IPLకు స్టార్ ప్లేయర్ గుడ్​బై- వేలానికి ముందు షాకింగ్ డెసిషన్

రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన స్టార్ ప్లేయర్

IPL Retirement
IPL Retirement (Source : AFP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 29, 2025 at 7:56 PM IST

1 Min Read
Faf Du Plessis IPL : స్టార్ ప్లేయర్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్​కు 41ఏళ్ల డూప్లెసిస్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. తన రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశాడు. వచ్చే నెలలో జరగనున్న వేలానికి తన పేరు నమోదు చేసుకోలేదని పేర్కొన్నాడు.

2012లో ఐపీఎల్​ అరంగేట్రం చేసిన డూప్లెసిస్ 14 సీజన్లు ఆడాడు. తన ఐపీఎల్ కెరీర్​లో ఆర్సీబీ, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే ఐపీఎల్​కు వీడ్కోలు పలికిన డూప్లెసిస్, పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్​లో మాత్రం కొనసాగనున్నట్లు తెలిపాడు.

