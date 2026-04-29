శ్రీలంక బోర్డులో పెను సంచలనం- అధ్యక్షుడు సహా ప్యానెల్ మొత్తం రాజీనామా!
శ్రీలంక బోర్డు క్లీన్ స్వీప్- అధ్యక్ష పదవికి రాజీనామా చేసిన సిల్వ- ఆయనతోపాటు ప్యానెల్ మొత్తం రిజైన్!
Published : April 29, 2026 at 4:19 PM IST
Sri Lanka Cricket Board : శ్రీలంక క్రికెట్ బోర్డులో పెను సంచలనం జరిగింది. బోర్డు ప్రెసిడెంట్ షమ్మి సిల్వ తన పదవికి మంగళవారం రాజీనామా చేశారు. అయితే ఆయనతోపాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ కమినీ మొత్తం సామూహికంగా రాజీనామా సమర్పించం క్రీడా వర్గాల్లో హాట్టాపిక్గా మారింది. షమ్మి తన రాజీనామా విషయాన్ని శ్రీలంక అధ్యక్షుడు అనుర కుమార దిస్సనాయకే, క్రీడాశాఖ మంత్రి సునీల్ కుమార గమగేకు అధికారికంగా సమాచారం అందించారు. అయితే ఒకేసారి ఇంత మంది పదవి నుంచి తప్పుకోవడానికి గల కారణాలు మాత్రం బోర్డు వెల్లడించలేదు.
అయితే బోర్డులో ఆర్థిక అవకతవకలపై ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో, అధ్యక్షుడు దిస్సనాయకే రీసెంట్గా బోర్డు సభ్యులతో చర్చలు జరిపారు. సుమారు మూడు గంటలపాటు ఈ చర్చలు కొనసాగాయి. కార్యనిర్వాహక కమిటీ చర్చల అనంతరం సిల్వా రాజీనామా చేయాలని నిర్ణయించుకున్నారు. అయితే, రాజీనామాకు గల కారణాలను మాత్రం ఆయన వెల్లడించలేదు.
అయితే సిల్వపై అనేక ఆర్ధిక అక్రమాల ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఆయనపై ఆటగాళ్లు సైతం ఆరోపణలు చేశారు. దీంతోపాటుగా గత కొంతకాలంగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో శ్రీలంక జట్టు ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. ఈ క్రమంలోనే బోర్డులోని పరిస్థితులను అక్కడి ప్రభుత్వం కొంతకాలంగా క్షణ్ణంగా గమనిస్తూ వస్తుంది. ఈ క్రమంలో గతనెల నుంచి సిల్వాను తొలగించే విషయాన్ని ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తూ వచ్చింది. తాజాగా ఆయనే స్వయంగా పదవి నుంచి వైదొలిగారు.
కాగా, సిల్వతోపాటు ఎగ్జిక్యూటివ్ మెంబర్ల రాజీనామాలను ఆమోదించినట్లు క్రీడా శాఖ మంత్రి సునీల్ ధ్రువీకరించారు. అలాగే శ్రీలంక క్రికెట్లో నెలకొన్న ప్రస్తుత సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, నిర్మాణాత్మక సంస్కరణలను అమలు చేయడానికి త్వరలోనే ఒక తాత్కాలిక కమిటీని నియమిస్తామని పేర్కొన్నారు. మరి తదుపరి ఈ బాధ్యతలు ఎవరు చేపడతాని ఆసక్తిగా మారింది. అయితే సిల్వాతో పాటు కార్యనిర్వాహక కమిటీ రాజీనామా చేసిన నేపథ్యంలో, బోర్డు నియంత్రణను తమ ఆధీనంలోకి తీసుకోవాలని శ్రీలంక ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. కానీ, ఐసీసీ నిబంధనల ప్రకారం దేశ క్రికెట్ బోర్డు పాలనాపరమైన విధానాల్లో రాజకీయాల జోక్యం ఉండకూడదు.
కాగా, షమ్మి సిల్వ ఏడేళ్లుగా లంక బోర్డు అధ్యక్షుడిగా కొనసాగుతూ వచ్చారు. ఆయన 2019లో తొలిసారి అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. ఆ తర్వాత 2021, 2023, 2025లో ఏకగ్రీవంగా తిరిగి ఎన్నికయ్యారు.