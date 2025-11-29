IPLకు స్టార్ ప్లేయర్ గుడ్బై- వేలానికి ముందు షాకింగ్ డెసిషన్
రిటైర్మెంట్ ఇచ్చేసిన స్టార్ ప్లేయర్
IPL Retirement (Source : AFP)
Published : November 29, 2025 at 7:56 PM IST
Faf Du Plessis IPL : స్టార్ ప్లేయర్ ఫాఫ్ డూప్లెసిస్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నాడు. ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్కు 41ఏళ్ల డూప్లెసిస్ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. తన రిటైర్మెంట్ అనౌన్స్ చేస్తూ సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేశాడు. వచ్చే నెలలో జరగనున్న వేలానికి తన పేరు నమోదు చేసుకోలేదని పేర్కొన్నాడు.
2012లో ఐపీఎల్ అరంగేట్రం చేసిన డూప్లెసిస్ 14 సీజన్లు ఆడాడు. తన ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఆర్సీబీ, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ జట్లకు ప్రాతినిధ్యం వహించాడు. అయితే ఐపీఎల్కు వీడ్కోలు పలికిన డూప్లెసిస్, పాకిస్థాన్ సూపర్ లీగ్లో మాత్రం కొనసాగనున్నట్లు తెలిపాడు.