'ఇంకోసారి ఆలోచించండి- లేదంటే భారీగా నష్టపోతాం'- పాకిస్థాన్​కు ఆ దేశ క్రికెట్ బోర్డు లేఖ!

టీమ్ఇండియాతో మ్యాచ్​ బాయ్​కాట్​- పాకిస్థాన్​కు లెటర్ రాసిన శ్రీలంక- అప్పుడు చూపించిన క్రీడాస్ఫూర్తిని తాము ఆశిస్తున్నట్లు లేఖలో వెల్లడి!

Ind vs PAK
Ind vs PAK (Source : ANI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 6, 2026 at 2:24 PM IST

3 Min Read
Ind vs PAK T20 World Cup : టీ20 వరల్డ్​కప్​లో భారత్​తో మ్యాచ్​ను బహిష్కరిస్తున్నామని పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ప్రకటించడంతో ఈ అంశం​ క్రీడావర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. ఈ విషయంలో తమ వైఖరి ఇదేనని పాక్ చెప్పినప్పటికీ, ఐసీసీ ఇంకా ఎలాంటి ప్రకటన చేయకపోవడంతో సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. అయితే దీనిపై శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డు (SLC) స్పందించింది. భారత్​తో మ్యాచ్ బాయ్​కాట్ ఆలోచనను పునఃపరిశీలించాలని కోరుతూ ఓ లేఖ రాసినట్లు తెలిసింది. ఇలాంటి చర్యలు భారీగా ఆర్థిక నష్టాలకు దారితీయవచ్చని లేఖలో ఎస్​ఎల్​సీ పేర్కొంది.

మళ్లీ ఆలోచించండి!
'ఈ టోర్నమెంట్‌ను నిర్వహించడానికి మా దేశం ఎంతో ఆసక్తిగా ఉంది. శ్రీలంకలో జరగనున్న అన్ని మ్యాచ్‌లకు సంబంధించి ఆతిథ్య ఏర్పాట్లు, భద్రతా సన్నాహాలు, టికెట్ల అమ్మకాలు ఇప్పటికే పూర్తయ్యాయి. ఇక్కడ జరగనున్న మ్యాచ్​ల్లో అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా భారత్ - పాకిస్థాన్​కు సంబంధించి అన్ని టికెట్లు అమ్ముడయ్యాయి. ఇది టోర్నీలోనే అత్యంత డిమాండ్ కలిగిన మ్యాచ్​ కావడంతో భారీగా బిజినెస్ చేస్తుంది. ​అలాంటిది ఈ మ్యాచ్​లో పాక్ పాల్గొనకపోతే తీవ్రమైన పరిణామాలతోపాటు బోర్డులకు భారీగా ఆర్థిక నష్టం, పర్యాటక ఆదాయం తగ్గడం వంటి నష్టాలు ఎదురవుతాయి. ఇది కేవలం శ్రీలంక క్రికెట్‌నే కాకుండా ఇతర వాటాదారుల (బోర్డులు)ను కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. ఆ విషయం మాతో పాటు, శ్రీలంక ప్రభుత్వానికి కూడా తెలుసు' అని పాక్​కు రాసిన లేఖలో ఎస్​ఎల్​సీ పేర్కొంది.

అలాగే గతంలో పాకిస్థాన్​కు శ్రీలంక క్రికెట్ అందించిన సహకారం గురించి కూడా ప్రస్తావించినట్లు తెలిసింది. భద్రతాపరమైన ఆందోళనలతో పాకిస్థాన్​లో పర్యటించడానికి ఇతర జట్లు నిరాకరించిన సందర్భాల్లోనూ తమ జాతీయ జట్టు పాక్​లో మ్యాచ్​లు ఆడిందని ఎస్‌ఎల్‌సీ పేర్కొంది. ఆ పర్యటనలు రెండు బోర్డుల మధ్య క్రీడాస్ఫూర్తి, పరస్పర గౌరవ స్ఫూర్తితో తీసుకున్న నిర్ణయాలు అని తెలిపింది. ఇప్పుడు పాక్​ నుంచి కూడా ఇలాంటి ప్రతి స్పందనే కోరుకుంటున్నట్లు పేర్కొంది. అలాగే తమ దేశంలో జరగనున్న అన్ని మ్యాచ్​లకు అత్యంత పటిష్ఠమైన భద్రత ఉంటుందని లంక బోర్డు నొక్కి చెప్పింది.

