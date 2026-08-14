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క్రికెటర్ల దాడిలో శ్రీలంక కోచ్ కన్నుమూత!- తొలి టెస్టుకు ముందు తీవ్ర విషాదం

సిబ్బందితో క్రికెటర్లకు గొడవ- ఆపేందుకు వెళ్లిన కోచ్​పైన దాడి చేసిన ఆటగాళ్లు- చికిత్స పొందతూ కన్నుమూసిన కోచ్

Sri Lankan Coach Passed Away
శ్రీలంక కోచ్ కన్నుమూత (Source : Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2026 at 10:04 AM IST

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Sri Lankan Coach Passed Away : శ్రీలంక క్రికెట్ వర్గాల్లో దిగ్భ్రాంతికర ఘటన జరిగింది. కొలంబోలోని ఓ క్రికెట్ క్లబ్‌లో లోకల్ మ్యాచ్ సందర్భంగా ఆటగాళ్లతో జరిగిన వాగ్వాదంలో కోచ్ సమిత్ ఫెర్నాండో మృతిచెందారు. ఆట మధ్యలో మంచినీళ్లు తాగే విషయంలో ఇద్దరు ఆటగాళ్ల మధ్య వివాదం తలెత్తింది. ఈ వివాదంలో ఫెర్నాండో జోక్యం చేసుకోవడంతో అతడిపై క్రికెటర్లు దాడి చేశారు. దీంతో ఆయన తీవ్ర గాయలపాలయ్యారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరణించారు. ఈనెల 08న జరిగిన ఈ ఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.

ఇదీ జరిగింది!
కొలంబోలో బ్లూమ్‌ఫీల్డ్ క్రికెట్ అండ్ అథ్లెటిక్ క్లబ్‌లో ఆగస్టు 8న అండర్ 17 ఆటగాళ్ల మధ్య ప్రాక్టీస్ మ్యాచ్ జరిగింది. ఇందులో యువ క్రికెటర్లు ఆడుతున్నారు. అయితే మ్యచ్ మధ్యలో దాహం వేయడంతో మైదానంలో ఉన్న కుళాయి దగ్గరకు వెళ్లారు. కానీ, నీటి సరఫరా నిలిచిపోవడంతో కుళాయి నుంచి నీరు రాలేదు. ఈ విషయమై అసహనానికి గురైన యువ ఆటగాళ్లు, గ్రౌండ్ సిబ్బందితో వాగ్వాదానికి దిగారు.

అయితే పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు 62ఏళ్ల సీనియర్ కోచ్ ఫెర్నాండో గొడవను ఆపేందుకు మధ్యలోకి వెళ్లారు. కుర్రాళ్లకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేశారు. కానీ, యువ ఆటగాళ్లు ఫెర్నాండోతో సైతం గొడవకు దిగారు. ఈ క్రమంలో 17ఏళ్ల ఓ యువ క్రికెటర్​ కోచ్ ఫెర్నాండోపై విచక్షణారహితంగా దాడికి దిగాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాలపాలైన ఫెర్నాండో అక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. వెంటనే ఆయనను కొలంబో ఓ ఆస్పత్రికి తరలించారు. అక్కడ ఐసీయూలో చికిత్స పొందుతూ ఆగస్టు 11న ఫెర్నాండో తుదిశ్వాస విడిచారు. గురువారం అతడి అంత్యక్రియలు పూర్తయినట్లు తెలిసింది. అయితే ఫెర్నాండోకు ముందు నుంచే గుండె సంబంధిత సమస్యలు ఉన్నాయని సమాచారం.

కేసు నమోదు- రిమాండ్​కు మైనర్ క్రికెటర్
అయితే ఈ ఘటనపై కేసు నమోదు చేసుకున్న కొలంబో పోలీసులు ఆగస్టు 10న కోచ్​పై దాడి చేసిన యువ క్రికెటర్​ను అరెస్టు చేశారు. అతడిని ఆగస్టు 11న కొలంబో కోర్టులో హాజరుపర్చగా, కోర్టు ఆ క్రికెటర్​కు ఆగస్టు 17 వరకు అతడిని జువైనల్ హోమ్‌లో ఉంచాలని న్యాయమూర్తి ఆదేశించారు. అలాగే ఈ ఘటనలో ప్రమేయం ఉన్న ఇతర ఆటగాళ్లను కూడా పోలీసులు విచారిస్తున్నారు.

ప్రముఖ క్రికెటర్లకు కోచింగ్ ఇచ్చిన ఫెర్నాండో!
62ఏళ్ల ఫెర్నాండోకు కోచింగ్​లో సుదీర్ఘ అనుభవం ఉంది. ఆయన శిక్షణలో ఎంతోమంది క్రికెటర్లు రాటుదేలారు. ఆయన మొరటువాలోని ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ కాలేజీలో మాజీ క్రికెట్ కోచ్‌గానూ పనిచేశారు. శ్రీలంక మాజీ కెప్టెన్ కుశాల్ మెండిస్‌తో సహా అనేక మంది ఆటగాళ్లకు శిక్షణ ఇచ్చారు. కోచింగ్‌తో పాటు, ఫెర్నాండో పిచ్ క్యూరేటర్‌గా కూడా పనిచేశారు.

కాగా, శనివారం భారత్- శ్రీలంక మధ్య తొలి టెస్టు మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ మ్యాచ్​కు ముందు ఇలాంటి ఘటన జరగడం లంక క్రికెట్ వర్గాలను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేస్తోంది.

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