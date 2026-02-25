ETV Bharat / sports

టీమ్ఇండియాలోకి స్టార్ ప్లేయర్ రీ ఎంట్రీ!- సిక్స్​ల వీరుడు వచ్చేస్తున్నాడు

Rinku Singh Come Back : వరల్డ్​కప్​ వదిలి మధ్యలో వెళ్లిన రింకు సింగ్ - రిటర్న్ వచ్చేస్తున్నట్లు కోచ్ ప్రకటన- తదుపరి మ్యాచ్​లో బరిలోకి!

Team India World Cup (Source : Associated Press)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 25, 2026 at 4:00 PM IST

1 Min Read
Rinku Singh Come Back : టీమ్ఇండియా ఫ్యాన్స్​కు గుడ్​న్యూస్. సెన్సేషనల్ బ్యాటర్ రింకు సింగ్ మళ్లీ టీమ్ఇండియా జట్టుతో చేరనున్నాడు. ఫ్యామిలీ ఎమర్జెన్సీ వల్ల మంగళవారం జట్టును వీడిన రింకు బుధవారం సాయంత్రానికి భారత్ శిబిరంలో చేరనున్నట్లు బ్యాటింగ్ కోచ్ షితాన్షు కోటక్ వెల్లడించాడు.

కాగా, తన తండ్రి కంచన్​చంద్ సింగ్​ రీసెంట్​గా అనారోగ్యానికి గురవ్వడంతో మంగళవారం రింకు సింగ్ జట్టును వీడాడు. ఆయనను గ్రేటర్ నోయిడాలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో చేర్పించారు. దీంతో రింకు అత్యవరస పరిస్థితుల్లో వరల్డ్​కప్​ నుంచి మధ్యలోనే వెళ్లాల్సి వచ్చింది.

ఇక సూపర్ 8లో తదుపరి మ్యాచ్​లో రింకు బరిలో దిగే ఛాన్స్ ఉంది. కాగా, గురువారం చెన్నై వేదికగా జింబాబ్వేతో భారత్ తలపడనుంది. సెమీస్​కు చేరాలంటే ఇరుజట్లకు ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గడం తప్పనిసరి!

