బాత్రూంలో స్నానం చేస్తున్న మహిళ వీడియోలు రికార్డు!- ఇద్దరు క్రికెటర్లు అరెస్టు ఉలిక్కిపడ్డ క్రికెట్ ప్రపంచం!

శ్రీలంక క్రికెల్లో కలకలం- బాత్రూంలో స్నానం చేస్తున్న మహిళ వీడియోలు రికార్డు చేసినట్లు ఆరోపణలు- క్రికెటర్లు అరెస్టు
Published : May 1, 2026 at 12:48 PM IST
Srilankan Cricketers Arrested : శ్రీలంక క్రికెట్లో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన వెలుగుచూసింది. శ్రీలంక అండర్-19 క్రికెట్ జట్టుకు చెందిన ఇద్దరు ఆటగాళ్లు, హోటల్ బాత్రూమ్లో స్నానం చేస్తున్న మహిళలను రహస్యంగా చిత్రీకరించిన ఆరోపణలపై అరెస్టు అయ్యారు. ఈ ఇద్దరినీ అలుత్కడే మేజిస్ట్రేట్ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. అయితే కోర్టులో వారికి వ్యక్తిగత బెయిల్ మంజూరైంది. ఒక్కో ఆటగాడికి 5లక్షల శ్రీలంక రూపాయల (సుమారు 1,564 అమెరికన్ డాలర్లు) వ్యక్తిగత పూచికత్తుపై బెయిల్ లభించింది. ఈ కేసు తదుపరి విచారణను మే 25కు కోర్టు వాయిదా వేసింది. అయితే, శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు (SLC) మాత్రం ఈ ఇద్దరు ఆటగాళ్లపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి క్రమశిక్షణా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు చెప్పలేదు.
పోలీసుల వివరాల ప్రకారం, శ్రీలంక అండర్-19 జట్టు బస చేస్తున్న కొలంబోలోని నరహెన్పిట ప్రాంతంలోని ఓ హోటల్లో ఈ ఘటన జరిగింది. ఈ ఇద్దరు యువ క్రికెటర్లు జట్టుతో పాటే అదే హోటల్లో బస చేస్తున్నారు. అయితే తాము బాత్రూంలో ఉన్నప్పుడు వీడియోలు తీశారంటూ బాధిత మహిళలు ఆరోపించారు. ఫిర్యాదు అందుకున్న నరహెన్పిట పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి విచారించగా, యువ క్రికెటర్లు వీడియోలు తీసి ఆన్లైన్లో షేర్ చేసినట్లు గుర్తించారు. ఈ ఘటన శ్రీలంక క్రికెట్ వర్గాల్లో తీవ్ర కలకలం రేపింది. అయితే, ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న ఆటగాళ్ల పేర్లను అధికారులు ఇంకా వెల్లడించలేదు.