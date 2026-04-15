SRHలోకి ఫారిన్ బౌలర్ ఎంట్రీ - ఆ ఇద్దరితో కలిస్తే ఇక విధ్వంసమే!

ఐపీఎల్ 2026- సన్​రైజర్స్ జట్టులో చేరిన శ్రీలంక పేసర్- వీడియో వైరల్

SRH Replacement IPL 2026
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 5:34 PM IST

SRH Replacement IPL 2026 : సన్​రైజర్స్ హైదరాబాద్​ ఫ్యాన్స్​కు కిక్కిచ్చే న్యూస్. ఇంగ్లాండ్ పేసర్ బ్రైడన్ కార్స్ స్థానాన్ని భర్తీ చేయనున్న శ్రీలంక బౌలర్ దిల్షాన్ మధుశంక సన్​రైజర్స్ శిబిరంలో చేరాడు. ఈ మేరకు ఫ్రాంచైజీ ఎక్స్​లో ఓ వీడియో షేర్ చేసింది. 'కొత్త అధ్యాయం ప్రారంభం- దిల్షాన్ నీకు సన్​రైజర్స్​లోకి స్వాగతం' అని పోస్టుకు రాసుకొచ్చింది. దీంతో ఫ్యాన్స్ ఫుల్ జోష్​లో ఉన్నారు. రీసెంట్​గా రాజస్థాన్​తో మ్యాచ్​లో యువ పేసర్లు సకిబ్, ప్రఫుల్ సత్తా చాటారు. ఇప్పుడు వీళ్లతోపాటు జట్టులోకి మధుశంక రావడంతో పేస్ బలం పెరగనుంది.

కాగా, మినీ వేలంలో రూ.1 కోటికి దక్కించుకున్న బ్రైడన్ కార్స్ ఈ సీజన్ ప్రారంభానికి ముందు నెట్స్​లో ప్రాక్టీస్ చేస్తుండగా గాయపడ్డాడు. అతడి చేతికి తీవ్ర గాయమైంది. దీంతో కార్స్ సీజన్​ మొత్తానికి దూరమయ్యాడు. అతడి స్థానంలో మధుశంకను తీసుకోనున్నట్లు సన్​రైజర్స్ మేనేజ్​మెంట్ రీసెంట్​గా ప్రకటించగా, తాజాగా అతడు జట్టుతో చేరిపోయాడు. కాగా, మధుశంకను ఆరెంజ్ ఆర్మీ రూ.75 లక్షలకు తీసుకుంది. 25ఏళ్ల మధుశంక 2022లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇప్పటిదాకా 19 టీ20ల్లో 20 వికెట్లు, 28 వన్డేల్లో 50 వికెట్లు పడగొట్టాడు. వన్డేల్లో ఒక 5 వికెట్లు, రెండు నాలుగు వికెట్ల ప్రదర్శన ఉంది. ఇక మధుశంక ఐపీఎల్ ఆడడం ఇదే సీజన్​ కానుంది.