సూర్యకుమార్ రియాక్షన్
ఇదే వ్యవహారంపై రీసెంట్​గా టీమ్ఇండియా కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ కూడా స్పందించాడు. తాము షెడ్యూల్ ప్రకారం ముందుకు వెళ్తామని అన్నాడు. తమతో ఆడేందుకు పాకిస్థాన్ నిరాకరించిందని, అయితే భారత్ మాత్రం షెడ్యూల్ ప్రకారం కొలంబోకు వెళ్తుందని అన్నాడు. ఇందుకు సంబంధించిన టికెట్లు, హోటళ్లు కూడా ఇప్పటికే బుక్ అయినట్లు కెప్టెన్ల సమావేశంలో సూర్య చెప్పాడు.

భారత్​తో మ్యాచ్​ బాయ్​కాట్ సరైన నిర్ణయం కాదు
ఐసీసీ షెడ్యూల్ ప్రకారం ఫిబ్రవరి 15న కొలంబో వేదికగా భారత్- పాకిస్థాన్ మధ్య గ్రూప్ స్టేజ్ మ్యాచ్ జరగాల్సి ఉంది. అయితే ఈ ప్రపంచకప్​లో భారత్​తో తాము మ్యాచ్ ఆడబోమంటూ పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం ఇటీవల ప్రకటన చేసింది. ఈ నిర్ణయం భారత్​తో మ్యాచ్​కు మాత్రమే అని, టోర్నీలో మిగతా జట్లతో షెడ్యూల్ ప్రకారమే ఆడనున్నట్లు పాక్ తెలిపింది. కానీ ఈ నిర్ణయానికి గల కారణాన్ని మాత్రం పాకిస్థాన్ ప్రభుత్వం వెల్లడించలేదు. దీనిపై ఐసీసీ మండిపడింది. 'ఇలాంటి మెగా టోర్నీలో ఎంపిక చేసుకొని మ్యాచ్​లు ఆడడం సరైంది కాదు' అని పాక్​పై ఐసీసీ ఫైర్ అయ్యింది. అన్ని బోర్డుల ప్రయోజనాల కోసం దీనిపై మరోసారి ఆలోచించాలని ఐసీసీ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.

గ్రూప్ దశలో భారత్ ఆడాల్సిన మ్యాచ్​లు

  • ఫిబ్రవరి 07- యూఎస్​ఏ
  • ఫిబ్రవరి 12- నమీబియా
  • ఫిబ్రవరి 15- పాకిస్థాన్
  • ఫిబ్రవరి 18- నెదర్లాండ్స్

టీ20 వరల్డ్​కప్​నకు భారత్ క్రికెట్ జట్టు: సూర్యకుమార్ యాదవ్ (కెప్టెన్), అభిషేక్ శర్మ, తిలక్ వర్మ, సంజు శాంసన్, ఇషాన్ కిషన్, హార్దిక్ పాండ్య, రింకు సింగ్, శివమ్ దూబే, అర్షదీప్ సింగ్, జస్ప్రీత్ బుమ్రా, వరుణ్ చక్రవర్తి, కుల్దీప్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, అక్షర్ పటేల్, వాషింగ్టన్ సుందర్

'వరల్డ్​కప్ ఆడడం నా డ్రీమ్- ఇంత త్వరగా రికవరీ అవుతానని అనుకోలేదు'- తిలక్ వర్మ

'అది మా సమస్య కాదు- మేం షెడ్యూల్ ప్రకారం వెళ్తాం'- పాకిస్థాన్​ బాయ్​కాట్​పై సూర్యకుమార్ రియాక్షన్

