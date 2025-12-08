కొత్త బ్రాండ్తో విరాట్ కోహ్లీ అగ్రిమెంట్- ఆ కంపెనీతో నయా ఛాప్టర్ షురూ!
కొత్త బ్రాండ్తో విరాట్ అగ్రిమెంట్- రూ.40 కోట్ల పెట్టుబడులు కూడా!
Published : December 8, 2025 at 2:32 PM IST
Virat Kohli New Endorsement : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ విరాట్ కోహ్లీ ఎండార్స్మెంట్లో కొత్త బ్రాండ్తో జర్నీ ప్రారంభించాడు. భారత స్పోర్ట్స్వేర్ కంపెనీ 'అజిలిటాస్' (Agilitas)తో ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నట్లు సోమవారం సోషల్ మీడియాలో ప్రకటించాడు. కాగా, గతంలో సుదీర్ఘ కాలం 'ప్యూమా. ఇండియా' (PUMA) బ్రాండ్తోనే కొనసాగాడు. అయితే ప్యూమాతో 2025 ప్రారంభంలోనే అగ్రిమెంట్ రద్దు చేసుకున్నాడు.
'చూడండి, అజిలిటాస్ ఆఫర్ వచ్చినప్పుడు, ఆ బ్రాండ్ తయారీ సామర్థ్యాలు, తనకు ఉన్న నైపుణ్యం, దీనిలోకి వచ్చే వ్యక్తులు ఎలాంటివారో అన్నింటి గురించి అభిషేక్ గంగూలీ నాకు అర్థమయ్యేలా చెప్పారు. ఇది పెద్ద బ్రాండ్గా ఎదగవచ్చని నేను అనుకున్నాను. నేను కూడా ఇందులో భాగం కావాలని కోరుకున్నాను. దీన్ని మన సొంత వ్యక్తులు రూపొందించారు' అని విరాట్ కోహ్లీ అన్నాడు.
కొత్త కంపెనీలో పెట్టుబడులు!
అయితే అజిలిటాస్ అనేది ఓ స్టార్టప్ కంపెనీ. దీనిని అభిషేక్ గంగూలీ ప్రారంభించాడు. అతడు గతంలో ప్యూమా ఇండియా, సౌత్ఈస్ట్ ఆసియాకు మేనేజింగ్ డైరెక్టర్గా పని చేశాడు. ఇక అజిలిటాస్ కోసం విరాట్ ప్యూమా ఆఫర్ చేసిన రూ.300 కోట్ల ఆఫర్ను సైతం కాదన్నాడని తెలుస్తోంది. అలాగే విరాట్ కోహ్లీ గతంలోనే అజిలిటాస్లో రూ.40 కోట్ల పెట్టుబడులు పెట్టినట్లు తెలుస్తోంది.
Today marks the beginning of an exciting new chapter straight from my heart. A new journey begins for one8 and Agilitas, driven by purpose and ambition. Taking one8 home to Agilitas. pic.twitter.com/mZDoKitq2c— Virat Kohli (@imVkohli) December 8, 2025
ప్యూమాతో భారీ అగ్రిమెంట్
కాగా, 2017లో విరాట్ ప్యూమాతో ఎనిమిదేళ్లపాటు అగ్రిమెండ్ చేసుకున్నాడు. ఈ డీల్ విలువ రూ.110 కోట్లు. అప్పట్లో ఇంత భారీ మొత్తంలో ఎండార్స్మెంట్ చేసిన అతి తక్కువ క్రికెటర్లలో ఒకడిగా విరాట్ నిలిచాడు. ఈ అగ్రిమెంట్ 2025 ఏడాది ప్రారంభంలోనే కంప్లీట్ అయ్యింది. మళ్లీ ఈ బ్రాండ్తో కొనసాగేందుకు విరాట్ ఆసక్తి చూపించలేదు.
కోహ్లీ సొంత కంపెనీ
తాను ప్యూమాను ప్రమోట్ చేస్తూనే విరాట్ వన్8 (One 8) అనే సొంత బ్రాండ్ను ప్రారంభించాడు. ఇది స్పోర్ట్స్వేర్, ఫుట్వేర్, దుస్తులు వంటి విభాగాల్లో కార్యకలాపాలు సాగిస్తోంది. అప్పుడు వన్8 ఉత్పత్తులు ప్యూమా ద్వారా అందుబాటులో ఉండేవి. ఇప్పుడు కొత్త అగ్రిమెంట్ ప్రకారం విరాట్, తన సొంతబ్రాండ్ వన్8 ప్రొడక్ట్స్ను అజిలిటాస్ ద్వారా వినియోగదారులకు చేర్చనున్నాడు. వచ్చే కొన్నేళ్లలోనే వన్8ను విరాట్ గ్లోబల్ బ్రాండ్గా మార్చాలన్న ఆలోచనలో ఉన్నాడు.
Virat Kohli Brand Endorsement : విరాట్ కోహ్లీ ఇదేకాకుండా మరికొన్ని ప్రముఖ బ్రాండ్లకు అంబాసిడర్గా వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఆడి, MRF టైర్స్, బూస్ట్, బ్లూ స్టార్, మన్యవార్, మింత్రా, రాంగ్ (WRONG), అమెరికన్ టూరిస్టర్, వివో, నాయిస్ బ్రాండ్లకు విరాట్ అంబాసిడర్గా ఉన్నాడు.
Virat Instagram Followers : సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్లో విరాట్ను 274 మిలియన్ మంది ఫాలో అవుతున్నారు. ఈ క్రమంలో అత్యధిక మంది ఫాలోవర్లు ఉన్న అథ్లెట్లలో విరాట్ మూడో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ఈ లిస్ట్లో ఫుట్బాల్ దిగ్గజ ప్లేయర్ క్రిస్టియానో రొనాల్డో 668 మిలియన్ ఫాలోవర్లతో టాప్ ప్లేస్లో ఉండగా, లియోనల్ మెస్సీ 510 మిలియన్తో రెండో స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు.
బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్- ఫస్ట్ అండ్ కాస్ట్లీ డీల్- విరాట్, రోహిత్ ఎంత ఛార్జ్ చేస్తున్నారంటే? - Cricketer Brand Endorsement