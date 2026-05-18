IPL: ఆ గ్రౌండ్లోనే ఎక్కువ ఫైనల్ మ్యాచ్లు- హైదరాబాద్లో ఎన్నిసార్లో తెలుసా?
ఐపీఎల్ ఫైనల్ మ్యాచ్ల వేదికలు- నవీముంబయి నుంచి దుబాయ్ దాకా- ఏ స్టేడియంలో ఎక్కువసార్లు టైటిల్ ఫైట్ జరిగిందంటే?
Published : May 18, 2026 at 9:20 AM IST
IPL Final Stadiums : ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఆదరణ కలిగిన క్రికెట్ లీగ్ ఐపీఎల్లో ప్రతి మ్యాచ్ ఒక పండగలాగే సాగుతుంది. అయితే లీగ్ మొత్తానికి హైలెట్గా నిలిచే ఫైనల్ మ్యాచ్ ఏ వేదికపై జరుగుతుంది అనే దానిపై క్రికెట్ ప్రేమికుల్లో ఎప్పుడూ ఒక రకమైన ఆసక్తి ఉంటుంది. వేల సంఖ్యలో తరలివచ్చే ప్రేక్షకులు, మిరుమిట్లు గొలిపే లైట్లు, భారీ కేరింతల మధ్య జరిగే ఆ టైటిల్ పోరును నిర్వహించడం ఏ స్టేడియంకైనా ఒక అరుదైన గౌరవం. ఐపీఎల్ మొదలైనప్పటి నుంచి ఇప్పటివరకు మన దేశంలోని వేర్వేరు నగరాలతో పాటు విదేశాల్లోనూ ఫైనల్స్ జరిగాయి. అయితే కొన్ని గ్రౌండ్స్ మాత్రం పదే పదే ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చి రికార్డులు సృష్టించాయి. అసలు ఏ స్టేడియంలో ఎక్కువసార్లు ఫైనల్ జరిగింది? ఏ ఏ గ్రౌండ్స్ ఈ లిస్ట్లో టాప్లో ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం
అహ్మదాబాద్ రికార్డ్- ఈసారి కూడా అక్కడే!
ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ నిర్వహించడంలో అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం ఇప్పుడు అగ్రస్థానంలో నిలిచింది. ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ స్టేడియంగా పేరున్న ఈ వేదికలో ఇప్పటివరకు మూడుసార్లు (2022, 2023, 2025) ఫైనల్ మ్యాచ్లు జరిగాయి. 2022లో గుజరాత్ టైటిల్ అందుకోగా, 2023లో చెన్నై విజేతగా నిలిచింది. ఇక 2025లో RCB మొదటిసారి ఐపీఎల్ టైటిల్ విన్నర్. అయితే ఇటీవల బీసీసీఐ తీసుకున్న నిర్ణయం ప్రకారం ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ మ్యాచ్ కూడా అహ్మదాబాద్లోనే జరగబోతోంది. నిజానికి ఈ మ్యాచ్ బెంగళూరులో జరగాల్సి ఉన్నా, వేదికను మార్చడంతో అహ్మదాబాద్ ఖాతాలో నాలుగో ఫైనల్ చేరుతోంది. ఈ స్టేడియంలో ఒక లక్షా 32 వేల మంది కూర్చోవచ్చు. ఫైనల్ అంటే టికెట్స్ నిమిషాల్లోనే అమ్ముడవుతాయి.
చెన్నై చెపాక్
తమిళనాడులోని చెన్నై చేపాక్ ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియం ఈ జాబితాలో రెండో స్థానంలో ఉంది. ఇక్కడ ఇప్పటివరకు మూడు సార్లు (2011, 2012, 2024) ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ నిర్వహించారు. విశేషం ఏంటంటే 2011లో ధోనీ సారథ్యంలోని సీఎస్కే ఇక్కడే టైటిల్ గెలుచుకుంది. మిగిలిన రెండు సార్లు (2012, 2024) కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ ఇక్కడ విజేతగా నిలిచింది. చెన్నై ఫ్యాన్స్ మధ్య జరిగే ఈ టైటిల్ పోరు ఎప్పుడూ హోరాహోరీగానే సాగుతుంది. క్రికెట్ చరిత్రలో ఈ స్టేడియానికి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు.
