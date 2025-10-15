ETV Bharat / sports

భారత్​కు బంపర్​ ఆఫర్​!- ఆ మ్యాచ్ రద్దు టీమ్ఇండియాకు కొలిసొస్తుందా?

వర్షానికి శ్రీలంక-న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్ రద్దు- టీమ్‌ఇండియాకు లాభం!

SriLanka Newzealand Match
SriLanka Newzealand Match (AP)
By ETV Bharat Sports Team

Published : October 15, 2025 at 1:54 PM IST

Updated : October 15, 2025 at 2:01 PM IST

SL vs NZ Womens 2025 : మహిళల ప్రపంచకప్‌ 2025లో శ్రీలంక- న్యూజిలాండ్ మధ్య మంగళవారం జరిగాల్సిన మ్యాచ్ వర్షం కారణంగా రద్దైంది. శ్రీలంక ఇన్నింగ్స్ ముగిసిన వెంటనే వర్షం కురవడంతో న్యూజిలాండ్ బ్యాటింగ్‌ చేయలేకపోయింది. దీంతో మ్యాచ్​ను రద్దు చేస్తున్నట్లు అంపైర్లు ప్రకటన చేశారు. ఇక ఇరు జట్లు తలా ఒక పాయింట్‌తో సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది. అయితే ఈ మ్యాచ్ రద్దు అవ్వడం టీమ్ఇండియాకు కలిసొచ్చింది. అదెలాగంటే?

వాళ్లకు భారీ దెబ్బ
తొలుత బ్యాటింగ్ చేసిన శ్రీలంక జట్టు 6 వికెట్ల నష్టానికి 258 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోర్ సాధించింది. అయితే లంక ఇన్నింగ్స్ అనంతరం న్యూజిలాండ్ ఛేజింగ్ ప్రారంభించేలోపే స్టేడియంలో మళ్లీ వర్షం కురవడంతో మ్యాచ్​కు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. దీంతో మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అయ్యింది. ఇక ఈ మ్యాచ్ రద్దవడంతో శ్రీలంక 2 పాయింట్లతో పట్టికలో ఏడో స్థానంలో ఉంది. ఇప్పటిదాకా శ్రీలంక గెలుపు నమోదు చేయలేదు. నాలుగు మ్యాచ్‌ల్లో రెండు ఓడగా, ఇంకా రెండు మ్యాచ్​లు రద్దు అయ్యాయి. మరోవైపు న్యూజిలాండ్ 3 పాయింట్లతో ఐదో స్థానంలో కొనసాగుతోంది. అయితే ఈ మ్యాచ్ రద్దు అవ్వడం ఈ రెండు జట్లకు భారీ దెబ్బకొట్టినట్లైంది.

భారత్​కు లాభం!
అయితే టోర్నీలో ప్రస్తుతం భారత్- కివీస్​ మధ్య సెమీస్ రేసు రసవత్తరంగా ఉంది. తాజాగా మ్యాచ్ క్యాన్సిల్ అవ్వడంతో శ్రీలంకకు సెమీఫైనల్ అవకాశాలు కష్టమయ్యాయి. మరోవైపు కివీస్​ కూడా సెమీస్ ఛాన్స్​లు సంక్లిష్టం చేసుకుంది. ఇది భారత్​కు ఒక రకంగా మంచి అవకాశం. టీమ్ఇండియా తమ తదుపరి మ్యాచ్​ల్లో అన్నింట్లో నెగ్గితే 10 పాయింట్లు వస్తాయి. ఒకవేళ కివీస్ ఇకపై ఆడే 3 మ్యాచ్​ల్లో విజయం సాధిస్తే 9 పాయింట్లే అవుతాయి. ఇక్కడ మరో ఇంట్రెస్టింగ్ ఏటంటే? భారత్- కివీస్ మధ్య కూడా ఒక మ్యాచ్ ఉంది. ఈ మ్యాచ్​లో నెగ్గిన వాళ్లకు సెమీ ఫైనల్​కు చేరుకునే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉంటాయి.

నిలక్షి మెరుపులు
ఈ మ్యాచ్‌లో శ్రీలంక బ్యాటింగ్‌ ఎంచుకొని నిలక్షి డి సిల్వా (55 పరుగులు నాటౌట్‌, 28 బంతుల్లో) మెరుపులు మెరిపించింది. కేవలం 26 బంతుల్లోనే 50 పరుగులు మార్క్ అందుకుంది. ఈ క్రమంలో వరల్డ్​కప్ టోర్నమెంట్‌లో వేగవంతమైన అర్ధశతకం సాధించింది. ఇందులో 7 ఫోర్లు, ఒక సిక్స్‌ ఉన్నాయి. కెప్టెన్‌ చమరి అటపట్టు (53 పరుగులు) అర్ధశతకం సాధించింది. దీంతో 6 వికెట్లకు లంక 258 పరుగులు చేసింది.

బ్యాటింగ్‌ ఆర్డర్‌లో వ్యూహాత్మక మార్పు
కెప్టెన్‌ అటపట్టు, యువ బ్యాటర్‌ విశ్మీ గుణరత్నె (42)తో కలిసి 101 పరుగుల భాగస్వామ్యం నిర్మించింది. హసిని పెరెరా కూడా 44 పరుగులతో జట్టుకు మద్దతు ఇచ్చింది. ఇన్నింగ్స్‌ ఆరంభంలోనే అటాపట్టు అద్భుతమైన కవర్‌ డ్రైవ్‌తో ప్రారంభించి తన ధోరణి స్పష్టంచేసింది. తొలి విజయానికై ఎదురుచూస్తున్న శ్రీలంక టాప్‌ఆర్డర్‌లో వ్యూహాత్మక మార్పు చేసింది. 20 ఏళ్ల గుణరత్నెను కెప్టెన్‌తో కలిసి ఓపెనింగ్‌కు పంపింది, ఆ నిర్ణయం విజయవంతమైంది.

Last Updated : October 15, 2025 at 2:01 PM IST

