8 (One 8) అనే సొంత బ్రాండ్​ను ప్రారంభించాడు. ఇది స్పోర్ట్స్‌వేర్, ఫుట్​వేర్, దుస్తులు వంటి విభాగాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. అప్పుడు వన్‌8 ఉత్పత్తులు ప్యూమా ద్వారా అందుబాటులో ఉండేవి. ఇప్పుడు కొత్త అగ్రిమెంట్​ ప్రకారం విరాట్, తన సొంతబ్రాండ్‌ వన్‌8 ప్రొడక్ట్స్​ను అజిలిటాస్‌ ద్వారా వినియోగదారులకు చేర్చనున్నాడు. వచ్చే కొన్నేళ్లలోనే వన్‌8ను విరాట్​ గ్లోబల్‌ బ్రాండ్‌గా మార్చాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాడు.

Virat Kohli Brand Endorsement : విరాట్ కోహ్లీ ఇదేకాకుండా మరికొన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్​లకు అంబాసిడర్​గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆడి, MRF టైర్స్, బూస్ట్, బ్లూ స్టార్, మన్యవార్, మింత్రా, రాంగ్ (WRONG), అమెరికన్ టూరిస్టర్, వివో, నాయిస్ బ్రాండ్​లకు విరాట్ అంబాసిడర్​గా ఉన్నాడు.

Virat Instagram Followers : సోషల్ మీడియా ప్లాట్​ఫామ్ ఇన్​స్టాగ్రామ్​లో విరాట్​ను 274 మిలియన్​ మంది ఫాలో అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అత్యధిక మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న అథ్లెట్​లలో విరాట్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్​లో ఫుట్​బాల్ దిగ్గజ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో 668 మిలియన్​ ఫాలోవర్లతో టాప్​ ప్లేస్​లో ఉండగా, లియోనల్ మెస్సీ 510 మిలియన్​తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.