కోల్కతా, బెంగళూరు
కోల్కతాలోని చరిత్రాత్మక ఈడెన్ గార్డెన్స్ రెండు సార్లు (2013, 2015) ఐపీఎల్ ఫైనల్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ఆ రెండు సార్లు ముంబయి ఇండియన్స్ జట్టే విజేతగా నిలవడం విశేషం. మరోవైపు బెంగళూరులోని చిన్నస్వామి స్టేడియంలో కూడా రెండు సార్లు (2014, 2016) ఫైనల్స్ జరిగాయి. ఈ రెండు చోట్లా కేకేఆర్, ఎస్ఆర్హెచ్ జట్లు టైటిల్స్ గెలుచుకున్నాయి. నిజానికి ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్ కూడా బెంగళూరులోనే జరగాల్సి ఉంది, కానీ చివరి నిమిషంలో వేదిక అహ్మదాబాద్కు మారింది. దీంతో బెంగళూరు తన మూడో అవకాశాన్ని తృటిలో కోల్పోయింది.
🚨 News 🚨— IndianPremierLeague (@IPL) May 6, 2026
BCCI Announces #TATAIPL 2026 Playoffs Schedule
Qualifier 1: Dharamshala
Eliminator and Qualifier 2: New Chandigarh
Narendra Modi Stadium, Ahmedabad to Host Grand Finale 🏟️
నవీ ముంబయి, హైదరాబాద్- ఇక్కడ ఎన్నిసార్లంటే?
ఐపీఎల్ చరిత్రలో మొదటి ఫైనల్ మ్యాచ్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియం. 2008తో పాటు 2010లో ఇక్కడ ఫైనల్స్ జరిగాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ మొదటి టైటిల్ను ఇక్కడే అందుకుంది. అలాగే హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా రెండు సార్లు (2017, 2019) ఫైనల్స్ జరిగాయి. ఈ రెండు సార్లు ముంబయి ఇండియన్స్ కేవలం ఒక్క పరుగు తేడాతో మ్యాచ్లు గెలిచి రికార్డు సృష్టించింది. హైదరాబాద్ ఫ్యాన్స్కు ఆ ఫైనల్స్ ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోయే మధుర జ్ఞాపకాలు.
విదేశీ వేదికలు- దుబాయ్ బ్యాక్ టు బ్యాక్!
ఐపీఎల్ కేవలం ఇండియాలోనే కాదు విదేశాల్లో కూడా ఫైనల్స్ జరుపుకుంది. కరోనా సమయంలో 2020, 2021 సీజన్లలో దుబాయ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియం వరుసగా రెండు సార్లు ఫైనల్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చింది. ముంబయి, చెన్నై జట్లు అక్కడ టైటిల్స్ అందుకున్నాయి. అలాగే 2009లో ఐపీఎల్ సౌతాఫ్రికాలో జరిగినప్పుడు జోహన్నెస్బర్గ్లోని వాండరర్స్ స్టేడియంలో ఫైనల్ జరిగింది. డెక్కన్ ఛార్జర్స్ ఆ మ్యాచ్లో విజేతగా నిలిచింది. ఇలా ఐపీఎల్ ఫైనల్స్ దేశ సరిహద్దులు దాటి క్రికెట్ ప్రేమికులను అలరించాయి.
ముంబయి వాంఖడేలో ఒక్కసారే
చాలామంది ముంబయి వాంఖడే స్టేడియంలో ఎక్కువసార్లు ఫైనల్స్ జరిగాయి అని అనుకుంటారు, కానీ ఆశ్చర్యకరంగా ఇక్కడ కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే (2018) ఫైనల్ జరిగింది. ఆ ఏడాది రెండేళ్ల నిషేధం తర్వాత వచ్చిన సీఎస్కే ఇక్కడే టైటిల్ నెగ్గి ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. ఐపీఎల్ మొదటి ఫైనల్కు ముంబయి వేదికైనా అది నవీ ముంబయిలోని డీవై పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగింది. క్రికెట్కు పుట్టినిల్లు లాంటి వాంఖడేలో కేవలం ఒక్క ఫైనల్ మాత్రమే జరగడం గమనార్హం.
ఏదేమైనా అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్ర మోదీ స్టేడియం ఐపీఎల్ ఫైనల్స్కు ఫేవరెట్ వెన్యూగా మారిపోయింది. స్టేడియం కెపాసిటీ, ఆధునిక వసతులు బీసీసీఐని ఇటువైపు మొగ్గు చూపేలా చేస్తున్నాయి. భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే స్టేడియం మరిన్ని ఫైనల్స్కు ఆతిథ్యం ఇచ్చే అవకాశం ఉంది. మే 31 జరగబోయే ఐపీఎల్ 2026 ఫైనల్లో ఏ జట్టు విజేతగా నిలుస్తుందో వేచి చూడాలి.
