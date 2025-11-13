ETV Bharat / sports

'పాకిస్థాన్​లోనే ఉండండి, ఎవరూ రిటర్న్ రాకూడదు!'- క్రికెటర్లకు శ్రీలంక ఆర్డర్!

పాకిస్థాన్ - శ్రీలంక వన్డే సిరీస్

Pak vs SL ODI Series
Pak vs SL ODI Series (Source IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 13, 2025 at 11:52 AM IST

2 Min Read
Pak vs SL ODI Series 2025 : పాకిస్థాన్​లో పర్యటిస్తున్న శ్రీలంక క్రికెటర్లు అక్కడే ఉండాలని ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు తమ ఆటగాళ్లకు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. రీసెంట్​గా పాకిస్థాన్ రాజధాని ఇస్లామాబాద్​లో బాంబు పేలుళ్ల ఘటనతో లంక ప్లేయర్లు తమ భద్రతపై ఆందోళన చెంది, స్వదేశానికి తిరిగి వెళ్లిపోవాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలో ఆటగాళ్లకు పూర్తి భద్రత కల్పిస్తామని పాకిస్థాన్ క్రికెట్ బోర్డు హామీ ఇచ్చినట్లు సమాచారం. దీంతో లంక క్రికెట్ బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిసింది.

ప్రస్తుతం పాక్​లో ఉన్న తమ క్రికెటర్లు పర్యటనను మధ్యలో వదిలేసి స్వదేశానికి రాకూడదని లంక బోర్డు అదేశించింది. టూర్​కు సంబంధించిన మిగిలిన మ్యాచ్​లు రీ షెడ్యూల్ అయ్యాయి. దీంతో పర్యటన ముగిసేదాకా పాక్​లోనే ఉండాలని లంక బోర్డు సూచించింది. ఒకవేళ ఏ ఆటగాడైనా, సపోర్టింగ్ స్టాఫ్​లోని మెంబర్లైనా ఈ ఆదేశాలను బేఖాతరు చేస్తే వాళ్లు విచారణ ఎదుర్కోవాల్సి ఉంటుందని, అందుకు తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని బోర్డు హెచ్చరించింది!

శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు తీసుకున్న ఈ నిర్ణయాన్ని పీసీబీ ఛైర్మన్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ అభినందించాడు. 'పాకిస్థాన్ పర్యటనలో కొనసాగాలని నిర్ణయించుకున్నందుకు శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టుకు కృతజ్ఞతలు. ఇలాంటి నిర్ణయాలే క్రీడా స్ఫూర్తిని పెంచుతాయి' అని మోహ్సిన్ నఖ్వీ సోషల్ మీడియాలో రాసుకొచ్చారు. ఇక శ్రీలంక క్రికెట్ జట్టుతో PCB చైర్మన్ మోహ్సిన్ నఖ్వీ ఇస్లామాబాద్‌లోని ఒక హోటల్‌లో సమావేశమయ్యారు. ఆటగాళ్లకు నఖ్వీ భద్రత ఏర్పాట్లపై వారికి హామీ ఇచ్చారు.

కాగా, ఈ పర్యటనలో పాక్​తో లంక మూడు మ్యాచ్​లు ఆడాల్సి ఉంది. ఒక వన్డే మంగళవారం ముగిసింది. ఇందులో పాకిస్థాన్ 6 వికెట్ల తేడాతో నెగ్గింది. ఇక మిగిలిన మ్యాచ్​లు ముందుగా చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం రెండు వన్డే ఇవాళ, మూడో మ్యాచ్ శనివారం జరగాల్సి ఉంది. కానీ సిరీస్​ను రీ షెడ్యూల్ చేశారు. ఇవాళ్టి మ్యాచ్​ను రేపటికి, శనివారం జరగాల్సిన వన్డేను ఆదివారానికి మార్చారు. ఈ రెండు మ్యాచ్​లకు కూడా రావల్పిండి మైదానం వేదిక కానుంది.

ఇటీవల శ్రీలంక మూడు మ్యాచ్​ల వన్డే సిరీస్​ కోసం పాకిస్థాన్​కు వెళ్లింది. అక్కడ రావల్పిండి స్టేడియంలో నవంబర్ 11న తొలి వన్డే మ్యాచ్ ఆడింది. అయితే అదే రోజు పాక్ రాజధాని నగరం ఇస్లామాబాద్​లో బాంబు దాడి జరిగింది. ఈ ఘనటలో 12 మంది మృతి చెందారు. ఈ ఘటన జరిగిన ప్రదేశానికి రావల్పిండి మైదానం చాలా దగ్గర్లోనే ఉంటుంది. దీంతో లంక క్రికెటర్లు తమ భద్రతపై ఆందోళన చెందారు. 16 మంది జట్టులో 8 మంది రెండో వన్డేను బాయ్​కట్ చేసి గురువారం తమ దేశానికి వెళ్లాలని నిర్ణయించుకున్నారు. ఈ క్రమంలోనే వాళ్లకు శ్రీలంక బోర్డు నుంచి ఆదేశాలు వచ్చాయి. ఆటగాళ్ల భద్రత గురించి పాక్ బోర్డు హామీ ఇచ్చిందని శ్రీలంక తెలిపింది. ఈ మేరకు సోషల్ మీడియాలో పోస్టు షేర్ చేసింది.

TAGGED:

PAK VS SL ODI SERIES 2025
PAKISTAN BOMB BLAST
PAKISTAN SECURITY FOR CRICKETERS
PAK VS SL SERIES 2025 SCHEDULE
SL VS PAK

