చరిత్ర సృష్టించిన నిస్సంక- శ్రీలంక భారీ విజయం- చిత్తు చిత్తుగా ఓడిన ఆసీస్
T20 World Cup : ఆస్ట్రేలియాను చిత్తుగా ఓడించిన శ్రీలంక- వరుసగా మూడో విజయంతో సూపర్ 8కు దూసుకెళ్లిన ఆతిథ్య జట్టు
Published : February 16, 2026 at 10:33 PM IST
SL vs Aus T20 World Cup : శ్రీలంక అదరగొట్టింది. ఆల్రౌండ్ ప్రదర్శనతో ఆస్ట్రేలియాను మట్టికరిపించింది. అదిరే ఆటతీరుతో దూసుకుపోతున్న లంక ఈ టోర్నీలో వరుసగా మూడో విజయం నమోదు చేసింది. సోమవారం పల్లెకెలె స్టేడియంలో ఆసీస్ నిర్దేశించిన 182 పరుగుల టార్గెట్ను 18 ఓవర్లలో 2 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. పాథుమ్ నిస్సంక (100* పరుగులు, 52 బంతుల్లో) శతకంతో మెరిశాడు. కుశాల్ మెండిస్ (51 పరుగులు) రాణించాడు. ఆసీస్ బౌలర్లలో మార్కస్ స్టాయినిస్ రెండు వికెట్లు పడగొట్టాడు.
నిస్సంక ధనాధన్ ఇన్నింగ్స్
182 భారీ ఛేదనలో లంకకు రెండో ఓవర్లోనే గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఓపెనర్ కుశాల్ పెరీర (1)ను స్టాయినిస్ ఔట్ చేశాడు. అయితే ఆ ఆనందం ఆసీస్కు ఎంతోసేపు నిలవలేదు. వన్డౌన్లో వచ్చిన మెండిస్తో కలిసి నిస్సంక రెచ్చిపోయాడు. ఎడాపెడా బౌండరీలు బాదుతూ స్కోర్ బోర్డును ఈ ఇద్దరు పరుగులు పెట్టించారు. ఈ క్రమంలోనే ఇద్దరూ హాఫ్ సెంచరీ మార్క్ అందుకున్నారు. అయితే అర్థ శతకం తర్వాత మెండిస్ 12.2 ఓవర్ వద్ద స్టాయినిస్ బౌలింగ్లో ఔటయ్యాడు. దీంతో రెండో వికెట్కు 97 పరుగులు భాగస్వామ్యానికి తెరపడింది.
అప్పటికి లంక స్కోరు 105 పరుగులు. ఆ తర్వాత జోరును నిస్సంక కొనసాగించాడు. స్టేడియంలో అన్ని వైపులా షాట్లు బాదుతూ రన్రేట్ పదికి తగ్గకుండా చూసుకున్నాడు. నిస్సంక విజృంభనతో చాలాసేపు ముందే ఆసీస్ ఓటమి ఖరారైపోయింది. ఇదే జోరులో నిస్సంక శతకం పూర్తి చేశాడు. అతడికి తోడు మరోవైపు పవన్ రత్నాయకే (28 పరుగులు, 15 బంతుల్లో) కూడా మెరుపులు మెరిపించడంతో లంక పని ఈజీ అయిపోయింది.
A statement victory for Sri Lanka! 🎯🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
They march into the Super 8 with absolute authority joining India, West Indies, England & South Africa. 🙌
Up next 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM pic.twitter.com/zndFJEuxNH
తొలి బ్యాటర్గా రికార్డ్
ఈ టోర్నీలో నిస్సంకదే తొలి సెంచరీ కావడం విశేషం. అలాగే టీ20 వరల్డ్కప్ హిస్టరీలో ఆస్ట్రేలియాపై సెంచరీ సాధించిన తొలి క్రికెటర్గా చరిత్ర సృష్టించాడు. 2007 నుంచి పొట్టి కప్పు టోర్నీల్లో ఏ బ్యాటర్ కూడా ఇప్పటిదాకా ఆసీస్పై సెంచరీ నమోదు చేయలేదు. 2014లో పాక్ బ్యాటర్ ఉమర్ అక్మల్ బాదిన 94 పరుగులే ఈ మ్యాచ్కు ముందు దాకా అత్యధికం. 2024లో టీమ్ఇండియా స్టార్ రోహిత్ శర్మ (92 పరుగులు) రెండో అత్యధికం. తాజా మ్యాచ్లో శతకంతో నిస్సంక సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు.
