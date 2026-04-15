SRHలోకి ఫారిన్ బౌలర్ ఎంట్రీ - ఆ ఇద్దరితో కలిస్తే ఇక విధ్వంసమే!
ఐపీఎల్ 2026- సన్రైజర్స్ జట్టులో చేరిన శ్రీలంక పేసర్- వీడియో వైరల్
Published : April 15, 2026 at 5:34 PM IST
SRH Replacement IPL 2026 : సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ఫ్యాన్స్కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఇంగ్లాండ్ పేసర్ బ్రైడన్ కార్స్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న శ్రీలంక బౌలర్ దిల్షాన్ మధుశంక సన్రైజర్స్ శిబిరంలో చేరాడు. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్లో ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. 'కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం- దిల్షాన్ నీకు సన్రైజర్స్లోకి స్వాగతం' అని పోస్టుకు రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్లో ఉన్నారు. రీసెంట్గా రాజస్థాన్తో మ్యాచ్లో యువ పేసర్లు సకిబ్, ప్రఫుల్ సత్తా చాటారు. ఇప్పుడు వీళ్లతోపాటు జట్టులోకి మధుశంక రావడంతో పేస్ బలం పెరగనుంది.
కాగా, మినీ వేలంలో రూ.1 కోటికి దక్కించుకున్న బ్రైడన్ కార్స్ ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు నెట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా గాయపడ్డాడు. అతడి చేతికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో కార్స్ సీజన్ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో మధుశంకను తీసుకోనున్నట్లు సన్రైజర్స్ మేనేజ్మెంట్ రీసెంట్గా ప్రకటించగా, తాజాగా అతడు జట్టుతో చేరిపోయాడు. కాగా, మధుశంకను ఆరెంజ్ ఆర్మీ రూ.75 లక్షలకు తీసుకుంది. 25ఏళ్ల మధుశంక 2022లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 19 టీ20ల్లో 20 వికెట్లు, 28 వన్డేల్లో 50 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వన్డేల్లో ఒక 5 వికెట్లు, రెండు నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. ఇక మధుశంక ఐపీఎల్ ఆడడం ఇదే సీజన్ కానుంది.
A new chapter begins 🥳— SunRisers Hyderabad (@SunRisers) April 15, 2026
Welcome home, Dilshan 🧡 pic.twitter.com/em5vtFI6CJ