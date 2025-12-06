ETV Bharat / sports

రోహిత్ శర్మ సూపర్​ రికార్డ్- ఎలైట్ క్లబ్​లో సచిన్​, ద్రవిడ్ సరసన

సౌతాఫ్రికాతో మూడో వన్డే- అరుదైన ఘనత సాధించిన రోహిత్ శర్మ

Rohit Sharma
Rohit Sharma (Source : Associated Press)
ETV Bharat Sports Team

December 6, 2025

Rohit Sharma Records : టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ రోహిత్ శర్మ కెరీర్​లో మరో ఘనత సాధించాడు. అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో 20 వేల పరుగుల మైలురాయి అందుకున్నాడు. విశాఖపట్టణం వేదికగా సౌతాఫ్రికాతో జరుగుతున్న మూడో వన్డేలో రోహిత్ ఈ ఫీట్ సాధించాడు. దీంతో భారత క్రికెటర్లలో ఈ ఘనత అందుకున్న నాలుగో బ్యాటర్​గా నిలిచాడు.

2007లో అంతర్జాతీయ అరంగేట్రం చేసిన రోహిత్ ఇప్పటిదాకా 505 మ్యాచ్​లు ఆడాడు. ఇందులో 20000+ పరుగులు చేశాడు. టెస్టుల్లో 4301 పరుగులు, వన్డేల్లో 11489 రన్స్, టీ20ల్లో 4231 పరుగులు ఉన్నాయి. ఓవరాల్​గా అంతర్జాతీయ కెరీర్​లో 50 శతకాలు నమోదు చేశాడు. ఈ లిస్ట్​లో దిగ్గజం సచిన్ తెందూల్కర్ 34,357 పరుగులు (664 మ్యాచ్​లు) టాప్​లో ఉన్నాడు.

అంతర్జాతీయ క్రికెట్‌లో భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు సాధించిన క్రికెటర్లు

  • సచిన్ తెందూల్కర్ : 34,357 పరుగులు -664 మ్యాచ్‌లు- 100 సెంచరీలు 164 అర్ధ సెంచరీలు
  • విరాట్ కోహ్లీ : 27,910* పరుగులు- 556 మ్యాచ్‌లు- 84 సెంచరీలు 144 అర్ధ సెంచరీలు
  • రాహుల్ ద్రవిడ్ : 24,064 పరుగులు- 504 మ్యాచ్‌లు - 48 సెంచరీలు 145 అర్ధ సెంచరీలు
  • రోహిత్ శర్మ : 20,000* పరుగులు - 505 మ్యాచ్‌లు - 50 సెంచరీలు 110 అర్ధ సెంచరీలు
  • సౌరభ్ గంగూలీ : 18,433 పరుగులు - 421 మ్యాచ్‌లు - 38 సెంచరీలు 106 అర్ధ సెంచరీలు

