ETV Bharat / sports

పోరాడుతున్న లంక - భారత్​పై 16 రన్​ లీడ్​లో - నాలుగో రోజు ఆట కంప్లీట్

రెండో ఇన్నింగ్స్​లో పోరాడుతున్న శ్రీలంక - 16 పరుగుల లీడ్​లో ఆతిథ్య జట్టు - ఐదో రోజు ఆట కీలకం

Sri Lanka vs India
భారత్ - శ్రీలంక టెస్టు (Source : AP News)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 26, 2026 at 5:24 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

Ind vs SL 2026 : కొలంబో టెస్టులో నాలుగో రోజు ఆట ముగిసింది. ఆట ముగిసే సమయానికి శ్రీలంక రెండో ఇన్నింగ్స్​ (ఫాలోఆన్​)లో 229-6 స్కోర్​తో ఉంది. క్రీజులో కేషర నువంత (3), సొనాల్ దినుష (7) ఉన్నారు. ప్రస్తుతం భారత్​పై శ్రీలంక 16 పరుగులు స్వల్ప లీడ్​లో కొనసాగుతోంది. ఈ ఇన్నింగ్స్​లో భారత బౌలర్లలో మానవ్ సుతార్ 2, ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, మహ్మద్ సిరాజ్, సారాంశ్ జైన్, రవీంద్ర జడేజా తలో 1 వికెట్ దక్కించుకున్నారు. ఇక ఐదో రోజు ఆట కీలకం కానుంది. లంకను వీలైనంత త్వరగా ఆలౌట్ చేసి టార్గెట్​ను టీమ్ఇండియా ఛేదించాలని ఫ్యాన్స్ భావిస్తున్నారు.

TAGGED:

IND VS SL 2026 TEST
IND VS SL

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.