PATHUM NISSANKA, remember the name! 💯🙌— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
✅ First-ever 💯 of this World Cup
✅ First-ever 💯 against AUS in ICC Men's T20 WC
Up next 👉 ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM pic.twitter.com/gR7ZeqMNF3
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన ఆసీస్ 20 ఓవర్లలో 181 పరుగులకు ఆలౌటైంది. ఓపెనర్లు మిచెల్ మార్ష్ (54 పరుగులు), ట్రావిస్ హెడ్ (56 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో రాణించారు. జోష్ ఇంగ్లిష్ (27 పరుగులు), గ్లెన్ మ్యాక్స్వెల్ (22 పరుగులు) ఆకట్టుకోలేకపోయారు. గ్రీన్ (3), టిమ్ డేవిడ్ (6), స్టాయినిస్ (4), కొనొలి (3) విఫలమయ్యారు. అయితే ఆసీస్కు దగ్గిన ఆరంభానికి ఇది చాలా తక్కువ స్కోరు! చివరి 10 ఓవర్లలో లంక బౌలర్లు విజృంభించి ఆసీస్ను కట్టడి చేశారు. ఇక శ్రీలంక బౌలర్లలో డాసున్ షనక 3, దుష్మంత చమీర 2, మహీష్ తక్షణ, దునిత్ వెల్లలగే, కమిందు మెండిస్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
The first century of the ICC Men’s #T20WorldCup 2026! 💪— Star Sports (@StarSportsIndia) February 16, 2026
The first-ever ICC Men's T20 World Cup hundred vs Australia! 🔥
A masterful chase to clinch the win. Take a bow, Pathum Nissanka! ⚡🏏
ICC Men’s #T20WorldCup | #NZvCAN | TUE, 17 FEB, 10:30 AM onwards pic.twitter.com/ZJFOmRPH2R
ఆసీస్కు ఇక కష్టమే!
ఈ విజయంతో గ్రూప్ బీ నుంచి శ్రీలంక సూపర్ 8కు అర్హత సాధించింది. కానీ, ఆసీస్ పరిస్థితి మాత్రం అయోమయంగా మారింది. ఇప్పటిదాకా ఆసీస్ ఈ టోర్నీలో మూడు మ్యాచ్లు ఆడగా కేవలం ఒకదాంట్లో (ఐర్లాండ్)నే నెగ్గింది. గత మ్యాచ్లో జింబాబ్వేపై అనూహ్యంగా ఓడిన ఆసీస్, లంకతోనూ పరాజయం పాలైంది. ఇక గ్రూప్ దశలో చివరి మ్యాచ్ ఒమన్తో ఆడనుంది. ఈ మ్యాచ్ ఫిబ్రవరి 20న ఉంది. కానీ ఈ గ్రూప్లో జింబాబ్వే ఇంకా రెండు మ్యాచ్లు ఆడాల్సి ఉంది. ఇందులో ఒక్కదాంట్లో నెగ్గినా, ఆసీస్ ఇంటిబాట పట్టాల్సిందే!
పోరాడి ఓడిన ఇటలీ- ఇంగ్లాండ్ను వణికించిన బెన్ మనెంటి
అజ్మతుల్లా ఆల్రౌండ్ షో- ఎట్టకేలకు బోణీ కొట్టిన అఫ్గానిస్థాన్