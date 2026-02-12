శ్రీలంక ఆల్రౌండ్ షో- ఒమన్పై 105 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం
టీ20 వరల్డ్కప్- ఒమన్పై శ్రీలంక భారీ విజయం- రాణించిన కుశాల్ మెండిస్, పవన్ రత్నాయకే, డాసున్ శనక
Published : February 12, 2026 at 2:30 PM IST
SL vs Oman T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్కప్లో శ్రీలంక వరుసగా రెండో విజయం నమోదు చేసింది. కొలంబో వేదికగా ఒమన్తో గురువారం జరిగిన మ్యాచ్లో 105 పరుగుల భారీ తేడాతో నెగ్గింది. లంక నిర్దేశించిన 226 పరుగుల ఛేదనలో ఒమన్ తేలిపోయింది. లంక బౌలర్లు విజృభించడంతో 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 120 పరుగులే చేయగలిగింది. దుష్మంత చమీర, మహీష్ తీక్షణ చెరో 2, దునిత్ వెల్లలాగే, డాసున్ హేమంత, కామిందు మెండిస్ తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
భారీ లక్ష్య ఛేదనలో ఒమన్ పవర్ ప్లే లోనే ఒమన్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఆమిర్ ఖలీమ్ (6 పరుగులు), జితేందర్ సింగ్ (1 పరుగు), హమ్మద్ మీర్జా (9 పరుగులు) స్వల్ప స్కోర్లకే పెవిలియన్ చేరారు. అప్పుడు క్రీజులోకి వచ్చిన మహ్మద్ నదీమ్, వాసిమ్తో కలిసి వికెట్ల పతనాన్ని కాసేపు అడ్డుకున్నాడు. ఈ ఇద్దరూ నాలుగో వికెట్కు 42 పరుగులు జోడించారు. అయితే 11.5 వద్ద వాసిమ్ను తీక్షణ ఔట్ చేశాడు. ఆ తర్వాతి ఓవర్లో తొలి బంతికే వినాయక్ శుక్లా (1 పరుగు) ఔట్ అయ్యాడు.
ఇక ఒమన్లో నదీమ్ ఒక్కడే హాఫ్ సెంచరీతో రాణించాడు. కానీ, నదీమ్ కావాల్సినంత వేగాంగా పరుగులు చేయలేదు. అతడు ఈ ఇన్నింగ్స్లో 56 బంతులు ఆడినప్పటికీ చేసింది 53 పరుగులే. ఇందులో మూడు ఫోర్లు, ఒక సిక్స్ ఉన్నాయి. వాసిమ్ అలీ (27 పరుగులు) ఫర్వాలేదనిపించాడు. ఈ ఇద్దరు మినహా మిగిలిన బ్యాటర్లెవరూ రెండంకెల స్కోర్ చేయలేదు. చివర్లో వికెట్లు పడుతున్న నదీమ్ క్రీజులో నిలబడి తమ జట్టును ఆలౌట్ గండం నుంచి తప్పించాడు.
Dasun Shanaka is putting on a show! A blistering half-century off just 19 balls to take the game away from Oman! 🔥🏏#LionsRoar #SriLankaCricket #DasunShanaka #SLvOMA pic.twitter.com/wTiQyfQ0Yp— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) February 12, 2026
రికార్డ్ విజయం
కాగా, టీ20ల్లో పరుగులు పరంగా ఇది శ్రీలంకకు రెండో అతిపెద్ద విజయం. 2007 వరల్డ్కప్లో కెన్యాపై 172 పరుగుల భారీ తేడాతో లంక నెగ్గింది. పరుగుల పరంగా లంక జట్టుకు ఇదే భారీ విజయం. అటు ఒమన్కు ఇదే అతి ఘోర ఓటమి. పొట్టి ఫార్మాట్లో 100కు పైగా పరుగుల తేడాతో ఒడిపోవడం ఇదే తొలిసారి. గతంలో ఒమన్ 2025 ఆసియా కప్లో పాక్పై 93 రన్స్తో ఓడింది.
T20 ప్రపంచ కప్లలో ఒమన్ తరపున 50+ స్కోర్లు చేసిన బ్యాటర్లు
- 73* - జితేందర్ సింగ్ vs పపువా న్యూగిని, 2021
- 54 - ప్రతీక్ అఠవాలే vs స్కాట్లాండ్, 2024
- 53* - మహ్మద్ నదీమ్ vs శ్రీలంక, 2026*
- 50* - అకిబ్ ఇలియాస్ vs పపువా న్యూగిని, 2021
అంతకుముందు బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్ల నష్టానికి 225 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. శ్రీలంక బ్యాటర్లలో కుశాల్ మెండిస్ (61 పరుగులు, 45 బంతుల్లో), పవన్ రత్నాయకే (60 పరుగులు, 28 బంతుల్లో; 8x4, 1x6), డాసున్ శనక (50 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలతో అదరగొట్టారు. ఒమన్ బౌలర్లలో జితేన్ రామ్నంది 2, సఫ్యాన్ మహ్మద్, జయ్ ఒడెడ్ర తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు.
టీ20ల్లో శ్రీలంకకు పరుగుల పరంగా భారీ విజయాలు
- 172 పరుగులు vs కెన్యా, జోహెన్నస్బర్గ్, 2007 (వరల్డ్కప్)
- 105 పరుగులు vs ఒమన్, పల్లెకెలె, 2026 WC* (వరల్డ్కప్)
- 83 పరుగులు vs నెదర్లాండ్స్, గ్రోస్ ఐలెట్, 2024 WC (వరల్డ్కప్)
- 82 పరుగులు vs జింబాబ్వే, హంబన్టోటా, 2012 WC (వరల్డ్కప్)
ఈ టోర్నీలో లంకకు ఇది వరుసగా రెండో విజయం. తొలుత ఐర్లాండ్పై గెలిచిన లంక, తాజాగా ఒమన్పై విక్టరీ కొట్టింది. దీంతో గ్రూప్ బీలో 4 పాయింట్లతో టాప్లో ఉంది. ఇక శ్రీలంక తదుపరి మ్యాచ్లో ఆస్ట్రేలియా (ఫిబ్రవరి 16), జింబాబ్వే (ఫిబ్రవరి 19) ఆడాల్సి ఉంది.
