పోరాడుతున్న లంక - భారత్పై 16 రన్ లీడ్లో - నాలుగో రోజు ఆట కంప్లీట్
రెండో ఇన్నింగ్స్లో పోరాడుతున్న శ్రీలంక - 16 పరుగుల లీడ్లో ఆతిథ్య జట్టు - ఐదో రోజు ఆట కీలకం
భారత్ - శ్రీలంక టెస్టు (Source : AP News)
Published : August 26, 2026 at 5:24 PM IST
Ind vs SL 2026 : కొలంబో టెస్టులో నాలుగో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి శ్రీలంక రెండో ఇన్నింగ్స్ (ఫాలోఆన్)లో 229-6 స్కోర్తో ఉంది. క్రీజులో కేషర నువంత (3), సొనాల్ దినుష (7) ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్పై శ్రీలంక 16 పరుగులు స్వల్ప లీడ్లో కొనసాగుతోంది. ఈ ఇన్నింగ్స్లో భారత బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 2, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహ్మద్ సిరాజ్, సారాంశ్ జైన్, రవీంద్ర జడేజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఇక ఐదో రోజు ఆట కీలకం కానుంది. లంకను వీలైనంత త్వరగా ఆలౌట్ చేసి టార్గెట్ను టీమ్ఇండియా ఛేదించాలని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.