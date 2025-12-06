రోహిత్ శర్మ సూపర్ రికార్డ్- ఎలైట్ క్లబ్లో సచిన్, ద్రవిడ్ సరసన
సౌతాఫ్రికాతో మూడో వన్డే- అరుదైన ఘనత సాధించిన రోహిత్ శర్మ
Published : December 6, 2025 at 7:13 PM IST
Rohit Sharma Records : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కెరీర్లో మరో ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 20 వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్నాడు. విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో రోహిత్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో భారత క్రికెటర్లలో ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బ్యాటర్గా నిలిచాడు.
2007లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 505 మ్యాచ్లు ఆడాడు. ఇందులో 20000+ పరుగులు చేశాడు. టెస్టుల్లో 4301 పరుగులు, వన్డేల్లో 11489 రన్స్, టీ20ల్లో 4231 పరుగులు ఉన్నాయి. ఓవరాల్గా అంతర్జాతీయ కెరీర్లో 50 శతకాలు నమోదు చేశాడు. ఈ లిస్ట్లో దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ 34,357 పరుగులు (664 మ్యాచ్లు) టాప్లో ఉన్నాడు.
🚨 ROHIT SHARMA COMPLETES 20,000 RUNS IN INTERNATIONAL CRICKET. 🚨 pic.twitter.com/EcVO2JKygl— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) December 6, 2025
అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు సాధించిన క్రికెటర్లు
- సచిన్ తెందూల్కర్ : 34,357 పరుగులు -664 మ్యాచ్లు- 100 సెంచరీలు 164 అర్ధ సెంచరీలు
- విరాట్ కోహ్లీ : 27,910* పరుగులు- 556 మ్యాచ్లు- 84 సెంచరీలు 144 అర్ధ సెంచరీలు
- రాహుల్ ద్రవిడ్ : 24,064 పరుగులు- 504 మ్యాచ్లు - 48 సెంచరీలు 145 అర్ధ సెంచరీలు
- రోహిత్ శర్మ : 20,000* పరుగులు - 505 మ్యాచ్లు - 50 సెంచరీలు 110 అర్ధ సెంచరీలు
- సౌరభ్ గంగూలీ : 18,433 పరుగులు - 421 మ్యాచ్లు - 38 సెంచరీలు 106 అర్ధ సెంచరీలు